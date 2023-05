Trump sexuálne zneužil novinárku, má zaplatiť odškodné päť miliónov

Americký exprezident Donald Trump sa podľa súdnej poroty dopustil sexuálneho zneužitia, keď pred takmer 30 rokmi napadol bývalú novinárku Jean Carrollovú. Tá ho na súde v New Yorku žalovala v občianskoprávnom spore a vinila ho zo znásilnenia a tiež z ohovárania. Deväťčlenná porota žalujúcej strane priznala odškodné v celkovej výške päť miliónov dolárov, uviedla agentúra Reuters.

Carrollová tvrdí, že ju Trump v roku 1996 znásilnil v prezliekacej kabínke obchodného domu v New Yorku. Porota dospela k záveru, že to sa nepreukázalo, Trump však podľa nej vtedy Carrollovú sexuálne zneužil. Sexuálne zneužitie je v práve štátu New York definované ako sexuálny kontakt bez predchádzajúceho súhlasu. Podľa poroty sa politik tiež dopustil ohovárania, keď vlani na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že tvrdenie Carrollovej o znásilnení, ktoré sa objavilo v jej knihe, je lož a podvod.

Čítajte viac Bývalá novinárka zažalovala Trumpa za sexuálne násilie

„Absolútne neviem, kto tá žena je. Tento verdikt je škandál – pokračovanie najväčšieho honu na čarodejnice všetkých čias,“ napísal Trump po vynesení rozsudku na svojej sieti Truth Social. Hovorca jeho volebnej kampane podľa agentúry Reuters uviedol, že sa Trump proti verdiktu odvolá. Exprezident na súde nevypovedal a tvrdil, že Carrollová ho krivo obvinila.

Carrollová výsledok konania nijako nekomentovala, súdnu sieň opustila s úsmevom bez toho, aby prehovorila s novinármi, napísal denník The New York Times.

Porota, zložená zo šiestich mužov a troch žien, sa o veci radila tri hodiny a jej záver je podľa amerických médií veľkou komplikáciou pre Trumpove snahy získať republikánsku nomináciu do prezidentských volieb v budúcom roku. Poškodí jeho povesť a tiež finančné odškodnenie, ktoré musí politik zaplatiť, je pomerne citeľné. Porota Carrollovej priznala odškodné dva milióny dolárov za sexuálne zneužitie a približne tri milióny dolárov za ohováranie.

Bývalá redaktorka magazínu Elle je jednou z viac ako 20 žien, ktoré Trumpa verejne obvinili z rôznych foriem sexuálneho obťažovania alebo násilia. Vôbec po prvý raz sa však teraz niektorým z obvinení zaoberal súd. V občianskoprávnom konaní sa možno domáhať náhrady škôd, súd však nerozhoduje napríklad o treste odňatia slobody ako v trestnom konaní.