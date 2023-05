Expert: Erdogan nakoniec vyhrá. Voľby v Turecku boli slobodné, ale nie spravodlivé

Keď robíme tento rozhovor, neúplné výsledky tureckých prezidentských volieb ukazujú, že súčasná hlava štátu Recep Tayyip Erdogan dostala 49,5 percenta hlasov a opozičný vyzývateľ Kemal Kilicdaroglu má okolo 44,9 percenta. Ako hodnotíte volebný proces v krajine? Môžeme týmto výsledkom dôverovať?

Už sú to v zásade konečné výsledky a 28. mája pôjdu kandidáti do druhého kola. Vyzeralo to tak takmer už od začiatku, keď prichádzali výsledky a tretí kandidát Sinan Ogan mal podporu okolo piatich percent. Nemôžem povedať, že by som vnímal nejaké veľké problémy týkajúce sa sčítania hlasov. Tým mám na mysli niečo také, čo by to zmenilo výsledky. Jediným zásadnejším momentom bolo, že erdoganovci požadovali opätovné rátanie hlasov v okrskoch, v ktorých víťazil Kilicdaroglu. Ale to bola len zdržovacia taktika, podvody sa nediali. Výsledkom teda môžeme dôverovať.

zväčšiť Foto: SITA/AP Kilicdaroglu Kemal Kilicdaroglu, opozičný vyzývateľ prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Prekvapili vás? V porovnaní s prieskumami mal Erdogan asi o niečo lepší výsledok, ale najmä môžeme povedať, že Kilicdaroglu je na tom horšie.

Nie som veľmi prekvapený. Priznám sa, že som pochyboval o presnosti prieskumov. Aj v minulosti sme boli svedkami toho, že sa im nepodarilo zachytiť skutočnú atmosféru v krajine. Ale určite sa dá povedať, že výsledok prvého kola vníma Kilicdaroglu ako sklamanie. Vyzerá to tak, že nebol schopný získať aspoň časť hlasov konzervatívnejších voličov.

Prečo sa mu to nepodarilo?

Má to viacero príčin. Základným faktorom však je, že konzervatívny tábor je v Turecku vo väčšine. Veľa ľudí z neho priam spája svoju existenciu s prezidentom Erdoganom. Určite uprednostňujú, aby sa nič nezmenilo. Dokonca sú preto ochotní vydržať aj ekonomicky náročnú situáciu, ktorá vyplýva z vysokej inflácie. Títo ľudia pomohli Erdoganovi v tom, aby sa dve dekády udržal pri moci.

Pozrime sa na kampaň pred prvým kolom. Aké hlavné témy riešil Erdogan a aké Kilicdaroglu?

Opozičný kandidát sa usiloval zdôrazniť, že turecká ekonomika sa rúca a Erdogan nie je schopný to vyriešiť. Kilicdaroglu sa tiež spoliehal na to, že vytvorí širokú demokratickú platformu a nechcel sa obracať len na svojich tradičných voličov. Snažil sa ukázať, ako mu záleží na právnom štáte a základných právach občanov. Erdogan v prvom rade voličom pripomínal, čo všetko dokázal počas dvoch desaťročí pri moci. Poukazoval na vybudovanú infraštruktúru, na ekonomické úspechy z minulosti a na to, že Turecko pod jeho vedením zohráva oveľa výraznejšiu rolu na svetovej scéne. Samozrejme, Erdogan tvrdo útočil na Kilicdaroglua. Tvrdil, že Strana kurdských pracujúcich (PKK) a Gülenovo hnutie preferujú opozičného kandidáta.

Ako na to Kilicdaroglu reagoval? Erdogan obviňoval jeho stúpencov aj z toho, že podporujú homosexuálov.

