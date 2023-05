Zelenskyj: V Haagu má byť iný Vladimir. Trváme na zriadení tribunálu za ruskú agresiu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes dopoludnia prišiel do sídla Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu. Pred budovou ho čakal šéf ICC Piotr Hofmański. ICC vyšetruje možné vojnové zločiny spáchané na Ukrajine a vydal medzinárodný zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú splnomocnenkyňu pre práva detí.

Ruský prezident Vladimir Putin si zaslúži byť za svoje zločiny súdený v Haagu a som si istý, že na to dôjde, až vyhráme, vyhlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri svojej návšteve Holandska. Zelenskyj tiež v prejave v Haagu opäť presadzoval zriadenie tribunálu, ktorý by Rusko súdil za jeho agresiu voči Ukrajine. Je to podľa neho jediná cesta, ako dosiahnuť spravodlivosť.

„Všetci chceme v Haagu vidieť iného Vladimíra, ktorý si zaslúži, aby bol za svoje zločinné činy potrestaný tu, v hlavnom meste medzinárodného práva. Som si istý, že sa tak stane, až zvíťazíme,“ povedal Zelenskyj s odvolaním sa na Putina. Jeho poznámka zožala potlesk.

Ukrajina podľa svojho prezidenta nevyhrá len na bojovom poli a má podporu národov po celom svete, pretože bojuje za slobodu a mier. Ostatné krajiny vedia, že v hre je viac ako osud jednej krajiny, myslí si Zelenskyj.

Čítajte aj Putin si zavaril na ďalší zatykač z Haagu. Povolil deportácie Ukrajincov bez ruského pasu

Len počas apríla na Ukrajine zomrelo 206 civilistov, z toho 11 detí, povedal Zelenskyj. Pripomenul tiež zostrelenie letu MH17 nad okupovanou časťou Ukrajiny, ktoré si v lete 2014 vyžiadalo 298 životov, väčšinou Holanďanov. Potom prezident vyzval na držanie minúty ticha za všetkých, ktorí zomreli ruskou vinou.

Zelenského v sále privítal holandský minister zahraničia Wopke Hoekstra, ktorý pripomenul holandskú skúsenosť z druhej svetovej vojny a sľúbil ďalšiu pomoc Ukrajine ako dodávkami zbraní, tak humanitárnou pomocou a pri rekonštrukcii krajiny.

Zelenskyj prišiel do Holandska nečakane v stredu večer, dnes prehovoril k zákonodarcom a krátko navštívil sídlo Medzinárodného trestného súdu (ICC).

Zelenského návštevu sprevádzajú rozsiahle bezpečnostné opatrenia, početné policajné autá sú tak okolo budovy ICC, ako aj v blízkosti hotela Marriott. Zelenskyj prišiel v tmavozelenej mikine, ktorá sa od začiatku vojny stala jeho značkou. Prezidenta sprevádzala ozbrojená ochranka v bojových uniformách, píše AFP.

Na Zelenského príchod do sídla súdu, pred ktorým zaviala ukrajinská vlajka, čakala popri novinároch aj verejnosť. Od vstupu ich ale oddeľoval plot, píše De Telegraaf.

Samotný súd oznámil, že návšteva ukrajinského lídra trvala necelú hodinu. Neposkytol však informácie, o čom Zelenskyj s predstaviteľmi ICC hovoril.

Zelenskyj dorazil na svoju prvú, vopred neohlásenú návštevu Holandska v stredu neskoro večer z fínskych Helsínk, kde sa zúčastnil na summite s lídrami piatich severských krajín.

Rusko napadlo Ukrajinu vlani vo februári, ICC krátko potom začal vyšetrovanie možných vojnových zločinov, ktorých sa údajne ruskí vojaci v napadnutej krajine dopúšťajú. V marci tento súd v Haagu vydal medzinárodný zatykač na prezidenta Putina a ruskú splnomocnenkyňu pre práva detí Mariju Ľvovovú-Bělovovú kvôli únosom ukrajinských detí na ruské územie. Moskva to nepopiera, program ale označuje za humanitárnu misiu na ochranu ukrajinských sirôt a opustených detí. Rusko nie je členom ICC.

Čítajte aj Naozaj musia krajiny zatknúť Putina? Áno, ale asi by to radšej neurobili

Ukrajinský prezident sa dopoludnia stretol s holandskými poslancami, na programe má aj rozhovory s premiérom Markom Ruttem a predsedom belgickej vlády Alexandrom De Croo. Prednesie tiež prejav o spravodlivosti pre Ukrajinu.

Holandsko od vlaňajšieho ruského vpádu na Ukrajinu venovalo Kyjevu vojenskú pomoc v hodnote približne 1,2 miliardy eur. Holandská vláda v apríli oznámila, že spoločne s Dánskom kúpi pre ukrajinskú armádu 14 tankov Leopard 2.