Prežili by Prigožin či Kadyrov Putinov pád? Odpovedá ruský analytik

Skúsme sa pozrieť na tri postavy Ruska a ich vzťahy. Šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina, čečenského lídra Ramzana Kadyrova a prezidenta Vladimira Putina. Začnime prvým menovaným. Prigožin opätovne tvrdo kritizoval velenie ruských ozbrojených síl a hrozil, že stiahne svojich žoldnierov z Bachmutu. Čo to znamená?

Samozrejme, nevieme, čo sa Prigožinovi preháňa v hlave. Vyzerá to však tak, a hovoria o tom aj viaceré zdroje, že Putinovi sľúbil, že ovládne ukrajinský Bachmut do 9. mája. Keďže to Prigožin nedokázal, začal kampaň, aby vinu prehodil na ministerstvo obrany. V podstate hovorí, že on bojoval s tým, čo mal, a jeho ľudia umierali, ale nedostal dostatok munície. Je to pravda. Vagnerovci nedostali, čo požadovali. Otázkou je, či za tým bol špecifický prístup ministerstva obrany. V každom prípade ho však Prigožin kritizuje. Áno, robil to aj predtým, ale teraz používa naozaj farbisté slová. Ako som povedal, myslím si, že to súvisí so sľubom Putinovi.

Bojí sa Prigožin následkov?

Šéf vagnerovcov Putina nekritizoval, hoci svojím spôsobom ho napadol. Keď sa Prigožin púšťa do ministerstva, faktom je, že ruský prezident je hlavný veliteľ ozbrojených síl. No nemyslím si, že keď hovoril vo svojej reči o starom dedkovi, že tým myslel Putina. Prezident je totiž jediný, kto Prigožinovi garantuje jeho pozíciu. Takže, ako som povedal, v prvom rade ide o to, aby sa na niekoho dala hodiť vina. A Prigožinovi určite pomôže aj to, že má podporu medzi tou časťou verejnosti, ktorá radikálne podporuje vojnu. Tento tábor pokladá vagnerovcov za bojovníkov, keď zvyšok armády nemá výsledky. No táto Prigožinova stratégia mnoho ľudí v rámci režimu znervózňuje. Neboli zvyknutí na niečo také, že by sa niekto verejne postavil proti ministerstvu, ktoré na to nedokáže reagovať zmysluplným spôsobom. Kritika zaznievala aj predtým, ale režim ju vždy vedel zamiesť pod koberec.

Je teda Prigožin aspoň do istej miery nezávislou postavou alebo je na sto percent závislý od Putinovej vôle?

Jeho nezávislosť sa prejavuje v tom, čo robí. Ale v konečnom dôsledku vagnerovci cvičia v strediskách ministerstva obrany a Prigožin nemá žiadne podniky, ktoré by mu vyrobili muníciu či tanky. Je súčasťou systému. No pozornosti sa mu dostalo vďaka vojne a vystupovaniu. Zdá sa však, že Prigožin za sebou necháva spálené mosty. Takže buď vyhrá, alebo bude medzi porazenými, ktorí budú nariekať, že nebojácne bojovali, ale nedostali dostatočnú podporu. Lenže Prigožin je spojený s Putinom. Keby súčasný šéf Kremľa stratil moc, budúcnosť šéfa vagnerovcov by bola veľmi neistá. Prigožin je osobne závislý od Putina. Keby sa systém radikálne zrútil, musel by bojovať o fyzické prežitie. Otázkou však je, kto by Prigožinovi pomohol. Nemá podporu ďalších ľudí, ktorí majú prostriedky. Prigožin by sa musel spoľahnúť len na seba a v minulosti naznačil, že by mohol vstúpiť do politiky. Vtedy mu Kremeľ navrhol Liberálnodemo­kratickú stranu, čo však nechcel. Možno sa Prigožin pokúsi vytvoriť niečo vlastné, ale keby som si mal staviť, povedal by som, že sa toho nedožije. Keď sa skončí vojna, budú ľudia, ktorí za ňu budú musieť zaplatiť. Prigožin bude prvým terčom. Má veľa informácií a bude rizikom pre tých, ktorí by v Rusku zostali pri moci. Neviem, čo sa stane, ale nebol by som prekvapený, keby dostal infarkt alebo niečo podobné.

Pozrime sa teraz na Kadyrova, ako som spomenul na začiatku rozhovoru. Aj preto, že padol návrh, že by vagnerovcov v Bachmute vystriedali ľudia čečenského lídra. Čo spája Prigožina a Kadyrova?

Celé to vyzerá tak, že Kadyrov si robí vlastné PR. Chce vyzerať ako niekto, bez koho sa nebude vo vojne možné zaobísť. Vraví, že bude záchrancom, hoci Kadyrov nemá ani súkromné jednotky. Velí regionálnym silám, ale tie sú súčasťou ruskej armády alebo Národnej gardy. Jeho vyjadrenia týkajúce sa Bachmutu naozaj vyznievajú skôr tak, že si robí reklamu. Kadyrovovi muži nie sú nejakí super vycvičení vojaci, ktorí sú pripravení položiť životy v boji. Iba sa najčastejšie objavujú na videách na sociálnych sieťach. V skutočnosti to vyzerá tak, že Kadyrov sa svojich ľudí usiluje chrániť, aby nezomierali niekde pri Bachmute či inde na Ukrajine.

