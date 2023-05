Čo bude s Bieloruskom po Lukašenkovi? Treba sa pripraviť na všetko

Alexander Lukašenko sa na verejnosti neobjavil od vojenských prehliadok v Moskve a v Minsku 9. mája a v nedeľu chýbal tiež na ceremónii k pocte štátnej vlajky, čo priživilo špekulácie o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave. Minsk špekulácie nekomentoval. Nezaváhal však a bieloruské štátne médiá zverejnili fotografiu, ktorá má zachytávať Lukašenkovu návštevu veliteľstva letectva a protivzdušnej obrany. Bieloruská opozičná líderka Svjatlana Cichanovská uviedla, že je potrebné sa pripraviť "na akýkoľvek scenár". Podľa odborníkov by diktátorov koniec vyvolal nepokoje, ktoré by sa teraz Rusku rozhodne nehodili.

Podľa jedného z opozičných predákov a bývalého ministra kultúry Pavla Latušku je Lukašenko „zjavne veľmi vážne chorý“. Trpí vraj „infekčno-alergickou myokarditídou“. "Jednoducho má choré srdce,“ vysvetlil.

Spolu so špekuláciami o Lukašenkovom zdraví sa hovorí dokonca o jeho možnom otrávení ruským režimom. Anna Dynerová z Poľského inštitútu pre medzinárodné záležitosti však označila túto možnosť za veľmi málo pravdepodobnú. „Pre Rusko by to počas vojny s Ukrajinou znamenalo akurát ďalšie politické nepokoje, ktoré si nemôže dovoliť,“ povedala pre poľský denník Gazeta Wyborcza. Hoci je pripojenie Bieloruska k Rusku dlhodobým cieľom Kremľa, Putin by z jeho smrti podľa nej teraz nič nemal.

„O zdravotnom stave diktátora Lukašenka koluje veľa zvestí. Pre nás to znamená jediné: mali by sme byť dobre pripravení na akýkoľvek scenár,“ napísala na Twitteri Cichanovská, ktorá v dôsledku prenasledovania bieloruskými úradmi žije v litovskom exile. Dodala, že treba obrátiť Bielorusko na cestu k demokracii a zabrániť Rusku, aby sa do toho zamiešalo. „Potrebujeme, aby medzinárodné spoločenstvo bolo proaktívne a rýchle,“ vyzvala svet.

Bývalý dôstojník Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) Ivan Stupak uviedol, že zatiaľ má síce v Bielorusku všetko pod plnou kontrolou Výbor štátnej bezpečnosti (KGB), to však podľa neho nič neznamená, pripomína idnes.cz. Stupak poukázal na rýchly koniec komunistickej vlády v Rumunsku. „Keď režim Ceaușesca začal praskať vo švíkoch, za šesť dní sa zrútil,“ pripomenul. „Ich tajná služba Securitate, ktorá mala väčší dosah, rozsah a krutosť ako bieloruská KGB, nemohla nepokoje ustáť,“ povedal Stupak. Podobný osud môže podľa jeho názoru stretnúť aj Bielorusko. Potom by zrejme Rusko muselo v krajine nejakým spôsobom zasiahnuť.

Opozičný serverNaša Niva si všimol, že na poslednej zverejnenej fotografii má Lukašenko obviazanú druhú ruku ako v Moskve, čo podľa portálu zrejme svedčí o tom, že musí byť pravidelne napojený na infúzie, a pod Lukašenkovou bundou sa črtajú obrysy akejsi vesty.

86-ročný Lukašenko, ktorý vládne východoeurópskej krajine tvrdou rukou od roku 1994, sa na verejnosti podľa médií neobjavil šesť dní. Minulý týždeň v utorok spoločne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a lídrami niekoľkých ďalších postsovietskych krajín prizeral v Moskve vojenskej prehliadke pri príležitosti víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Niektorí ruskí a bieloruskí novinári poznamenali, že na Červenom námestí vyzeral unavene.

V Rusku Lukašenko nezostal až do konca osláv a vrátil sa do Minska. Tam sa zúčastnil na akcii pripomínajúcej koniec druhej svetovej vojny, avšak nepredniesol prejav. To sa podľa agentúry Reuters stalo po prvý raz počas jeho vlády. V nedeľu ho na ceremónii k pocte štátnej vlajky zastúpil premiér. V sobotu podľa niektorých médií Lukašenko navštívil kliniku na minskom predmestí, ktorú využívajú najvyšší predstavitelia krajiny.

Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Lukašenkov stav nechcel komentovať. „Treba sa riadiť oficiálnymi správami. Zo strany Minska žiadne takéto oficiálne správy neboli,“ povedal novinárom kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Minsk je pokladaný za najbližšieho spojenca Moskvy. Do ruskej invázie na Ukrajine sa Bielorusko síce priamo nezapojilo, ale poskytlo Rusku svoje územie a letisko.

Lukašenko je pri moci od júla 1994. Naposledy podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil vo voľbách v roku 2020. Opozícia a západné krajiny však považujú toto hlasovanie za sfalšované, v skutočnosti podľa nich vyhrala Cichanovská. Nespokojnosť s voľbami vyvolala v krajine protesty nebývalých rozmerov. Bezpečnostné zložky nepokoje brutálne potlačili, desaťtisíce ľudí zatkli a tisíce ich zbili. Mnoho Bielorusov utieklo do zahraničia.