ONLINE: Zelenskyj pricestoval na rokovania do Ríma a Vatikánu, čaká ho Berlín

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 442. deň

V ruskej Brjanskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou sa zrútil vrtuľník a stíhačka

Podľa Ruska použila Ukrajina pri útoku na Luhansk britské strely dlhého doletu

Šéf diplomacie EÚ vyzval na urýchlenie dodávok munície na Ukrajinu VIDEO: Ako vyslať vojakov USA na východ Európy? Ukážu to manévre Defender 23.

17:39 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel do Vatikánu na rokovania s pápežom Františkom. Podľa médií ho pápež prijme na súkromnej audiencii, rokovať by tiež mal s vatikánskym tajomníkom pre styky so štátmi Paulom Gallagherom. S hlavou katolíkov sa ukrajinský prezident stretne prvýkrát od začiatku ruskej invázie.

Pápež František opakovane kritizuje od začiatku ruskej agresie vojnu na Ukrajine a vyzýva ku koncu bojov. Ukrajinský národ označil za „mučenícky“. Kriticky sa však vyjadroval aj k dodávkam zbraní, ktoré Ukrajina dostáva od západných štátov. Pápež nedávno oznámil, že Vatikán pripravil svoju mierovú misiu, žiadne ďalšie detaily však nezverejnil. František tiež uviedol, že Vatikán je pripravený pomôcť s návratom ukrajinských detí z Ruska.

17:31 Ukrajinský prezident sa v sobotu stretol v Ríme s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou aj s prezidentom Sergiom Mattarellom. Podľa agentúry AP dostal od nich prísľuby o pokračovaní vojenskej, finančnej a ďalšej pomoci Ukrajine v boji proti ruskej agresii, a to v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Premiérka Meloniová opäť apelovala na Rusko, aby ukončilo svoju agresiu a stiahlo vojská z ukrajinského územia. „Mier nastane len vtedy, ak Rusko ukončí nepriateľské akcie,“ povedala podľa agentúry ANSA.

„Podporujeme diplomatické riešenie konfliktu. Podporujeme 10-bodový plán prezidenta Zelenského. A uznávame legitímne európske ašpirácie Ukrajiny, ktorá je predsunutou základňou európskej bezpečnosti,“ povedala Meloniová po 70-minútovom stretnutí so Zelenským, ktoré prebehlo za zatvorenými dverami. Pred začiatkom schôdzky sa obaja politici objali.

16:00 Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell dnes vyzval štáty EÚ, aby urýchlili dodávky munície na Ukrajinu. Ukrajinské ozbrojené sily potrebujú len v oblasti Bachmutu denne okolo 1000 delostre­leckých granátov. To demonštruje intenzitu bojov, ale aj palebnú silu ruských útočníkov, povedal podľa agentúry DPA Borrell.

Šéf diplomacie EÚ sa tak vyjadril vo Švédsku po stretnutí s ukrajinským ministrom zahraničia Dmytrom Kulebom na okraj neformálneho rokovania ministrov zahraničia EÚ so zástupcami krajín indicko-pacifického regiónu.

Borrell tiež privítal oznámenie o nových nemeckých dodávkach zbraní na Ukrajinu.

15:40 Ruské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že ukrajinské letectvo v piatok zasiahlo dva priemyselné objekty v okupovanom Luhansku strelami dlhého doletu Storm Shadow, ktoré Ukrajine dodala Británia. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa ruskej agentúry TASS ostreľovali Ukrajinci Luhansk rovnakými raketami aj dnes.

Ruské ministerstvo oznámilo, že rakety zasiahli fabriku na výrobu polymérov a na spracovanie mäsa vo východoukrajinskom Luhansku, ktorý Rusi okupujú.

„Pri útoku boli použité strely vzduch-zem dodané kyjevskému režimu Britániou, v rozpore s tvrdením Londýna, že tieto zbrane nebudú používané proti civilným cieľom,“ napísalo ministerstvo. Ukrajinské lietadlá, ktoré rakety odpálili, Rusko podľa ministerstva zostrelilo.

