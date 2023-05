Pavel varuje pred Čínou a Ruskom. Demokratický svet vyzýva k jednote

Varoval pritom pred Čínou, ktorá je podľa neho pre krajiny vyznávajúce demokratické hodnoty a ochranu ľudských práv v dlhodobom horizonte nebezpečnejším súperom ako Rusko. Zároveň ale upozornil, že ak by Moskva ovládla Ukrajinu, bude chcieť postupovať ďalej.

„Ukrajina udržiava imperialistické ciele Ruska v medziach, a preto by naším cieľom malo byť čo najviac ju integrovať, pretože zdieľa naše hodnoty,“ povedal Pavel, podľa ktorého by cieľom slobodných krajín mal byť vstup Kyjeva do Európskej únie a NATO. Vojnu na Ukrajine považuje český prezident za boj za základné demokratické hodnoty, pretože „chceme žiť vo svete s platným medzinárodným právom, ktorý neurčuje väčšiu silu, ale ktorý vychádza zo vzájomného rešpektu a dialógu“.

Na rozdiel od Ruska má podľa Pavla skutočnú silu Čína, ktorá sa snaží získať hlavné slovo v globálnej politike hlavne ekonomickými prostriedkami. Mnoho politikov na Západe verilo v čínsky kapitalizmus, možnosti rýchlych ziskov a neuvedomili si hrozby, ktoré s tým súvisia. „Je to ako keby sme sa postupne varili ako žaba vo vode,“ povedal český prezident.

Čína si zabezpečila nerastné zdroje, pustila sa do modernej kolonizácie mnohých afrických krajín a otvorene hrozí násilným zjednotením s Taiwanom, ostrovom s demokratickou vládou, ktorý považuje za svoju vzbúreneckú provinciu. „Ide zase o konflikt hodnôt… sloboda a demokracia na jednej strane a potláčanie slobôd na strane druhej,“ poznamenal Pavel.

Čína využíva súčasné oslabenie Ruska a jeho lacných nerastných surovín, ako aj to, že západné krajiny sa zapojili do podpory Ukrajiny. Zároveň si Peking uvedomuje, že keby priamo dodával zbrane Rusku, malo by to ďalekosiahle následky pre neho aj pre ekonomické reťazce, ktoré na Západe vytvoril. Pavol verí, že otvorená vojna s Čínou nepríde, avšak „je nutné ju považovať za ohrozenie“.

Na kodanskom summite pre demokraciu, ktorý organizuje bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen, vystúpil prostredníctvom videospojenia napríklad ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj alebo súčasný šéf NATO Jens Stoltenberg.

