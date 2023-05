Storm Shadow? Extrémne nepriateľský krok Británie, pení Kremeľ a hovorí o práve „neutralizovať hrozby“

Britská dodávka striel s plochou dráhou letu Storm Shadow s dosahom vyše 250 kilometrov Kyjevu podľa Moskvy svedčí o "bezprecedentnej úrovni" zapojenia Londýna do konfliktu na Ukrajine. Dnes to vo vyhlásení uviedlo ruské ministerstvo zahraničia. Ministerstvo tiež oznámilo, že si vyhradzuje právo "neutralizovať hrozby", ktoré môžu byť spojené s použitím týchto rakiet.

Británia potvrdila, že Ukrajine dodala strely s plochou dráhou letu Storm Shadow. Zasiahnu ciele až do vzdialenosti 250 kilometrov. Na porovnanie, rakety, ktoré Ukrajinci používajú v populárnom systéme HIMARS, majú dostrel len okolo 80 kilometrov. Pozrite si strely Storm Shadow vo videu firmy MBDA.

„Poskytnutie vysoko presných raketových systémov s dlhým dosahom režimu v Kyjeve je jasným potvrdením bezprecedentnej úrovne zapojenia Británie do ukrajinského konfliktu,“ uviedlo ministerstvo. Ruský rezort obrany okrem toho obvinil Londýn, že si želá posunúť konflikt na úplne novú úroveň z hľadiska škôd a nebezpečenstva pre ľudské životy.

„Ruská strana si vyhradzuje právo na prijatie všetkých potrebných opatrení pre neutralizovanie hrozieb, ktoré môžu v dôsledku ukrajinského použitia britských striel s plochou dráhou letu vzniknúť,“ oznámilo tiež ministerstvo.

Pred vlaňajšou ruskou inváziou žilo v ukrajinskom Bachmute viac ako 70-tisíc ľudí. Dnes sú z mesta dymiace trosky. Video: 112. brigáda teritoriálnej obrany.

Dodanie striel Storm Shadow Ukrajine potvrdil vo štvrtok britský minister obrany Ben Wallace. Doteraz mali ukrajinské sily k dispozícii strely s doletom 80 kilometrov. Storm Shadow tak z hľadiska doletu „naozaj menia pravidlá hry“, citovala v stredu CNN nemenovaného amerického vojenského predstaviteľa. Za dodávku podľa vyhlásenia kancelárie britského premiéra Rishiho Sunaka poďakoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uviedla agentúra Reuters.

Storm Shadow je riadená strela s plochou dráhou letu, ktorú spoločne vyvinuli Británia a Francúzsko. Zvyčajne je odpaľovaná zo vzduchu a vďaka technológii stealth je ťažko zachytiteľná radarom.

V minulosti sa západní spojenci Kyjeva zdráhali Ukrajine poskytnúť zbrane s dlhým doletom pre obavy, že by Kremeľ takéto dodávky mohol vnímať ako hlbšie zapojenie Západu do konfliktu, alebo že by mohol prikročiť k eskalácii bojov.