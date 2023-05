VIDEO: Jar je tu. Oznámila Ukrajina štart ofenzívy?

Aj boj za slobodu v dnešnej dobe sociálnych médií potrebuje hashtag. Ukrajinci ho majú v podobe #SpringIsHere – Jar je tu. Je to zároveň heslo ofenzívy, ktorá má vytlačiť Rusov z okupovaných území? Do istej miery to tak vyzerá. Ukrajinské ministerstvo obrany použilo hashtag #SpringIsHere vo videu, ktoré promuje na sociálnej sieti Twitter.

VIDEO: Majú už Ukrajinci pre protiútok heslo?

Video: Ukrajinské ministerstvo obrany.

"Všimli sme si, že náš nepriateľ je vydesený. Má na to všetky dôvody,“ odkázal Kyjev Rusom a na videu, v ktorom ukazuje úspešné boje a pripravené západné zbrane, pripomína, že toto všetko je len začiatok.

Minulý týždeň ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však pre britskú televíziu BBC povedal, že Kyjev potrebuje viac času na spustenie dlho očakávanej protiofenzívy proti Rusku. „S tým, čo máme, môžeme ísť vpred a byť úspešní. Ale stratili by sme veľa ľudí. Myslím si, že je to neprijateľné. Musíme teda počkať. Potrebujeme ešte trochu času,“ vyhlásil prezident.