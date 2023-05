Prigožin nad mŕtvymi vagnerovcami kričí: Šojgu! Gerasimov! Kde je munícia?

Prigožin na videu ukázal telá mŕtvych bojovníkov – vagnerovcov a nakričal na velenie ruskej armády, žiadal muníciu. Povedal, že ak by mali dostatok munície, tak by bolo obetí päťkrát menej. „Toto sú chlapci, ktorí dnes zomreli, ešte je na nich čerstvá krv… Sú to niečí otcovia a synovia,“ povedal vo štvrtok šéf vagnerovcov vo videu a potom sa rozkričal: Šojgu! Gerasimov! Kde je munícia?

VIDEO: Prigožin kričí na šéfov ruskej armády.

„Sedíte v drahých kluboch. Vaše deti sa potulujú životom a natáčajú videá na YouTube. Myslíte si, že ste pánmi života a že máte právo disponovať ich životmi? Myslíte si, že keď máte sklady nábojov, máte na to právo?“ vyčíta im Prigožin a pripomína, že mŕtvi vojaci prišli ako dobrovoľníci a zomreli, aby si mohli oni hovieť v kanceláriách vykladaných drahým drevom.

Na nedostatok munície si nesťažoval Prigožin prvýkrát. V pondelok uviedol, že jeho jednotky sú zásobované iba tretinou delostreleckých granátov, ktoré by potrebovali pre útok na východoukrajinský Bachmut. O deň neskôr minister obrany Sergej Šojgu povedal, že Rusko prijalo potrebné opatrenia na zvýšenie výroby zbraní a vojenského materiálu určených pre dodávky ruským jednotkám zapojeným do špeciálnej vojenskej operácie, ako vojnu na Ukrajine Moskva ešte stále nazýva.

VIDEO: Rusko zvyšuje výrobu munície. Takto to vyzerá v jednom zo závodov.

Ako napísala agentúra Reuters, aj podľa západných predstaviteľov chýbajú Rusku rakety a delostrelecké granáty, čo sa prejavuje aj tým, že vojna, ktorú Moskva plánovala ukončiť v priebehu niekoľkých týždňov, neustále pokračuje s koncom v nedohľadne.