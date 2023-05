Je Karol III. prechodný kráľ? Na koho sa chce podobať William? A čo monarchii priniesla Meghan? Vysvetľuje historička

"Karol III. je kráľ pre každého. Ako polovica z nás je rozvedený a háda sa so svojou rodinou. No, samozrejme, nie je ako my. Je dedičným panovníkom, čo je vlastne anomália,“ povedala pre Pravdu britská historička Tessa Dunlopová, ktorá je autorkou knihy Elizabeth & Philip: A Story of Young Love, Marriage, and Monarchy (Alžbeta a Philip: Príbeh mladej lásky, manželstva a monarchie). Karola III. už zajtra čaká korunovácia.

Dá sa z toho, čo sme zatiaľ videli v podaní Karola III. počas panovania, ktoré ešte netrvá ani rok, už povedať, akým bude kráľom?

Karol III. je takpovediac dočasným kráľom. Znamená to, že je to osoba, ktorá bude pekne sedieť na tróne, až kým nenastúpi niekto, o kom sa bude dať predpokladať, že bude vládnuť dlhšie. Karol III. má možno mimoriadne gény svojich rodičov. Jeho matka kráľovná Alžbeta II. sa dožila 96 rokov a otec princ Philip 99. Ale aj tak nebude panovať viac ako 20 rokov. Vláda Karola III. bude relatívne krátka, ako som povedala, bude v podstate prechodným kráľom. No čaká ho mimoriadne veľa výziev. Bude pre neho naozaj veľmi zložité, aby hral rolu, ktorú mala jeho matka. Alžbeta II. bola populárnejšia ako samotná monarchia. Obľuba tejto inštitúcie klesá, ale samotnej kráľovnej sa to nedotklo. Čiastočne pre jej výnimočný vek, ale aj preto, že nás spája s nostalgickou myšlienkou britskosti, boja s nacistami a Winstonom Churchillom. Karol III. nastúpil na trón s tým, že v minulosti musel čeliť viacerým problémom. V polovici 20. storočia sa na kráľovskú rodinu pozeralo ako na príklad. Bola to takpovediac prvá rodina a model, ktorý mal inšpirovať, najmä v podobe Alžbety II. a princa Philipa.

Zmenilo sa to?

Manželstvo Alžbety II. a princa Philipa malo byť takým príkladom, bez ohľadu na to, čo sa v ňom dialo za zatvorenými dverami. Ale sme svedkami sociálnej zmeny. Karol III. je kráľ pre každého. Ako polovica z nás je rozvedený a háda sa so svojou rodinou. No, samozrejme, nie je ako my. Je dedičným panovníkom, čo je vlastne anomália. Povedali nám, že sa očakáva, alebo že sme ako ľudia vyzvaní, aby sme počas korunovácie zložili kráľovi sľub vernosti.

Pre niekoho, kto nežije v dedičnej monarchii, to znie ako čudná požiadavka. Budú ľudia skladať prísahu vernosti kráľovi?

Niektorí áno. Vždy tu bude jadro ľudí, ktorí budú až do smrti veriť v ideu monarchie a krajiny. Je to myšlienka britskej výnimočnosti, ktorá sa však v tejto chvíli podľa mňa rozvíja do extrémov. Pozerala som sa na posledné skutočne veľké korunovácie v Európe a naposledy sme také niečo zažili v Rumunsku v roku 1922 pre kráľa Ferdinanda. A bolo to aj preto, že krajina práve získala veľkú časť Uhorska. Bolo to akési potvrdenie existencie veľkého Rumunska. Korunovácie sa využívali na takéto účely, ale nikto ich už nerobí v takej forme. Teda okrem Británie, hoci si nemusíme potvrdzovať naše hranice, veď sme ostrov, hoci môžeme debatovať o Severnom Írsku a Škótsku, ale radšej to nerobme. Korunovácia však má byť ukážkou britskej výnimočnosti, príkladom toho, že na rozdiel od iných krajín sme spojení s našou minulosťou. Otázkou však je, či v ére politiky identít v demokratickej dobe môže od nás kráľ očakávať sľub vernosti. Môže si ho vyžadovať biely protestant a privilegovaný muž? Je to prílišný nátlak.

Budete prisahať vernosť kráľovi?

Je zábavné, že aj niektorí komentátori, napríklad Sara Vineová v denníku Daily Mail, ktorej politické názory naozaj nemám rada, napísala, že požadovať sľub vernosti je už príliš. Tak rozmýšľam nad tým, že ak je ona proti, možno by som to aspoň pre zábavu mala urobiť (smiech). Vo všeobecnosti si však myslím, že je to chyba.

