Pavel: Ukrajinská protiofenzíva má veľkú šancu na úspech. Kyjevu však môže spôsobiť veľké straty

„Určite je veľká nádej, že ukrajinská protiofenzíva bude úspešná, pretože Ukrajina je motivovaná, dobre pripravená, jej vojaci sú skúsení a určite netrpia takými nedostatkami ako ruská armáda,“ povedal Pavel.

Ruské vojská síce mali podľa Pavla vážne problémy s logistikou a morálkou, kolaps ich obrany by sa však očakávať nemal. Rusko malo čas pripraviť pomerne kvalitnú obranu, ktorá by pri efektívnom využití stála Ukrajinu veľké straty, myslí si český prezident.

Nechcel špekulovať, kedy by sa protiofenzíva mohla začať, ale nedávne ukrajinské útoky na ruskú infraštruktúru a miesta, kde sú sústredení ruskí vojaci, sú podľa neho známkami jej príprav.

Český prezident tiež v rozhovore uviedol, že Ukrajina nakoniec dostane západné lietadlá, o ktoré žiadala, avšak nebolo možné ich dodať včas na nadchádzajúcu protiofenzívu. Okrem toho boli podľa neho väčšie priority, ako napríklad munícia.

Pavel tiež povedal, že Ukrajina potrebuje podporu v otázke jej vstupu do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, hoci pôjde o zdĺhavý proces. Prístupové rozhovory s EÚ by sa však mohli podľa Pavla reálne začať už tento rok. Ukrajine by to pomohlo v povojnovej rekonštrukcii a tiež urýchlilo zosúladenie s normami EÚ.