Francúzska vláda zakáže kvôli suchu v časti krajiny predaj záhradných bazénov

Francúzsky minister pre životné prostredie Christophe Béchu uviedol, že v departemente Pyrénées-Orientales, ktorý susedí so španielskym Katalánskom, bude od 10. mája oficiálne vyhlásený „krízový“ stav sucha. Od rovnakého dátumu začne platiť zákaz umývania áut, zalievania záhrad aj napúšťania bazénov.

Béchu vysvetlil, prečo sa úrady rozhodli pristúpiť k zákazu predaja záhradných bazénov: „Je to preto, aby sa ľudia nenechali zlákať k tomu, čo v skutočnosti rovnako robiť nesmú – teda k ich napúšťaniu,“ uviedol.

„Pyrénées-Orientales sú departementom, kde už viac ako rok nepršalo celý deň. Keď ste v takejto kríze, je to naozaj jednoduché: Ide o pitnú vodu a nič iné,“ povedal Béchu. „Zmena klímy je tu a teraz. Musíme sa vymaniť z našej kultúry hojnosti. Musíme prejaviť oveľa väčšiu zdržanlivosť v tom, ako využívame zdroje, ktoré máme,“ dodal.

Tohtoročná suchá zima vo Francúzsku zhoršila stav už tak vyčerpaných zásob vody z roku 2022.

Daždivý marec priniesol poľnohospodárom čiastočnú úľavu, pretože zvlhčil pôdu pred výsadbou, ale hladina podzemnej vody zostala nebezpečne nízka, najmä v oblasti Stredozemného mora. Iba Bretónsko a Akvitánia na juhozápade sú na tom relatívne dobre.

Pyrénées-Orientales sa stali štvrtým departementom, kde je sucho oficiálne na „krízovej“ úrovni. Viac ako 40 ďalších – čo predstavuje takmer polovicu krajiny – je už na úrovni „výstrahy“ alebo „bdelosti“, čo predznamenáva ešte väčší nedostatok ako v minulom roku.

V niektorých oblastiach sú hladiny vodonosných vrstiev také nízke, že sa odborníci obávajú presakovania solí z mora, čo by spôsobilo, že by sa voda z vodovodu nedala piť. Ich nízka hladina tiež znamená vyššiu koncentráciu znečisťujúcich látok, čo by mohlo tiež vážne poškodiť kvalitu vody.

Prezident Emmanuel Macron minulý mesiac vyhlásil celoštátny vodný program a sľúbil investície, ktoré majú obmedziť úniky vody a zvýšiť recykláciu. Načrtol tiež „progresívne vodné“, podľa ktorého by spotreba nad určité množstvo – napríklad pre bazény – bola spoplatnená vyššími sadzbami.

Podľa Béchua hrozí, že v tomto roku príde o dodávky vody približne 2 000 dedín a miest. V minulom roku malo vážne problémy 1 000 obcí, z ktorých asi 400 muselo byť vybavených fľašami alebo mobilnými cisternami.

„Vojna o vodu vyvolaná poklesom zásob je skutočnou hrozbou pre našu národnú súdržnosť,“ povedal minister.