Most na Krym má už päť rokov. Rozstrieľajú ho Ukrajinci?

Krymský most, ktorý otvorili v polovici mája, demonštruje silu Moskvy na anektovanom území. Most s dĺžkou 19 kilometrov spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym.

Výstavba umožnila Moskve priame spojenie s okupovaným polostrovom, keďže Kyjev zablokoval pozemnú trasu cez Ukrajinu. Most je najdlhším mostom v Európe (s výnimkou nízkych mostov prevažne v mestách alebo na podmáčanom či nestabilnom teréne) a v celkovej dĺžke prekonal 17,2 km dlhý most Vasco da Gama v Lisabone.

Po zabratí Krymu sa výstavba mosta stala pre Kremeľ prioritou a v Rusku bol projekt označovaný za stavbu storočia. Výstavba sa začala vo februári 2016 a trvala viac ako dva roky.

Most sa stal najdlhším v Rusku, začína na Tamanskom polostrove v ruskom Krasnodarskom kraji a smeruje na západ cez ostrov Tuzla do Kerčského prielivu na Kryme. Stavba stojí na pylónoch, ktoré sú navŕtané do hĺbky 56 metrov. Výška mosta je 35 metrov nad hladinou mora, pričom približne v jeho strede je vyvýšený oblúk, cez ktorý môže prechádzať lodná doprava.

Most sa skladá z dvoch častí, jednej pre autá a druhej pre železnicu. Štvorprúdová vozovka s kapacitou 40 000 áut denne je v prevádzke od mája 2018, ale výstavba dvojkoľajnej železničnej časti sa oneskorila. Až koncom decembra 2019 dopravu po nej osobne obnovil Putin, ktorý vtedy sedel v kabíne rušňovodiča trojvozňového vlaku vypraveného z krymského prístavu Kerč do stanice Taman. Spočiatku po moste premávali len osobné vlaky, nákladné vlaky sa pridali v lete 2020.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári tohto roku sa špekuluje o možnosti ukrajinského útoku na most, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri zásobovaní ruských jednotiek na Kryme a priľahlej časti Ruskom okupovaného ukrajinského územia. Okrem mosta však Rusi od júna môžu na spojenie s Krymom využívať aj pozemnú trasu. Počas invázie na Ukrajinu totiž ruské sily získali kontrolu nad celým pásom ukrajinského územia susediaceho s Ruskom. Územia pod ich kontrolou siahajú cez Donbas a Záporožskú a Chersonskú oblasť až na Krym. V septembri minulého roka výbuch poškodil most a časť vozovky sa zrútila. Kyjev sa k zodpovednosti za útok na most oficiálne neprihlásil.

Myšlienka premostenia Kerčského prielivu je stará viac ako sto rokov. Cár Mikuláš II. chcel postaviť most už v roku 1903, ale plány prekazili rusko-japonská a prvá svetová vojna. Až v roku 1943 začali most stavať nacisti, ktorí však nedokončenú stavbu vyhodili do vzduchu pred blížiacou sa Červenou armádou. Po oslobodení Krymu v roku 1944 Sovietsky zväz postavil cez úžinu 4,5 km dlhý železničný most. Nasledujúcu zimu ho však vážne poškodili plávajúce kryhy. Počas sovietskej éry sa úrady venovali len vyčisteniu úžiny od zvyškov mostnej konštrukcie, takže dopravu medzi Krymom a Krasnodarským krajom zabezpečovali len trajekty. Nedostatok finančných prostriedkov v 80. rokoch 20. storočia zastavil aj túto provizórnu dopravu, ktorá bola obnovená až v roku 2004.