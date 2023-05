Hlavnú Pulitzerovu cenu za žurnalistiku má tím AP za spravodajstvo z Ukrajiny

Hlavnú Pulitzerovu cenu za novinársku prácu tento rok získal tím agentúry AP za spravodajstvo z obliehaného ukrajinského Mariupolu. AP získala ocenenie aj za snímky, ktoré od začiatku vojny na Ukrajine obstarávajú jej fotoreportéri. Séria reportáží o vraždení civilistov ruskými jednotkami v meste Buča vyniesla cenu za medzinárodné spravodajstvo denníka The New York Times. Cenu za prózu získali spisovatelia Barbara Kingsolverová a Hernan Diaz.

Zlatá medaila za verejnú službu, ktorá je hlavným ocenením, tento rok putuje k tímu novinárov z agentúry AP, do ktorého patria reportérka Lori Hinnantová, videožurnalista Mstyslav Černov, producentka Vasilisa Stepanenková a fotoreportér Jevhen Maloletka. Tí prišli do prístavu Mariupol po začatí ruskej invázie 24. februára 2022, v meste zostali viac ako dva týždne a zdokumentovali ničenie mesta ruskými jednotkami vrátane útokov na nemocnice a civilnú infraštruktúru. Boli to poslední medzinárodní novinári v Mariupole, kým sa im podaril riskantný útek z mesta. Maloletka tento rok dostal za svoju snímku z rozbombardovanej pôrodnice v Mariupole aj cenu World Press Photo.

Cenu za domácu reportáž dostala Caroline Kitchenerová z denníka The Washington Post, ktorá sledovala dôsledky rozhodnutia amerického najvyššieho súdu, ktorý vlani zrušil právo na potrat dané verdiktom v procese označovanom ako Roeová verzus Wade z roku 1973. Vydala potom napríklad príbeh o tínedžerke z Texasu, ktorá kvôli obmedzeniu potratov nemohla prerušiť nechcené tehotenstvo a porodila potom dvojičky. Magazín The Atlantic získal cenu za materiály Caitlin Dickersonovej dokumentujúce dopady politiky exprezidenta Donalda Trumpa, ktoré viedli k rozdeľovaniu rodín migrantov na hraniciach USA.

Okrem novinárskych kategórií majú Pulitzerove ceny aj kategórie určené tvorcom v oblasti literatúry a hudby. Za prózu boli tento rok udelené dve ceny, a to Barbare Kingsolverovej za román Demon Copperhead, ktorý vznikol ako moderné poňatie klasického diela Charlesa Dickensa David Copperfield. Hernan Diaz zaujal porotu románom Trust, ktorý inovatívnym spôsobom rozpráva o vzostupe a páde vplyvnej rodiny v New Yorku 20. rokov 20. storočia. Ocenenie za biografiu získala Beverly Gageová za knihu o dlhoročnom šéfovi FBI Edgarovi Hooverovi.

Pulitzerove ceny udelí Kolumbijská univerzita v New Yorku a sú považované za najprestížnejšie americké novinárske ocenenie. Porota vyhlasuje víťazov v 15 novinárskych kategóriách, zlatú medailu však udelí len v jedinej, a to za verejnú službu. Vlani hlavnú cenu získal denník The Washington Post za spravodajstvo okolo nepokojov v sídle Kongresu z januára 2021.

