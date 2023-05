Putin roky pred anexiou Krymu spochybňoval suverenitu Ukrajiny, USA a spojenci to ignorovali

Ruský prezident Vladimír Putin vyjadril pochybnosti nad dohodou o ukrajinskej územnej celistvosti už v roku 2011. Pri verejnej diskusii v New Yorku to uviedol bývalý americký prezident Bill Clinton. To dokazuje, že Spojené štáty a ich európski spojenci mali príležitosť lepšie sa pripraviť na inváziu v roku 2014, keď Rusko anektovalo Krymský polostrov a začalo bojovať na ukrajinskom Donbase, napísal denník The Guardian.