Ruská agentúra TASS uviedla, že ukrajinská armáda ostreľovala Luhansk aj dnes a opäť na to použila riadené strely s plochou dráhou letu Storm Shadow. „Dnes pravdepodobne došlo k druhej skúške tohto konkrétneho typu munície,“ vyhlásil predstaviteľ separatistov v Luhanskej oblasti Andrej Maročko.

Británia sa vo štvrtok stala prvou krajinou, ktorá oznámila, že začala dodávať Ukrajine riadené strely dlhého doletu, ktoré umožnia ukrajinským silám zasiahnuť ruské ciele ďaleko za frontovými líniami.

15:32 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestuje na návštevu Nemecka v nedeľu. Uviedla to dnes agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z vládnych kruhov. Do Nemecka Zelenskyj pricestuje z Ríma, kde dnes rokuje s premiérkou Giorgiou Meloniovou a pápežom Františkom. Spočiatku nebolo jasné, či Zelenskyj nepricestuje do Berlína z Talianska už dnes večer.

V Nemecku by mal Zelenskyj podľa predchádzajúcich informácií tlače rokovať s kancelárom Olafom Scholzem a spolkovým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom. Popoludní by sa potom mohol zúčastniť v Cáchách odovzdania Ceny Karla Veľkého pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o jednotnú Európu.

Prvá neoficiálna informácia o Zelenského ceste do Nemecka sa v nemeckej tlači objavila už na začiatku mája. Zahraničné cesty ukrajinského prezidenta zvyčajne podliehajú utajeniu a podrobnosti sú jasné až vo chvíli, keď štátnik dorazí na miesto. Nemecká polícia začala únik informácií do médií vyšetrovať.

14:36 V ruskej Brjanskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou, dnes havaroval vrtuľník, pri ktorého zrútení prišli o život dvaja členovia posádky. Krátko potom v rovnakej oblasti spadlo tiež ruské bojové lietadlo Su-34. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské úrady. Agentúra Reuters uviedla, že podľa videonahrávok zverejnených na ruských sociálnych sieťach bol vrtuľník očividne zostrelený.

K incidentom došlo v oblasti mesta Klincy, ktoré sa nachádza asi 50 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Ruské úrady na základe predbežného vyšetrovania oznámili, že vrtuľníku pred pádom začal horieť motor.

Z videí zverejnených ruskými blogermi podporujúcimi ruskú vojnu na Ukrajine je ale podľa Reuters zrejmé, že vrtuľník vo vzduchu explodoval a potom sa zrútil k zemi v plameňoch. Neoverené komentáre pri videu špekulujú, že vrtuľník ruskej výroby Mi-8 zasiahla raketa ruskej protivzdušnej obrany.

Na ruských propagandistických kanáloch sa ale objavujú tiež nepodložené tvrdenia, že vrtuľník a lietadlo zostrelili Ukrajinci pomocou západných rakiet dlhého doletu či ukrajinskí sabotéri s prenosnými protilietadlovými systémami, píše ruskojazyčný servis BBC.

14:02 Nový rozsiahly balík vojenskej pomoci, ktorý v sobotu Kyjevu prisľúbilo Nemecko, je ďalším znakom toho, že Rusko svoju vojnu proti Ukrajine prehrá, uviedol ukrajinský prezidentský poradca Mychajlo Podoľak.

13:20 V ruskej Brjanskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou, dnes havaroval vrtuľník. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské úrady. Príčiny nešťastia ani počet prípadných obetí nie sú známe.

Podľa predbežných informácií ruskej strany začal pred pádom horieť vrtuľníku motor. Trosky stroja sa zatiaľ nenašli, pátracie tímy sú na ceste, uviedol TASS.

Ukrajinská tlačová agentúra Unian napísala, že k incidentu došlo v meste Klincy, ktoré sa nachádza asi 50 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Agentúra Unian s odvolaním sa na video zverejnené na sociálnych sieťach uviedla, že vrtuľník vo vzduchu explodoval. Podľa nej mohol byť zasiahnutý raketou protivzdušnej obrany.

