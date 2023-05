Ani domáce nebo už pre Rusov nie je bezpečné. Ich letectvo na vlastnom území utŕžilo nebývalé straty

Ruské vzdušné sily utrpeli jedny z najťažších strát od spustenia agresie proti Ukrajine. V priebehu niekoľkých minút prišli o dve stíhačky, dva (podľa Kyjeva až tri) vrtuľníky a prinajmenšom deväť letcov. Stalo sa to navyše v ich vlastnom vzdušnom priestore, čo je mimoriadna udalosť, aká podľa pamätníkov nemá obdobu od druhej svetovej vojny.

Čo presne sa stalo, o tom existujú iba dohady. Moskva mlčí a Kyjev zahmlieva. Prípad, o ktorom celoštátne televízie v Rusku neinformovali, ponechalo tamojšie ministerstvo obrany bez komentára. Z Ukrajiny, ktorá dala prísľub spojencom, že dodanými raketami s dlhším doletom nebude útočiť na Rusko v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc, zaznieva, že si Rusi svoje stroje zostrelili sami.

Rakety vzduch-vzduch?

Denník Kommersant na základe dobre informovaných zdrojov napísal, že v Brianskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou boli v sobotu prakticky súbežne zostrelené dve z najmodernejších bojových lietadiel – stíhací bombardér Su-34, stíhačka Su-35 a dva vrtuľníky Mi-8l.

Oveľa vážnejšou stratu ako stíhačky v hodnote desiatok miliónov eur pre ruské ozbrojené sily znamená zostrelenie jedného z vrtuľníkov, ktorý bol vybavený vzácnou elektronickou rušičkou protivzdušnej obrany Mi-8MTPR-1. Takýchto lietajúcich rušičiek na podporu vzdušných operácií mali Rusi pred vojnou iba dvadsať kusov.

„Podľa predbežných údajov boli všetky súčasťou jednej leteckej skupiny – stíhačky mali zaútočiť raketami a bombami na ciele v Černihivskej oblasti na Ukrajine a helikoptéry ich mali zabezpečovať, aby vyzdvihli posádky stíhačiek, ak by ich zostrelila nepriateľská paľba. Žiadny zo strojov sa nevrátili na letisko. Ich piloti sú mŕtvi,“ napísal Kommersant.

Lietadlá sa zrútili v blízkosti Starodubova, vrtuľníky pri meste Klincy, od 30 do 50 kilometrov od ukrajinskej hranice. Experti, na ktorých sa Kommersant odvoláva, podľa videozáznamov kolujúcich na sociálnych sieťach usúdili, že "útok bol s najväčšou pravdepodobnosťou vykonaný zbraňami vzduch-vzduch, to znamená z nepriateľských lietadiel alebo vrtuľníkov.

Americké rakety na migoch

Ukrajinský letecký inštruktor Roman Svitan sa nazdáva, že ruské lietadlá a vrtuľníky boli pravdepodobne zostrelené americkými raketami AIM-120 AMRAAM, ktoré boli nedávno nainštalované na ukrajinských stíhačkách.

„Ukrajina minulý rok dostala rakety tohto typu ako bežnú muníciu pre systémy protivzdušnej obrany NASAMS. Ale je ich málo a sú potrebné na pokrytie dôležitých objektov. Nikto ich nebude tlačiť k ruským hraniciam s cieľom zostreliť niečo na cudzom území s rizikom straty cenného komplexu. Ale lietadlo je iná vec, môže sa rýchlo priblížiť k požadovanému bodu, vystreliť raketu a opustiť postihnutú oblasť bez čakania na reakciu nepriateľa," povedal plukovník v zálohe pre telegramový kanál Možem objasniť. „Vyskytli sa isté problémy so zavesením amerických rakiet na sovietskych stíhačkách, ale podarilo sa ich vyriešiť,“ dodal Svitan.

Podobne to vníma aj blog Rybar, ktorý na komunikačnej sieti Telegram sleduje viac ako milión Rusov. Kanál vedený vojenským expertom Denisom Ščukinom v tejto súvislosti pripomína, že Ukrajina získala modernizované poľské stíhačky MiG, ktoré môžu niesť rakety vzduch-vzduch stredného doletu AIM-120. „Tieto rakety majú dosah až 70 kilometrov,“ pripomína.

Plazivá ofenzíva

Viacerí vojnoví blogeri ruskému vojenskému veleniu vyčítajú, že znova zaspalo vývoj a nepripravilo sa na ukrajinskú protiofenzívu, ktorá sa už podľa nich začala. „Moderná ofenzíva nie sú tisícky tankových kolón,“ napísal na Telegrame podpredseda Moskovskej mestskej dumy, reportér štátnej televízie Andrej Medvedev. Podľa Medvedeva ukrajinská armáda sonduje ruskú obranu údermi do tyla, pričom ruskí generáli nezareagovali na nárast jej úderného dosahu. „Treba vyvodiť závery. Musia to urobiť najmä tí, ktorí veria, že trasy letov by sa nemali meniť, aby sa dokumenty nemuseli prepisovať," dodal.

Aj prokremeľský politológ Sergej Markov si myslí, že Kyjev použil nový typ rakiet vzduch-vzduch dlhšieho doletu. „Ide o súčasť plazivej mnohovektorovej ofenzívy Ozbrojených síl Ukrajiny. Už to prichádza. Zelenskyj chce okupovať časť územia Brianskej a Belgorodskej oblasti, aby ukázal katastrofálnu slabosť ruskej armády a tým výrazne znížil jej morálku,“ napísal na Telegrame.

Niečo sa pokazilo

Oficiálny Kyjev sa však k zostreleniu stíhačiek a helikoptér nad ruským územím nehlási. Jurij Ihnat, hovorca ukrajinských vzdušných síl, v nedeľu potvrdil, že v Brianskej oblasti Rusi prišli o moderné stíhačky Su-34, Su-35, ktoré sa chystali zaútočiť na Ukrajinu zo severu, a o vrtuľníky, ktoré ich sprevádzali. Tie však podľa neho boli až tri. „Niečo sa pokazilo, niečo sa stalo, neviem čo," odmietol Ihnat v kyjevskej televízii potvrdiť, že by stroje zostrelili Ukrajinci.

Aj poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko naznačil, že Rusi si lietadlá a vrtuľníky zostrelili sami. „Zdá sa, že ruské vzdušné sily sa rozhodli zriadiť si u seba bezletovú zónu,“ trolloval na Telehrame Heraščenko nepriateľskú stranu.

Jevgenij Prigožin, zakladateľ žoldnierskej armády vagnerovcov, ktorý je na vojnovej nohe s ruským ministerstvom obrany, naznačil, že ruské lietadlá a vrtuľníky v Brianskej oblasti mohla zostreliť vlastná protivzdušná obrana.

„Ak si nakreslíte kruh v miestach ich pádu, ukáže sa, že tento kruh má priemer – všetky ležia presne v kruhu – 40 kilometrov. To znamená, že polomer kruhu je 20 kilometrov. Teraz prejdite na internet a pozrite sa, aký druh protilietadlovej zbrane by mohol byť v strede tohto kruhu. A potom si vytvorte svoje vlastné verzie,“ ukázal nepriamo prstom na ďalšie zlyhanie ruskej armády. Otvorene to však povedať nechcel. „Neviem, zaoberám sa Bachmutom,“ uviedol Prigožin v odpovedi na novinársku otázku, ktorú zverejnila jeho tlačová služba.