Povedali ste, že Karol III, bude prechodný kráľ. Pozrime sa teda na ďalšiu generáciu, na princa Williama a jeho manželku, princeznú Kate. Ich manželstvo vyzerá ako rozprávka a je očividné, že aj mnohí novinári sa správajú ako fanúšikovia tohto páru. Je to taký zázračný príbeh alebo mediálna konštrukcia?

Ešte sa to len ukáže. Je nejaké manželstvo dokonalé, hoci ľudia spolu vydržia? Bol za spolužitím Williamových starých rodičov Alžbety II. a princa Philipa rozprávkový príbeh? Do určitej miery by ste v ňom našli také aspekty, veď žili šťastne až do smrti. Samozrejme, to čo sa udeje v manželstve, je vždy trochu komplexnejšie.

Takže, čo môžeme očakávať od Williama a Kate? Chcú dosiahnuť to, aby ich verejnosť vnímala podobne ako Alžbetu II. a princa Philipa?

Vieme, že princ William si za vzor kráľovského štýlu berie svoju starú mamu. Rešpektoval ju a myslím si, že ju vnímal tak, že Alžbeta II. našla správnu rovnováhu medzi povinnosťami a súkromným životom. Kráľovná si dávala veľký pozor na to, aby sa verejnosť dozvedela o jej politickom uvažovaní len to, čo ona chcela. William mal so starou mamou jednoduchší vzťah, ako mal Karol III. s matkou, čo je asi pochopiteľné. Bolo to dané aj tým, ako dlho musel súčasný panovník čakať na trón a tým, že naozaj nebolo jednoduché ísť v stopách Alžbety II.

Karol III. naozaj musel čakať dlho. A, ako ste už povedali, nesie si so sebou aj rodinnú záťaž. Je rozvedený, jeho brat Andrew musel mimosúdne vyrovnávať obvinenie zo sexuálneho útoku. A, samozrejme, svet sleduje napätie medzi princom Harrym a jeho manželkou Meghan, ktorá sa nezúčastní na korunovácii, a zvyškom rodiny. Nakoľko toto ovplyvní vládu Karola III.?

Z historického hľadiska sa mladí ľudia vždy stavali k monarchii apaticky. Ale postupne, keď boli starší, tak ju prijali. Brali to tak, že by bolo nudné mať prezidenta z nejakej politickej strany, ktorú nemajú radi. Preto sa Briti stále pridŕžajú monarchie. No súčasné prieskumy ukazujú, že 38 percent mladých ľudí by chcelo iný systém. Keď sa Meghan stala súčasťou kráľovskej rodiny, s Harrym vytvorila výnimočný pár, ktorý presiahol existujúce inštitúcie. Ona je krásna, pochádza z etnicky zmiešanej rodiny a je z Ameriky. Harry má za sebou úžasný príbeh. Je to vojnový hrdina s ťažkým detstvom. Spolu fungujú ešte lepšie ako oddelene. Prihovorili sa mladej generácii, ktorá ich vnímala ako symbol toho, že monarchia sa mení, že sa posúva do novej éry a k novým myšlienkam rozličnosti a mladosti. Lenže monarchia sa nezmenila. Stalo sa iba to, že Harry sa zamiloval do krásnej ženy, ktorá mala inú farbu pleti a je to americká herečka. No mladí ľudia na základe toho začali monarchiu viac akceptovať. O to však bolo väčšie ich sklamanie, keď sa rozprávkový príbeh Meghan a Harry rozpadol. A tak mladí Briti, ktorí vnímali monarchiu apaticky, začali byť proti nej naladení nepriateľsky. Mali pocit, že ich oklamala. A že ich monarchia zavrhla tak, ako odmietla Meghan a Harryho. Možno z toho vyrastú. Ale popularita monarchie klesá, hoci sa drží nad 50 percentami. Uvidíme, čo prinesie 21. storočie. Karol III. sa zameriava na ekologické témy, to by mu mohlo pomôcť medzi mladými ľuďmi.

Správala sa kráľovská rodina k Meghan neférovo?

Meghan nikdy celkom nepochopila alebo neakceptovala, čo britská monarchia predstavuje. A kráľovská rodina si neuvedomila, že by sa mala posunúť k zmene a reforme. Aj vzhľadom na výnimočné panovanie Alžbety II. to nepotrebovala, lebo existencia kráľovnej všetko prekryla. Neznamená to, že to bola jej chyba, ako pripomenul aj Harry. Ale neriešili sme poriadne, či je táto štátna inštitúcia dostatočne transparentná a flexibilná. Malo by sa to v budúcnosti zmeniť.