12:47 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval v sobotu na urýchlené dodanie nového nemeckého balíka vojenskej pomoci Kyjevu, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Ukrajina potrebuje všetko vždy čo najrýchlejšie, upozornil Kuleba na okraj stretnutia so svojimi rezortnými partnermi z členských krajín Európskej únie (EÚ) vo Švédsku. Zároveň dodal, že by ocenil, keby sa v záujme urýchlenia dodávok vynaložilo maximálne úsilie.

Na otázku, kedy sa začne plánovaná ukrajinská protiofenzíva proti ruským invazívnym silám, Kuleba odpovedal, že je na mieste skôr otázka, či sa toho urobilo dosť pre to, aby bola úspešná. „Chceli by sme, aby sa každý sústredil na túto otázku,“ uviedol šéf ukrajinskej diplomacie.

11:13 Poľské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že v poľskom vzdušnom priestore bol odhalený neznámy objekt, ktorý priletel od Bieloruska. Podľa ministerstva išlo pravdepodobne o pozorovací ba­lón.

Radarový kontakt s objektom bol stratený blízko stredopoľského mesta Rypin. Na pátranie boli vyslané pozemné obranné sily, oznámilo ministerstvo.

11:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v sobotu do talianskej metropoly Rím, uviedli tamojšie médiá. TASR informuje na základe správy agentúr ANSA a AP.

Lietadlo so Zelenským pristálo na letisku Ciampino, kde ho privítal taliansky vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani.

Počas jednodňovej návštevy sa plánuje ukrajinský prezident stretnúť s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom, premiérkou Giorgiou Meloniovou a pápežom Františkom.

10:26 Nemecko prisľúbilo ďalšie dodávky zbraní pre Ukrajinu v hodnote 2,7 miliardy eur, oznámilo v sobotu ministerstvo obrany v Berlíne. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.

Berlín to uviedol pred možnou sobotňajšou návštevou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Nemecku.

„Všetci dúfame v rýchly koniec tejto strašnej vojny Ruska proti ukrajinskému ľudu, je však, žiaľ, v nedohľadne,“ uviedol v sobotu vo vyhlásení nemecký minister obrany Boris Pistorius.

Súčasťou najnovšieho balíka vojenskej pomoci z Nemecka má byť podľa rezortu obrany v Berlíne ďalších dvadsať bojových vozidiel pechoty typu Marder, ako aj 30 tankov typu Leopard-1 a štyri systémy protivzdušnej obrany typu IRIS-T-SLM.

8:35 Belgicko v piatok oznámilo nový balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote takmer sto miliónov eur, financovaný daňami z úrokov získaných zmrazením ruských aktív. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

V Belgicku sídli finančná inštitúcia Euroclear a krajina je jednou z členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré na základe sankcií uvalených na Moskvu pre vojnu na Ukrajine zmrazili najviac ruských aktív.

Podľa úradu belgického premiéra Alexandra de Crooa sú v súčasnosti v krajine zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote približne 180 miliárd eur. Belgický štát doposiaľ vygeneroval približne 625 miliónov eur na daniach z úrokov získaných zmrazenými ruskými finančnými aktívami, spresnil úrad predsedu vlády.

8:29 Ruské úrady v piatok informovali o dvoch veľkých výbuchoch v okupovanom meste Luhansk na východe Ukrajiny. Z raketového útoku Moskva obvinila ukrajinskú armádu.

Informáciu o útoku sa však nepodarilo overiť. Kyjev na obvinenia bezprostredne nereagoval. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.

Na sociálnych sieťach boli zverejnené videá, na ktorých bolo vidno hustý dym, pričom médiá informovali o požiari priemyselných zariadení. Obete na životoch hlásené neboli. Luhansk sa nachádza zhruba 100 kilometrov od frontovej línie.

Podľa úradu belgického premiéra Alexandra de Crooa sú v súčasnosti v krajine zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote približne 180 miliárd eur. Belgický štát doposiaľ vygeneroval približne 625 miliónov eur na daniach z úrokov získaných zmrazenými ruskými finančnými aktívami, spresnil úrad predsedu vlády. Najnovšou pomocou sa vyšplhá celková hodnota vojenskej a humanitárnej pomoci, ktorú Belgicko od začiatku ruskej vojenskej invázie poslalo Ukrajine, na 300 miliónov eur, píše AFP.

