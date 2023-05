ONLINE: Macron: Rusko je už porazené, stalo sa vazalom Číny

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 444. deň VIDEO: Ukrajinci majú aj vlastné tanky. Poradia si s ruskými?

6:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj sa zhodli na potrebe ďalších protiruských sankcií. Uviedli to vo vyhlásení po nedeľňajšej viac ako trojhodinovej pracovnej večeri v Paríži. Francúzsko podľa agentúry AFP tiež Ukrajine napadnutej Ruskom prisľúbilo ďalšie desiatky obrnencov a ľahkých tankov. Paríž Kyjev podporí aj pri ďalšom výcviku vojakov a v úsilí zlepšiť ukrajinskú protivzdušnú obranu.

„Ukrajina a Francúzsko sa zhodujú na potrebe zvýšiť spoločný tlak na Rusko prostredníctvom nových sankcií, aby sme oslabili schopnosť Ruska pokračovať v nelegálnej agresívnej vojne,“ uviedli obe krajiny, ktorých vrcholní predstavitelia rokovali tiež o možnom vstupe Ukrajiny do Európskej únie a NATO.

Rusko vojnu na Ukrajine už geopoliticky prehralo a stáva sa vazalským štátom Číny. Vyhlásil to francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore, ktorý francúzsky denník L'Opinion zverejnil v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„De facto sa dostalo do formy podriadenosti voči Číne a prišlo o svoj prístup k Baltskému moru, čo bolo rozhodujúce, pretože to podnietilo Švédsko a Fínsko prijať rozhodnutie vstúpiť do NATO,“ uviedol Macron.

„Toto bolo len pred dvoma rokmi nemysliteľné. Takže už to je geopolitická porážka,“ dodal francúzsky prezident.

Rusko podľa Macrona nemôže vojnu na Ukrajine vyhrať ani vojensky. „Takže je na nás zistiť, ako pomôcť Ukrajincom s ich protiútokom a pripraviť bezpečnostné záruky na rokovania, ktoré sa nevyhnutne uskutočnia,“ povedal.

„Vždy som hovoril, že nakoniec bude musieť európska bezpečnostná architektúra plne brániť Ukrajinu,“ uviedol Macron s tým, že zároveň musí počítať s nekonfrontačnou politikou voči Rusku a zamerať sa na opätovné vybudovanie udržateľnej rovnováhy síl.

„Predtým, ako sa k tomu dostaneme, však treba prijať ešte veľa krokov,“ dodal francúzsky prezident.

Zelenskyj v Ríme aj vo Vatikáne, potriasol si ruky s pápežom.

Zelenskyj na twitteri vyjadril vďačnosť Macronovi a francúzskemu ľudu za vojenskú podporu, ktorá pomáha v boji proti „ruským teroristom“. Spoločné úsilie podľa neho približuje všetkých Ukrajincov a Európanov mieru.

Ukrajinský prezident v sobotu rokoval v Taliansku s vrcholnými predstaviteľmi tejto juhoeurópskej krajiny a stretol sa tiež s pápežom Františkom. V nedeľu diskutoval v Berlíne s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a so spolkovým kancelárom Olafom Scholzem. Neskôr sa presunul do Aachenu, kde prevzal Cenu Karla Veľkého, ktorú získal on a ukrajinský ľud.

Taktiež nemeckým predstaviteľom a nemeckému ľudu Zelenskyj na twitteri poďakoval, a to za obranu životov pred „ruským terorom“. Cenu Karola Veľkého ukrajinský prezident chápe aj ako uznanie, že Ukrajinci bránia slobody svojej i celej Európy.

Na návšteve francúzskej metropoly bola ukrajinská hlava štátu už druhýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. V Paríži tento rok vo februári rokovala zároveň aj s nemeckým kancelárom Scholzem.