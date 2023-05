Poľskom otriaslo úmrtie týraného chlapca. Rodina, škola i systém kryli otčima-tyrana

V nemocnici v Katoviciach zomrel kvôli multiorgánovému zlyhaniu osemročný chlapec z Čenstochovej, ktorého údajne týral otčim a matka sa to snažila utajiť, informujú dnes poľské médiá. Prípad v uplynulých týždňoch vzbudil v Poľsku veľkú pozornosť aj kvôli tomu, že malému Kamilovi nepomohli iní dospelí, ktorí s ním žili, ani úrady alebo škola.

Kamilov otčim je podozrivý, že chlapca bil, pálil ho cigaretami a koncom marca ho polial vriacou vodou a strčil ho na rozpálenú platňu kachlí. Jeho matka, jej sestra aj ďalší muž vedeli, v akom stave chlapec je, ale nič s tým nerobili. Do starostlivosti záchranárov sa chlapec dostal až po niekoľkých dňoch, keď ho navštívil jeho biologický otec, ktorý však voči Kamilovi už niekoľko rokov nemá rodičovské práva.

Podľa lekárov mal chlapec popáleniny na 25 percentách tela. Jeho stav skomplikovalo to, že rany boli už niekoľko dní staré. Kamilova matka svojmu niekdajšiemu partnerovi tvrdila, že sa chlapec obaril, keď sa hral, a neskôr uviedla, že ho zbil starší brat. Chlapec mal zlomeniny kostí v oboch rukách a v nohe, bol podvyživený a zanedbaný. Po celý čas pobytu v nemocnici ho lekári udržovali v umelom spánku. Podstúpil niekoľko chirurgických zákrokov, minulý týždeň sa však jeho stav výrazne zhoršil. Prestali mu fungovať pľúca a bol napojený na mimotelový obeh.

Obvinenia preklasifikujú

Polícia Kamilovho otčima aj matku zatkla. Muža prokuratúra pôvodne obvinila z pokusu o vraždu chlapca, podľa portálu Gazeta Wyborcza obvinenia po chlapcovej smrti zrejme prekvalifikuje. Matka čelí obvineniu z toho, že chlapca vystavila bezprostrednému ohrozeniu života a zdravia a že mu neposkytla pomoc. Obvinená bola aj Kamilova teta a jej druh.

Otčim bol v minulosti už niekoľkokrát trestaný. Rodina podľa denníka Gazeta Wyborcza žila v stiesnenom obydlí, kde prebývalo celkom 17 ľudí. Prežívali vďaka sociálnym dávkam a príspevkom na deti.

Kamilovej rodine úrady v roku 2021 pridelili sociálneho pracovníka. Úrad pre sociálno-právnu ochranu detí navrhoval, aby deti boli umiestnené do náhradnej starostlivosti. Súd to ale zamietol okrem iného kvôli tomu, že úrady v rodine nemuseli predtým intervenovať a pretože mu sociálni pracovníci neposkytli informácie ohľadom toho, že by sa v rodine dialo násilie.

To, že chlapca doma týrajú, neodhalili ani v škole. Niekoľko týždňov predtým, než skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti v katovickej nemocnici, prišiel Kamil na vyučovanie so zlomenou rukou a prasknutou perou. Vychovávateľka matke nariadila, aby odviedla chlapca k lekárovi. Ďalší deň prišiel s rukou v sadre a matka zranenie vysvetlila tak, že zakopol o prah a spadol. Riaditeľstvo školy v Čenstochovej, kam chlapec chodil, sa bráni, že Kamilovo správanie nevzbudzovalo podozrenie na týranie. Chlapec vraj bol usmievavý a na vyučovaní sa mu páčilo.