Polovicu z nového balíka pomoci budú tvoriť obrnené vozidlá, zbrane a munícia a zvyšok bude predstavovať humanitárna pomoc, uvádza sa vo vyhlásení. „Na to, aby sa vojna skončila, musí byť protiofenzíva plánovaná Ukrajinou úspešná,“ podotkol premiér de Croo. „Ďalšia pomoc, ktorú Belgicko dnes poskytuje, k tomu prispeje,“ dodal.

Krok Belgicka prichádza v čase, keď EÚ skúma právne možnosti využitia zmrazených ruských aktív na pomoc pri obnove vojnou zničenej Ukrajiny, konštatuje AFP. Spojené štáty pristúpili k ráznejšiemu kroku, keď v stredu oznámili prevedenie 5,4 milióna dolárov zmrazených ruskému oligarchovi Konstantinovi Malofejevovi na financovanie obnovy Ukrajiny.

8:00 Traja ľudia utrpeli v sobotu v skorých ranných hodinách zranenia pri ruskom ostreľovaní mesta Mykolajiv na juhu Ukrajiny. Informoval o tom denník The Kyiv Independent s odvolaním sa na starostu mesta Oleksandra Sjenkevyča. Nad veľkou časťou Ukrajiny, vrátane Kyjeva, bol v noci na sobotu znovu vyhlásený letecký poplach,

Leteckú pohotovosť začali okolo 1:10 miestneho času (0:10 SELČ) najprv vyhlasovať regióny na juhu a východe Ukrajiny, zhruba o hodinu neskôr potom aj Kyjev a jeho okolie. Tam Rusko útočilo bezpilotnými lietadlami, proti ktorým zasahovala protiletecká obrana.

Starosta Mykolajivu uviedol, že ruský útok mieril na miestnu fabriku, ktorá začala horieť, rovnako ako tri byty v priľahlom päťposchodovom obytnom dome. Jedného zo zranených civilistov previezli do nemocnice, ďalších dvoch ošetrili na mieste.

6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa má v sobotu v Ríme stretnúť s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a očakáva sa aj jeho rokovanie s premiérkou Giorgiou Meloniovou. Podľa správ médií by mal ukrajinského štátnika prijať tiež pápež František, Vatikán ale informáciu nepotvrdil. Podobne sa očakáva, že by sa mal Zelenskyj ešte v sobotu vydať do Nemecka, tamojšia vláda to však odmietla komentovať.

Zahraničné cesty ukrajinského prezidenta zvyčajne podliehajú utajeniu a podrobnosti sú jasné až vo chvíli, keď štátnik dorazí na miesto. Po špekuláciách médií ale kancelária talianskeho prezidenta potvrdila, že Mattarella má Zelenského v sobotu privítať v Kvirinálskom paláci. Oficiálne však nie je potvrdené stretnutie Zelenského s Meloniovou, podľa nemenovaných zdrojov je ale táto schôdzka pravdepodobná. Obaja politici spolu rokovali v Kyjeve vo februári.

Zahraničné médiá už skôr uviedli, že sa Zelenskyj v sobotu stretne aj s pápežom Františkom. Vatikán informáciu nekomentoval, talianska tlač však poukázala na to, že v sobotu nemá pápež žiadny oficiálny verejný program.

Otázniky visia aj nad následnou cestou Zelenského do Nemecka, do Berlína by mal priletieť ešte v sobotu. V nedeľu sa v metropole stretne s kancelárom Olafom Scholzem a následne odletí do západonemeckého Aachenu, aby prevzal Cenu Karola Veľkého pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o jednotu Európu, uviedli začiatkom mája nemecké médiá. Nemecká vláda však návštevu nepotvrdila a odmietla špekulácie komentovať.

Ukrajina sa od vlaňajšieho februára bráni ruskej invázii, pri ktorej Kyjev spolieha na západnú vojenskú, politickú aj finančnú pomoc. Zelenskyj preto nedávno navštívil aj Helsinki alebo Haag.