Prečo to robí?

Aby mal v prípade problémov týkajúcich sa vojny a Putina okolo seba čo najviac ozbrojených ľudí, ktorí by mu mohli zachovať vernosť. Tak by si Kadyrov zaistil moc v Čečensku. Otázkou však je, koľko ľudí by ho podporilo, ale medzi jeho jednotkami sú takí, ktorí sa k nemu budú správať lojálne, lebo z toho majú výhody.

Takže rovnaká otázka ako v prípade Prigožina. Nakoľko je Kadyrov samostatným hráčom, a do akej miery závisí od Putina?

Je to gubernátor jedného ruského regiónu, ale má špecifický vzťah k centru moci, k Moskve. Ten je založený na osobných kontaktoch s Putinom. Nevieme, ako by sa Kadyrov správal, keby sa v Rusku zmenili lídri. Vo všeobecnosti si myslím, že nemá dôvod, aby sa pokúsil vytvoriť samostatné Čečensko. Región ťaží z dotácií a Kadyrovov klan si udržiava moc. S Putinom je na tom dohodnutý. Keby však prišiel niekto iný, vzťahy by bolo potrebné definovať nanovo. A Kadyrov určite nie je medzi ruskými elitami najobľúbenejšou postavou. Týka sa to najmä ľudí z bezpečnostných zložiek. A, samozrejme, ani všetci obyvatelia Čečenska s ním nie sú spokojní. Nehovoriac už o Čečencoch, ktorí žijú v zahraničí. Myslím si, že s Kadyrovom je to podobné ako s Prigožinom. Jeho politický a asi aj skutočný život je výrazne prepojený s Putinom. Keby šéf Kremľa zomrel alebo by nejako prišiel o moc, veci sa zmenia.

Keď sme sa dostali k Putinovi, asi sa dá povedať, že nemôže byť veľmi spokojný. Niekto dronmi zaútočil na Kremeľ a Moskva obviňuje Kyjev. Vojenská prehliadka na 9. mája bola skromná a zúčastnilo sa na nej len pár postsovietskych lídrov, ktorí tam pravdepodobne boli skôr z pragmatických dôvodov ako z lásky k ruskému prezidentovi. Nakoľko Putin kontroluje situáciu?

Natoľko, že je potrebné si uvedomiť, že riadi krajinu, ktorá vedie vojnu a nevyhráva ju. Čo sa týka spomenutého útoku na Kremeľ, myslím si, že Ukrajincom sa naozaj podarilo drony dostať až do centra Moskvy. Nebolo by to po prvý raz. Už sme ukrajinské drony viac ráz v odľahlejších častiach mesta videli. Útok na Kremeľ je symbolický, rovnako ako to, že prehliadka na 9. mája bola naozaj malá. Putin nemá veľmi ľuďom čo ukázať a určite ho to neteší. V prejave na 9. mája zase hovoril rovnaké veci, ako Rusko stojí proti celému svetu. Faktom však je, že mu nič iné nezostáva. Žiadny vojenský pokrok sa nekoná a z ekonomického hľadiska krajina príliš rýchlo míňa rezervy a náklady na inváziu len narastajú. Putin stále veci kontroluje, ale nepôsobí ako úspešný líder. Ani v zahraničí, ani doma. Robiť prieskumy verejnej mienky je v Rusku čoraz zložitejšie, ale z toho, čo vidíme, to vyzerá tak, že obavy ľudí narastajú. A týka sa to aj elít, ktoré začínajú uvažovať o tom, ako bude vyzerať porážka. Tento vývoj nie je v prospech Putina, takže asi nemá najlepšiu náladu.

A vyzerá to tak, že Kremeľ už dal štátnym médiám pokyn, ako majú informovať o blížiacej sa ukrajinskej ofenzíve.

Režim aj médiá si uvedomujú, že Ukrajina spustí protiútok. Nie som vojenský expert, ale z toho, čo vidíme, sa ruské jednotky pripravujú brániť okupované územia. Problémom však je, že v minulosti sa stalo, že pred ukrajinským tlakom utiekli. Kremeľ teda musí pripraviť ľudí na rôzne scenáre. Bývalý podpredseda vlády Dmitrij Rogozin nedávno povedal, že Rusko nevyhnutne potrebuje ďalšiu mobilizáciu. Kyjev spustí útok s veľkým množstvom západných zbraní a Moskva nevie, čo má od toho očakávať. Keď si čítate provojnové kanály na Telegrame, tie tvrdia, že morálka je medzi vojakmi nízka a ľudia sa neustále pýtajú, čo vlastne na Ukrajine robia. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore povedal, že niektoré ciele už operácia splnila. Nevysvetlil však, ktoré by to mali byť, a aj v minulosti o nich hovoril len vágne. Je jasné, za čo bojujú Ukrajinci, ale vôbec nie je jasné, prečo bojujú Rusi. Nikto si nie je istý, čo sa bude diať. V štátnych médiách počujete názory, že Rusko nesmie podceniť ukrajinskú armádu, ale aj vyhlásenia, že všetko vyrieši jadrová vojna a podobné bla, bla. Je jasné, že ľudí opantávajú obavy. Platí to rovnako pre lídrov režimu, ako aj pre obyčajných Rusov, ktorí iba pozerajú televíziu.