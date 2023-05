Rusi za sebou nechávajú skrytú smrť. Darčekom pre Putina bude Božena, aby pomohla odmínovať Ukrajinu

Ako vznikla iniciatíva Darček pre Putina?

Začalo sa to vlani v máji na podnet Dalibora Dědka. On je veľký filantrop a prispel sumou asi 100 miliónov českých korún (okolo 4,24 milióna eur) na účet ukrajinskej ambasády. Dědek zavolal všetkým bohatým ľuďom, ktorých pozná, a podarilo sa im spolu vyzbierať miliardu českých korún (približne 42,4 milióna eur). Potom však zistil, že podpora klesla a na účet nič nepribúda. Preto oslovil Martina Ondráčka, ktorý sa následne spojil so mnou. Názov Darček pre Putina vymyslel Martin. Ja som vyrobil logo, ktoré tvorí darčekový balíček so zápalnou šnúrou.

VIDEO: Odmínovací systém: čo Rusi po seba nechali, Božena odstráni

Video: WAY Industries

Prečo ste sa rozhodli pre takýto ironický názov kampane?

Samozrejme, s ruskou inváziou sa spája obrovský smútok a depresia. Povedali sme si, že to urobíme trochu inak. Chceli sme to poňať so smiechom, aby sme neprinášali ďalšie dramatické veci. Usilovali sme sa vyhnúť tomu, aby naša kampaň pôsobila ako nejaká záťaž, lebo tej sme už v médiách videli dosť. Preto sme pre našu iniciatívu zvolili iné farby, nie modrú a žltú, ktoré používajú iní. My sme si, s prepáčením, vybrali také stupídne farby. Ale bol v tom zámer, lebo sme sa chceli odlíšiť, a zároveň sme chceli vystihnúť fakt, že si z toho aj uťahujeme.

Čo sa vám podarilo v Česku?

Od začiatku sme chceli vyzbierať peniaze na zbrane pre Ukrajincov. Od prvého momentu to bol náš cieľ, lebo podobné zbierky v tom čase v Česku neboli. Aj preto, lebo je pomerne náročné získať na takéto veci povolenie. A veľa ľudí sa do podobnej zbierky ani nepustí, lebo nemá taký ten sympatický a humanitárny rozmer. Ale my hovoríme, že vojny vyhrávajú zbrane, a Ukrajina ich potrebuje, keď chceme, aby zvíťazila. Jedným z cieľov bola zbierka, ale snažili sme sa, aby sa tieto informácie dostali k verejnosti. Teda, že Kyjev zbrane potrebuje. Podarilo sa nám vyzbierať peniaze na Tomáša, čo je tank. Trvalo nám to niekoľko mesiacov, ale bola to dobrá cesta. Všimli si nás totiž aj veľkí svetoví hráči, ktorí potom zaplatili pre Ukrajinu ďalších 90 tankov výrobcovi, od ktorého sme my zobrali jeden stroj. Presne toto bolo naším cieľom. Nešlo nám len o to, aby sme Ukrajine odovzdali jednu zbraň. Chceli sme inšpirovať tých, ktorí do toho môžu vstúpiť vo väčšom. Na Slovensku máme taký istý zámer. Tu sme sa rozhodli, že začneme zbierku na odmínovacie zariadenie Božena. Keď sme v Česku začali Darček pre Putina, nebola to len pomoc pre Ukrajinu.

Pre koho ešte?

Pomáha to aj Česku. Lebo je to ukážka toho, že krajina má zbrojársku históriu a že má kvalitné vojenské zariadenia. Je to teda aj dobrá reklama. A teraz sa to bude týkať Slovenska, čo môže pomôcť ekonomike.

Ako na vašu kampaň reagovali Ukrajinci?

Spolupracovali sme s ukrajinskou ambasádou v Prahe, propagovali sme jej účet. Mali sme na to veľmi dobrý ohlas, určite aj preto, že naša zbierka fungovala. Momentálne v podstate vieme byť na Ukrajine v kontakte s kýmkoľvek. O Božene sme rokovali s ministerstvom vnútra v Kyjeve, ktoré ju kúpi. My ako zbierka sme dostali aj ďakovný diplom od veliteľa ukrajinských ozbrojených síl generála Valerija Zalužného. O našej iniciatíve teda Ukrajinci dobre vedia a považujú ju za významnú.

VIDEO: Rusko ako fiktívny nepriateľ. Francúzi ukončili manévre Orion 23

Francúzsko práve ukončilo najväčšie vojenské cvičenie za posledné desaťročia. Na štvrtej fáza cvičenia Orion 23 sa zúčastnilo 12-tisíc vojakov. Cvičenie sa začalo pripravovať už v roku 2020, ale ruská invázia na Ukrajinu naň mala vplyv. Scenár manévrov tvoril konflikt medzi fiktívnymi krajinami. Arnland mal problémy so susedným štátom Mercure, ktorý využíval miestne milície a zároveň vytvoril vojenskú hrozbu na hraniciach. Video: NATO

Na Slovensku ste so zbierkou práve začali. V čase publikovania článku už máte viac ako desatinu celkovej sumy, ktorá je 650-tisíc eur. Funguje to teda?

Vzhľadom na to, že máme skúsenosti z Česka, disponujeme aj všetkými potrebnými kontaktmi. Spolupracujeme s ukrajinskou ambasádou v Bratislave, veľvyslanec podporí našu komunikáciu. Zbierka na Boženu má v prvom rade pomôcť civilistom. Míny budú mrzačiť ľudí ešte mnoho rokov po vojne. S odmínovaním je preto potrebné začať čím skôr. Je to pomoc pre obyčajných ľudí, ktorí žijú na týchto územiach. Bez podpory by Ukrajina odstraňovala míny stovky rokov, čo je, samozrejme, len hypotetické číslo. Stačí sa pozrieť na Balkán po vojnách, kde doteraz majú s mínami problém.