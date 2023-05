ONLINE: Prvýkrát v Nemecku. Zelenskyj prišiel pre zbrane i podporu vstupu do EÚ a NATO

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 443. deň

Ruská armáda zosilnela svoje útoky na fronte, píše ukrajinský generálny štáb

Ukrajina: Za uplynulý deň padlo 620 ruských vojakov VIDEO: České lietadlá L-159 sú preverené bojom. Dostanú ich Ukrajinci?

11:58 Nemecko bude podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebné. Dnes to na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz. Poznamenal, že Nemecko v podpore nepoľavuje a práve pripravuje ďalšiu vojenskú pomoc. Nový balík vojenskej pomoci s objemom 2,7 miliardy eur predstavilo spolkové ministerstvo obrany v sobotu. Zelenskyj poďakoval Scholzovi a celému Nemecku za pomoc, ktorú Berlín Ukrajine v jej boji proti ruskej invázii poskytuje.

„Ukrajinu budeme podporovať, kým to bude potrebné,“ povedal Scholz na úvod tlačovej konferencie. Uviedol, že Nemecko neposkytuje len vojenskú pomoc, ale aj humanitárnu a ekonomickú. Táto pomoc podľa kancelára potrvá aj v nadchádzajúcich rokoch.

„Ukrajinský národ bude nemeckému ľudu navždy vďačný,“ povedal Zelenskyj a poznamenal, že Scholz svojím vládnym postojom prispieva k bezpečnejši­emu svetu.

11:27 Rusko podľa Kyjeva za uplynulý deň stratilo ďalších 620 vojakov. Počet obetí na životoch v radoch ruských ozbrojených síl sa tak zvýšil na 198 880, uviedol v nedeľu na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Moskva podľa neho za uplynulý deň prišla aj o päť tankov, osemnásť obrnených bojových vozidiel pechoty, dvadsaťjeden delostreleckých systémov a jeden raketomet.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo 3 756 tankov, 7 325 obrnených bojových vozidiel pechoty, 3 116 delostre­leckých systémov a 562 raketometov.

10:15 Ruské jednotky podľa ukrajinského generálneho štábu znateľne zosilneli svoje útoky na fronte. Za posledný deň odrazili ukrajinské ozbrojené sily 57 nepriateľských útokov, čo je podstatne viac ako v predchádzajúcich dňoch, uviedol ukrajinský štáb vo svojom pravidelnom rannom zhrnutí. Tvrdo sa bojuje v oblasti Bachmutu, kde ukrajinskí vojaci pokračujú v protiútokoch, napísal americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Ukrajinský generálny štáb uviedol, že ruské jednotky napríklad prvýkrát po dlhšom čase zaútočili smerom na Kupjansk, ktorý sa nachádza v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Ich snaha o postup ale nebola podľa generálneho štábu úspešná.

Ťažké boje zvádzajú ukrajinskí vojaci vo vnútri mesta Bachmut, ktoré sa Rusi pokúšajú už rad týždňov dobyť, a tiež v meste Marjinka v Doneckej oblasti, píše generálny štáb.

Americký Inštitút pre štúdium vojny dnes uviedol, že Ukrajinci v okolí Bachmutu pokračujú v protiútočných akciách. Podľa nepotvrdených správ sa im podarilo dobyť nové územie pri dedine Kurdjumivka ležiacej 14 kilometrov južne od Bachmutu, kde boli ruské sily zatlačené na východný breh vodného kanála Severný Doneck – Donbas. Analytici ISW uviedli, že informácie pochádzajú od ruských provojnových blogerov a že ich zatiaľ nemôžu „vizuálne potvrdiť“.

9:11 Nemecký prezident Frank-walter Steinmeier dnes ráno privítal vo svojom berlínskom sídle na zámku Bellevue prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Ten sa následne stretne tiež so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom. Zelenského návštevu v Nemecku, ktorá je prvá od vlaňajšieho napadnutia Ukrajiny ruskou armádou, sprevádzajú rozsiahle bezpečnostné opatrenia.

Zelenskyj po príchode na zámok Bellevue zapózoval spoločne so Steinmeierom novinárom a následne sa podpísal do knihy hostí. Po rokovaní s prezidentom nie je ohlásená žiadna tlačová konferencia, tá sa očakáva až po následnej schôdzke so Scholzom v budove kancelárstva.

8:49 Dvaja ľudia utrpeli zranenia pri nočnom ruskom ostreľovaní západoukrajinského mesta Ternopil. Informovala o tom dnes ukrajinská agentúra Unian. Ruské sily na Ternopil zaútočili v noci dvakrát – prvýkrát pritom vo chvíli, keď sa v Británii konala medzinárodná piesňová súťaž Eurovízia. Ukrajinu na nej zastupovalo elektronické duo Tvorchi, ktoré pochádza práve z Ternopilu. Letecký poplach bol v noci na dnes vyhlásený opäť nad veľkou časťou Ukrajiny.

Gubernátor Ternopilskej oblasti Volodymyr Truš uviedol, že pri prvom nálete boli zasiahnuté sklady v priemyselnej zóne mesta, pri druhom potom chaty a nákupné zariadenia. "Na miesto dorazili špecialisti a zaznamenali zničenie dvoch a poškodenie 12 rekreačných objektov. Požiar, ktorý na mieste vypukol, bol okamžite uhasený. Črepiny rakiet poškodili aj civilné obchodné a hospodárske objekty a deväť nákladných áut, "uviedol gubernátor.

8:29 Kontroverzný Krymský alebo Kerčský most už päť rokov spája ruskú pevninu s anektovaným ukrajinským Krymom. Otvorený bol v priamom prenose televízie a za účasti ruského prezidenta Vladimira Putina 15. mája 2018. Približne 19 kilometrov dlhé spojenie medzi ruskou pevninou a Krymom prvýkrát prešiel práve Putin za volantom oranžového nákladného auta Kamaz.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári tohto roku sa špekuluje o možnosti ukrajinského útoku na most, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri zásobovaní ruských jednotiek na Kryme a priľahlej časti Ruskom okupovaného ukrajinského územia.

6:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil svoj prílet do Berlína na oficiálnu návštevu krajiny. Zelenskyj priletel z Ríma, kde sa stretol s pápežom Františkom, talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a s premiérkou Giorgiou Meloniovou, informuje agentúra AFP.

„Už sme v Berlíne. Zbrane. Silný balík. Protivzdušná obrana. Rekonštrukcia. EÚ. NATO. Bezpečnosť,“ napísal na Twitteri.

Nemecké ministerstvo obrany v sobotu ohlásilo nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 2,7 miliardy dolárov. Dodávky budú okrem iného obsahovať 20 ďalších bojových vozidiel pechoty typu Marder, ako aj 30 tankov Leopard 1 a štyri systémy protivzdušnej obrany Iris-T-SLM.

Program Zelenského návštevy zatiaľ nebol oficiálne potvrdený, ale podľa miestnych médií sa očakáva, že ráno sa stretne s kancelárom Olafom Scholzom a nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.

Podľa agentúry DPA Zelenskyj počas nedeľňajšej návštevy prevezme v mene ukrajinského ľudu prestížnu Cenu Karola Veľkého.

Ide o prvú Zelenského návštevu v Nemecku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.