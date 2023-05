Pavel varoval Kyjev pred unáhlenou ofenzívou. Zelenskyj žiadal od neho aj od Čaputovej vyzbrojenie brigády

Český prezident Peter Pavel varoval ukrajinské vedenie pred uponáhľaním chystanej protiofenzívy. Ak útok zlyhá, bude to pre Kyjev pohroma a ďalšia možnosť sa už tento rok nenaskytne. Uviedol tiež, že ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri nedávnom stretnutí v Kyjeve požiadal, aby Česko pre ofenzívu vyzbrojilo jednu ukrajinskú motorizovanú brigádu. O rozhovore, ktorý prezident poskytol počas svojej cesty na korunováciu britského kráľa Karola III., v nedeľu informoval denník The Guardian.

„Pre Ukrajinu by bolo nesmierne škodlivé, keby táto protiofenzíva zlyhala, pretože už nebudú mať ďalšiu šancu, aspoň nie v tomto roku,“ uviedol v rozhovore Pavel.

VIDEO: Prezidentka Čaputová v kryte v Kyjeve.

Uponáhľanie protiofenzívy by podľa neho viedlo k „strašným stratám“ a neúspechu, ktorý si Ukrajina nemôže dovoliť. Pri svojej nedávnej ceste na Ukrajinu preto apeloval na tamojších predstaviteľov, aby sa nenechali „zatlačiť do rýchlejšieho tempa skôr, ako budú plne pripravení“, a to len kvôli tomu, aby pred spojencami vykázali nejaké výsledky.

Pri nedávnych stretnutiach v Kyjeve s prezidentom Zelenským a premiérom Denysom Šmyhalom bývalý náčelník českého generálneho štábu tiež upozornil, že Ukrajinci už nedisponujú momentom prekvapenia, ktorý vlani pomohol úspešným protiútokom v Charkovskej a Chersonskej oblasti.

Podľa Pavla si v Kyjeve uvedomujú, že v schopnostiach Ukrajiny vykonať úspešnú ofenzívu s cieľom vytlačiť ruské sily z okupovaného územia zostávajú medzery. Potrebné je predovšetkým získať viac munície.

Prezident uviedol, že Zelenskyj požiadal jeho a jeho slovenskú kolegyňu Zuzanu Čaputovú, aby obe krajiny pred očakávaným protiútokom vyzbrojili každá jednu ukrajinskú mechanizovanú brigádu. Išlo by zhruba o 35 tankov, 100 obrnených transportérov a muníciu.

„Volodymyr Zelenskyj je človek, ktorý nemá čas obchádzať problémy a od prvého momentu nášho stretnutia som mu naznačil, že tiež nie som človek diplomatického jazyka,“ povedal Pavel pre The Guardian. „Tak som ho povzbudil, aby išiel priamo k veci, a on povedal: ‚No dobre, potrebujeme veľa munície.‘“ A pridal zozna potrebných vecí pre protiofenzívu, uviedol Pavel.

"Pokúšajú sa zriadiť až deväť mechanizovaných brigád. A keďže mňa a Zuzanu Čaputovú stretol v ten istý deň, spýtal sa nás, či by sme každý nemohli dať jednu brigádu, čo je v podstate niečo okolo 35 tankov a 100 ozbrojených transportérov (APC) a munícia.

Podľa Pavla bude „nesmierne ťažké“ túto požiadavku splniť – s ohľadom na to, že Česko už Ukrajine dodalo takmer 100 tankov, podobný počet obrnených transportérov, delostrelectvo, raketomety a „veľa munície“. Priestor v pokračovaní dodávok vojenského materiálu z Česka na Ukrajinu vidí predovšetkým v prostriedkoch protivzdušnej obrany.

VIDEO: Takto v Kyjeve privítali prezidentku Čaputovú.

Európe podľa Pavla teraz chýbajú kapacity na výrobu potrebných zbraní a munície, tie ale podľa neho možno nakupovať po svete, a to aj v krajinách, ktoré sa k vyzbrojovaniu Ukrajiny nechcú verejne prihlásiť. Povedal tiež, že Zelenskyj počas ich stretnutia vyhlásil, že Ukrajina môže poskytnúť kvalifikovaných pracovníkov pre nové muničné továrne, ak by zbrojárskym podnikom v Európskej únii chýbali.

Západ by sa podľa Pavla mal pripraviť na to, že vojna sa môže skončiť aj inak ako totálnym víťazstvom Ukrajiny. „Myslím, že by sme mali urobiť všetko, čo máme k dispozícii, aby sme Ukrajincov povzbudili a podporili, aby boli úspešní. Vnútorne by sme však mali byť pripravení aj na ďalšie nepredvídateľné udalosti,“ povedal český prezident.

Pavel bol v rokoch 2015 až 2018 predsedom vojenského výboru NATO. Teraz v rozhovore zopakoval svoje nedávne slová, že Čína ako možný sprostredkovateľ nemá skutočný záujem tlačiť Rusko k ústupkom ohľadom Ukrajiny. Pripustil však, že nedávna podpora Pekingu rezolúcii OSN, ktorá Rusko označila za agresora, by mohol byť „prvý krok“ v tomto smere.