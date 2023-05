ONLINE: Rada Európy hľadá spôsob, ako prinútiť Rusko zaplatiť za škody na Ukrajine

6:15 Šéfovia štátov a vlád krajín Rady Európy na summite, ktorý sa v utorok začal v Reykjavíku, hľadajú spôsoby, ako Rusko pohnať k zodpovednosti za škody spáchané počas jeho invázie na Ukrajinu. V rámci Rady Európy, ktorá dohliada na dodržiavanie ľudských práv, slobody a princípov právneho štátu, má vzniknúť register škôd spôsobených v dôsledku ruského vpádu do susednej krajiny. Súčasná vrcholná schôdzka je počas existencie Rady Európy štvrtá, naposledy sa konala v roku 2005 vo Varšave. Po štátnikoch je aj príležitosťou pre dvojstranné rokovania o ďalšej pomoci Ukrajine.

„Je to veľký krok vpred, aby zločiny, ktoré sú páchané vo vojnových konfliktoch, nezostali nepotrestané,“ povedal o chystanom registri pri príchode na rokovania lídrov viac ako 40 európskych krajín český prezident Petr Pavel.

Register škôd spôsobených ruskou agresiou na Ukrajine bude spravovať nový úrad v rámci Rady Európy, ktorý bude pôsobiť v Haagu, kde sídlia rôzne medzinárodné súdy. Ale bude mať aj pobočku priamo na Ukrajine. Straty vzniknuté jednoznačne kvôli ruskej agresii budú môcť hlásiť ukrajinskí občania, ale aj právnické osoby ako napríklad obce. Očakáva sa, že takýchto oznámení budú tisíce. V priebehu niekoľkých ďalších rokov potom má vzniknúť systém odškodnenia obetí, zatiaľ však nie je jasné, ako bude fungovať.

„Musí sa niekde začať, keby sme nezačali zhromažďovať žiadosti (obetí) a nezačali vyčísľovať škody, nedostaneme sa ani k ďalšiemu kroku,“ povedal novinárom český veľvyslanec pri Rade Európy Petr Válek. Prezident Pavol podotkol, že bude potrebné byť pri tvorbe právnych podmienok pre systém odškodnenia kreatívny. „Ide aj o to, akým spôsobom zabezpečiť finančné prostriedky pre reparácie… a myslím, že právnici intenzívne hľadajú cesty, ako konfiškovať majetok ruského štátu a tento majetok použiť pre nápravu škôd na Ukrajine,“ uviedol Pavel.

Rada Európy sa tiež usiluje o zriadenie tribunálu, ktorý by stíhal zločin agresie proti Ukrajine. Ďalšia už existujúca nadnárodná justičná inštitúcia, Medzinárodný trestný súd (ICC), sa zaoberá inými prehreškami proti medzinárodnému právu, ako sú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocída. ICC tento rok v marci vydal medzinárodný zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú splnomocnenkyňu pre práva detí Mariju Ľvovovú-Bělovovú kvôli údajným deportáciám detí z Ukrajiny do Ruska.

Rusko bolo do vlaňajšieho marca členom Rady Európy, kvôli vpádu na Ukrajinu bolo ale vylúčené. Stalo sa to prvýkrát od roku 1949, keď organizácia sídliaca v Štrasburgu vznikla. Nemecký kancelár Olaf Scholz na summite vyzval demokratické spoločenstvo, aby „nebúralo mosty k inému Rusku a Bielorusku“, teda odporcom režimu v týchto krajinách. Malo by podľa neho pre tieto krajiny nechať otvorenú perspektívu demokratickej budúcnosti, „hoci sa nám to dnes môže zdať nepravdepodobné“.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce, aby Rozvojová banka Rady Európy uvoľnila peniaze na zriadenie centier pre duševné zdravie na Ukrajine, pretože po skoro 15 mesiacoch vojny „je toľko ľudí traumatizovaných“.

Počas schôdzky popri summite sa britský premiér Rishi Sunak so svojím holandským kolegom Marekom Ruttom dohodli na vzniku medzinárodnej koalície, ktorej členovia by Ukrajine poskytli svoje bojové letecké kapacity, od výcviku až po dodávku lietadiel F-16, uviedla agentúra AFP. Stíhačky od západných spojencov žiada ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Súčasný summit je pre Island, krajinu s asi 372 500 obyvateľmi, jednou z najväčších medzinárodných akcií, aká sa tu kedy konala. Agentúra Reuters píše, že krátko pred príchodom účastníkov vrcholnej schôdzky islandskej verejnej i súkromnej inštitúcie zasiahli na prechodnú dobu kybernetické útoky. Prihlásila sa k nim jedna ruská hackerská organizácia, ktorá na sociálnej sieti Telegram uviedla, že sa výslovne zamerala na schôdzku Rady Európy. Islandskí predstavitelia ale povedali, že útoky rokovania nenarušili a že sú len dôkazom toho, aké dôležité je, že sa terajšie dvojdňové stretnutie koná.