Ukrajinské zostrelenie ruského Kinžalu Patriotom nadchlo Pentagón

Mobilné raketové systémy Patriot boli doposiaľ úspešné pri nasadení proti balistickým strelám, o tom, či dokážu zastaviť aj nadzvukové strely, sa do minulého týždňa ale hovorilo len teoreticky, píše CNN. Úspech Ukrajincov teraz priniesol dôkaz, že to je možné, a predstavitelia Pentagónu to považujú za kľúčovú udalosť. Ruský prezident Vladimír Putin vychvaľuje schopnosti ruských hypersonických zbraní a tvrdil o nich, že dokážu prekonať všetky existujúce systémy protivzdušnej obrany.

Rusko s výrobou týchto najmodernejších rakiet malo vždy problémy, ktoré navyše teraz prehĺbili sankcie uvalené na neho kvôli invázii na Ukrajinu. Ale až do minulého týždňa Moskva podľa amerických zdrojov vychádzala z toho, že kedykoľvek nasadí hypersonickú raketu, zasiahne cieľ. To, že ju Ukrajinci zostrelili, touto istotou otriaslo a Rusov zneistilo.

Američanov tiež povzbudilo, že ruský Kinžal zneškodnila výhradne ukrajinská obsluha systému Patriot, ktorá prešla výcvikom v Oklahome, a že pri tom nebol žiadny americký poradca. Spojeným štátom sa tak „významným spôsobom vrátila investícia“ vložená do ukrajinskej armády, povedal zdroj CNN.

To, že sa ukrajinskej protileteckej obrane 4. mája podarilo Kinžal pomocou Patriotu zostreliť, potvrdil v sobotu veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk. Správy o tom sa objavili už v piatok, vtedy ich ale ukrajinské vzdušné sily popreli. V sobotu Oleščuk povedal, že „všetko má svoj čas“ a že armáda nemôže zverejňovať informácie, ktoré by nepriateľ mohol využiť.