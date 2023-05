Riaditeľ OpenAI v Kongrese žiadal o reguláciu umelej inteligencie. Je nevyhnutná, tvrdí

Altman vystúpil v americkom Kongrese, kde vyzval zákonodarcov, aby zaviedli v tejto oblasti technológií nové pravidlá, a to i napriek politickým nezhodám, ktoré už niekoľko rokov blokujú prijatie právnych predpisov na rozsiahlejšiu reguláciu internetu.

Softvér ChatGPT bol verejnosti voľne sprístupnený vlani v novembri. Používateľov mimoriadne zaujal, ale zároveň aj vystrašil schopnosťou jasne odpovedať na zložité otázky, písať básne či zvládnuť vedomostný test.

VIDEO: Novému americkému tanku nájde ciele umelá inteligencia.

Sam Altman sa odvtedy stal tvárou vývoja umelej inteligencie. Teraz upozornil, že táto technológia môže mať na spoločnosť negatívne následky.

„Spoločnosť OpenAI bola založená vo viere, že umelá inteligencia dokáže zlepšiť takmer všetky aspekty nášho života, no zároveň predstavuje aj závažné riziko,“ vyhlásil Altman v Kongrese. Dodal, že umelá inteligencia bude jedného dňa riešiť niektoré z „najväčších problémov ľudstva, ako je napríklad klimatická zmena alebo liečba rakoviny“.

VIDEO: Nahradí umelá inteligencia lekárov? Čo si myslí popredný kardiológ, vás prekvapí.

S ohľadom na riziká dezinformácii a ďalších problémov, ktoré so sebou umelá inteligencia prináša, by bolo podľa Altmana vhodné, aby vlády „zaviedli regulačné opatrenia, ktoré by znížili riziká týchto čoraz vplyvnejších softvérov“.

Zasadnutie Kongresu, na ktorom vystúpil i Altman, otvoril senátor Richard Blumenthal prostredníctvom počítačom vygenerovaného hlasu, ktorý znel takmer identicky ako senátorov. Aj text, ktorý hlas čítal, napísal chatbot.