Kilicdaroglu, samozrejme, vyhlásil, že, čo sa týka PKK, nikdy nebude akceptovať teroristické činy. Vo svojich prejavoch zdôrazňoval, že Turecko potrebuje lídra, ktorý sa bude zaujímať o všetkých občanov a že v krajine žijú slušní a morálni ľudia bez ohľadu na ich politické názory, náboženskú príslušnosť či sexuálnu orientáciu. Kilicdaroglu sa v tomto usiloval vystupovať umiernene a racionálne. V zahraničí boli turecké voľby zasadené do rámca boja s autoritárstvom. Ale aj samotná Republikánska ľudová strana pod vedením Kilicdaroglua to používala. Už som povedal, že opozičný tábor sa usiloval vybudovať širokú demokratickú platformu s tým, že hovoril o návrate k parlamentnému systému vlády a podpore nezávislosti súdnictva a centrálnej banky. Bola to priama výzva pre prezidenta, lebo súčasný turecký politický systém je osobne nastavený na Erdogana. Ale keby aj Kilicdaroglu voľby vyhral, nebolo by jednoduché zaistiť vytvorenie dobre fungujúcej demokracie. Opozičná koalícia nemá jednotný pohľad na to, ako to urobiť. Bolo by pre ňu veľmi zložité vyriešiť kurdskú otázku, veď potrebuje podporu nacionalistov. Kilicdarogluova vláda by určite nebola prechádzka ružovou demokratickou budúcnosťou. Vo všeobecnosti má však opozícia záujem vytvoriť v krajine demokratickejší systém.

Povedali ste, že výsledky volieb sa nedali sfalšovať. A celý proces hlasovania bol asi slobodný. Bol však aj spravodlivý? Pýtam sa vzhľadom na to, aký systém si Erdogan vybudoval vrátane ovládnutia časti médií.

Neboli to spravodlivé voľby. Erdogan má štrukturálne Turecko podchytené. Mohol sa spoľahnúť na mediálne pokrytie a využil všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii. Prispelo to k tomu, že bol favoritom volieb. A sú to dôvody, pre ktoré hovorím, že proces nebol spravodlivý. Samotné hlasovanie však bolo relatívne slobodné a pri sčítaní hlasov sa nevyskytli podvody.

Čo očakávate od druhého kola?

V parlamente bude mať s ultranaciona­listami väčšinu Erdoganova Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP). Dá sa povedať, že je to taký psychologický moment, ktorý tiež hovorí v prospech súčasného prezidenta. Predpokladám, že nás čakajú dva búrlivé týždne, keď útoky na Kilicdaroglua budú pokračovať. Samozrejme, uvidíme, koho podporí nacionalistický kandidát Ogan. Myslím si však, že hlasy jeho stúpencov získa skôr Erdogan. Kilicdaroglu by ich potreboval, ale bude to pre neho veľmi zložité.

Takže Erdogan nakoniec voľby vyhrá?

V tejto chvíli tvrdím, že áno.

Čo to urobí s tureckou domácou politikou, a ako sa bude Ankara správať na medzinárodnej scéne, najmä, čo sa týka ruskej vojny proti Ukrajine?

Na domácej pôde bude robiť Erdogan to, čo doteraz, s tým, že sa bude odvolávať na volebné víťazstvo. Bude nútiť všetky inštitúcie, aby sa podriadili jeho modelu vlády. Zároveň bude pokračovať v nie úplne vyhranenej politike toho, koľko kritiky Erdogana si Turci môžu dovoliť. Zostane to nejasné, aby bola z toho opozícia nervózna. Čo sa týka zahraničnej politiky, všetko svedčí o tom, že sa Erdogan bude naďalej snažiť o rovnovážny prístup k Rusku a Ankara bude chcieť zostať nezávislým hráčom na medzinárodnej scéne. Samozrejme, toto sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Je možné, že Erdogan pristúpi k istej deeskalácii vzťahov so Západom a normalizácii kontaktov s hráčmi na Blízkom východe.

Keď ste spomenuli deeskaláciu vzťahov so Západom, pustí Erdogan Švédsko do NATO?

Vidím to tak, že tam smeruje, ale otázkou je, či sa to stane do júlového summitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse. Tým si nie som istý. Ale povedal by som, že ak Erdogan vyhrá voľby, Švédsko sa do NATO dostane o niekoľko týždňov, maximálne mesiacov.