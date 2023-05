ONLINE: Karol III. bude korunovaný 70 rokov po svojej mame Alžbete II.

10:15 Korunováciu britského kráľa Karola III. sprevádza aj protest antimonarchistov, ktorý sú na londýnskom Trafalgarskom námestí. Ako informuje spravodajský portál Sky News, cestou na určené protestné miesto polícia už šiestich podporovateľov skupiny Republic zatkla. Medzi zadržanými je aj šéf skupiny Graham Smith. Dôvodom bolo zrejme to, že si priniesli megafón, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu skupiny.

Na Trafalgarskom námestí ako mieste konania protestu sa dohodla Republic s políciou. Očakáva sa, že tam príde viac ako tisícka podporovateľov. Hovorca skupiny Luke Whiting povedal, že ich demonštranti, ktorí volajú po tom, aby kráľa nahradila zvolená hlava štátu, budú robiť veľa hluku, ale nebudú robiť výtržnosti. Polícia sa zaviazala, že v prípade problémov bude konať podľa nových zákonov o protestoch, a jej tolerancia bude nízka.

Okolo demonštrantov dvakrát prejde kráľovský sprievod, a to na ceste do Westminsterského opátstva a naspäť.

10:01 Dvaja blízki rodinní príslušníci kráľa Karola III. dnes nebudú mať žiadnu oficiálnu úlohu v slávnostnej korunovácii. Jeho mladší syn princ Harry aj jeho brat princ Andrew sa zúčastnia obradu vo Westminsterskom opátstve. Potom však budú chýbať v slávnostnom korunovačnom sprievode späť do Buckinghamského paláca, aj na tradičnom vystúpení kráľovskej rodiny na balkóne tohto londýnskeho sídla, uviedla agentúra AFP.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Andreea Alexandru karol Portréty kráľa Karola III. po boku princov Williama a Harryho sa odrážajú na okne vyhliadkového autobusu v Londýne vo štvrtok 4. mája 2023.

Princ Harry ani princ Andrew už oficiálne nevykonávajú žiadne kráľovské povinnosti, aj keď z rozdielnych dôvodov.

Harry sa pred rokmi vzdal kráľovských povinností a presťahoval sa s manželkou Meghan do USA. Odvtedy tridsaťosemročný princ opakovane kritizoval kráľovskú rodinu a vzniesol závažné obvinenia na adresu svojho staršieho brata princa Williama a svojej nevlastnej matky kráľovnej Kamily. O jeho účasti sa dlho diskutovalo. Meghan zostala doma v Kalifornii s ich deťmi princom Archim, ktorý dnes oslávi štvrté narodeniny, a princeznou Lilibet.

Čítajte viac Ďalší spor medzi bratmi? Odpočúvanie, obrovské sumy a... Harry obvinil Williama z tajnej dohody

Princ Andrew sa v roku 2020 tiež stiahol zo svojej oficiálnej úlohy v nadväznosti na obvinenia zo sexuálneho zneužitia maloletej ženy.

9:47 Vo Westminsterskom opátstve, kde dnes bude Karol III. korunovaný za britského kráľa, sa pomaly začínajú schádzať prví hostia, medzi pozvanými sú okrem iného zahraniční predstavitelia, britskí politici a členovia kráľovskej rodiny. Mnohí z nich sa stretol už v piatok večer na recepcii organizovanej Buckinghamským palácom.

Kráľ a jeho žena Camilla vyrazia v kočiari z Buckinghamského paláca o 11:20 SELČ, zhruba o 40 minút neskôr začne obrad vo Westminsterskom opátstve, kde Karola III. korunuje arcibiskup z Canterbury Justin Welby.

9:35 Bill Lambert, hovorca Kennel Clubu, najväčšej britskej organizácie zaoberajúcej sa zdravím a výcvikom psov, už zaznamenal nárast počtu nových registrácií šteniat tohto plemena.

Čítajte viac Zbohom, corgi! Britský kráľ má nové obľúbené psie plemeno

9:23 Pozdĺž londýnskej triedy The Mall vedúcej od Buckinghamského paláca k oblúku Admirality už stoja davy priaznivcov kráľa Karola III.** Britský panovník touto cestou za dve hodiny prejde v kočiari so svojou manželkou Camillou smerom do Westminsterského opátstva, kde bude korunovaný.

Pozdĺž trasy korunovačného sprievodu už v týždni vyrástlo stanové mestečko s obyvateľmi z celého sveta. Mnohí fanúšikovia kráľovskej rodiny tu tiež stáli celú noc v rade, aby získali dobré miesto. Dnes sa ale neschádzajú len priaznivci monarchie, na Trafalgarskom námestí sa zhromaždila aj malá skupina protestujúcich, ktorí sa usilujú o jej zrušenie.

Pred zrakmi svetových lídrov a televíznych divákov po celom svete sa v sobotu 6. mája 2023 britský kráľ Karol III. vo svojich 74 rokoch dočká korunovácie. Vo Westminsterskom opátstve v Londýne odprisahá vernosť Bohu a sľúbi, že bude spravodlivo vládnuť ľuďom v Británii aj v zámorských teritóriách, kde je hlavou štátu. Ceremoniál nadväzuje na takmer tisícročnú tradíciu, zahŕňa však aj nové prvky, ktoré majú odrážať dnešnú Britániu a jej postavenie vo svete.

Korunovácia sa koná takmer presne 70 rokov po tom, ako tento obrad absolvovala Karlova matka Alžbeta II. Jej syn sa stane štyridsiatym britským panovníkom korunovaným vo Westminsterskom opátstve.

Ceremoniál, ktorý prakticky nemá vo svete obdoby, má predovšetkým symbolický význam a predstavuje akési potvrdenie puta medzi panovníkom, štátom a anglickou cirkvou.

Kráľ pri obrade zasadne na viac ako 700 rokov starý korunovačný trón a dostane klenoty ako žezlo, jablko a meč, ako aj pomazanie posvätným olejom. Na poludnie miestneho času (13.00 SELČ) mu arcibiskup z Canterbury Justin Welby vloží na hlavu Korunu svätého Eduarda zo 17. storočia. Kráľ potom odíde späť do Buckinghamského paláca v pozlátenom koči ťahanom ôsmymi koňmi, ktorý bude sprevádzať sprievod s tisíckami vojakov.

Korunovaná bude tiež Karlova žena Camilla. Priamo bude obrad sledovať približne 22 00 hostí, vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej a ďalších štátnikov. V zhromaždení tentoraz nebude mať silné zastúpenie aristokracia, pozvánku ale dostali predstavitelia rôznych náboženstiev či pracovníci charity. Zmenila sa tiež korunovačná prísaha, ktorá už neodkazuje na konkrétne zámorské územia, kde britský panovník zostáva hlavou štátu.

Čítajte viac Je Karol III. prechodný kráľ? Na koho sa chce podobať William? A čo monarchii priniesla Meghan? Vysvetľuje historička

Kráľovská rodina akciu pripravovala niekoľko týždňov a postupne zverejňovala jej podrobnosti, vopred však neohlásila, kto sa po návrate kráľa do Buckinghamského paláca popoludní objaví po jeho boku na balkóne kráľovskej rezidencie. Ďalšou neznámou je, či sa naplní predpoveď počasia, ktorá na sobotu sľubovala dážď.

Kľúčovou otázkou zostáva, ako sobotňajší veľkolepý ceremoniál v čase zvýšených životných nákladov prijme britská verejnosť, u ktorej podľa čerstvých prieskumov popularita monarchie klesá.