V Nemecku pre nelegálnu migráciu silnejú hlasy po obnove kontrol na hraniciach

Nemecká polícia za prvé tri mesiace tohto roku eviduje 19 627 ľudí, ktorí sa do Nemecka dostali bez potrebného povolenia. Denník Bild píše, že je to skoro o 6 700 viac ako v minulom prvom štvrťroku. Policajné odbory kvôli tomu volajú po zavedení plošných kontrol na hraniciach.

„Jediné, čo by v súčasnosti prinieslo skutočnú úľavu, by boli plošné kontroly na hraniciach s Poľskom, Českom, Rakúskom, Švajčiarskom a Francúzskom,“ povedal Bildu šéf spolkových odborov (DPolG) Heiko Teggatz. Kontroly by podľa neho mali trvať tak dlho, kým krajiny Európskej únie nezabezpečia dostatočnú bezpečnosť vonkajších hraníc dvadsaťsedmičky. „Kto necháva prechádzať ľudí bez toho, aby ich kontroloval, alebo ich odmieta prijímať späť, prispieva k zavedeniu kontrol na vnútorných hraniciach EÚ ak zrušeniu voľného pohybu v rámci EÚ,“ uviedol Teggatz.

Kvôli neoprávnenému príchodu migrantov z Česka a Poľska žiadajú o zavedenie stálych kontrol na hraniciach zemskí premiéri Saska a Bavorska. Agentúra DPA v nedeľu informovala, že kvôli tomu napísali list spolkovej ministerke vnútra Nancy Faeserovej pred stredajšou konferenciou o migrácii, ktorú organizuje kancelár Olaf Scholz.

Nemecko zaviedlo od jesene 2015 kontroly na hraniciach Bavorska s Rakúskom. Urobilo tak potom, čo sa desiatky tisíc utečencov a ďalších migrantov vydali z Grécka balkánskou cestou do západnej Európy. Pohraničníci kontrolujú ale len náhodne.