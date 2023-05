Zelenskyj chcel podľa odposluchov vyhodiť do vzduchu ropovod Družba. Tečie ním ropa aj na Slovensko

Uniknuté odposluchy, ktoré sa podarili získať denníku The Washington Post, odhaľujú možné agresívne inštinkty Volodymyra Zelenského. Ukrajinský prezident podľa nich plánoval nie len útoky na území Ruska, ale aj zničenie ropovodu Družba, ktorým tečie ropa aj na Slovensko. Americkí spravodajcovia sú však názoru, že tieto slová boli prednesené v afekte a išlo len o "bezvýznamné hrozby".

Podľa odposluchov, ktoré Pentagon podľa denníka nepoprel, sa ukrajinský prezident vo februári nahneval na Maďarsko. Na schôdzi s vicepremiérkou Julijou Svrydenkovou navrhol „vyhodiť do vzduchu“ ropovod Družba. „Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina by jednoducho mala vyhodiť do vzduchu ropovod a pravdepodobne tak zničiť priemysel maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý je závislý od ruskej ropy,“ píše sa v dokumente. Informáciu priniesol portál novinky.cz.

Ropovod Družba zásobuje okrem Maďarska aj Česko a Slovensko, čo sú všetko členské krajiny NATO. Deje sa tak na základe dočasnej úniovej výnimky, ktorá bude platiť, kým sa zaistí ďalšia ropa z iných zdrojov.

Americkí spravodajcovia však zastávajú názor, že Zelenskyj vyslovil hrozby o ropovode v afekte a išlo s najväčšou pravdepodobnosťou len o „hyperbolické bezvýznamné hrozby“.

Odvážne útoky na Ruskom území

Okrem zničenia ropovodu Družba mal Zelenskyj v úmysle obsadiť ruské pohraničné obce. Cieľom operácie mala byť podľa uniknutých odposluchov výmena obsadených ruských obcí za okupované ukrajinské územie. Podľa denníka The Washington Post tak chcel ukrajinský prezident zlepšiť svoju vyjednávaciu pozíciu s Ruskom.

Podobnú taktiku už predtým podľa denníka navrhovali predstavitelia pluku Azov s odvolaním sa na to, že taký istý prístup zvolili Čečenci v prvej a druhej vojne s Ruskom a obsadené dediny vymieňali za vlastné územie.

Ukrajinský prezident informácie v rozhovore s The Washington Post odmietol ako výmysly, ale zároveň vyhlásil, že Ukrajina môže pristúpiť k nekonvenčným taktikám. Medzi tie môže patriť aj možnosť útoku na ruské sily v Sýrii a rozvinúť tak front na niekoľko tisíc kilometrov.