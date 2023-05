Lídri Rady Európy podporili vznik registra škôd spôsobených Ruskom, Maďarsko je proti

Rada vznik registra považuje za jedno z hlavných opatrení, ako Rusko priviesť k zodpovednosti za skoro rok a štvrť trvajúcu vojenskú inváziu na Ukrajinu.

K dohode o registri sa podľa oznámenia Rady Európy pridalo 40 krajín – 37 členov Rady Európy vrátane Slovenska, ako aj Kanada, Japonsko a USA ako pozorovateľské štáty. Signatárom je tiež Európska únia, pričom úmysel pripojiť sa k dohode vyjadrili tri ďalšie krajiny – Andorra, Bulharsko a Švajčiarsko.

Pred vlaňajšou ruskou inváziou žilo v ukrajinskom Bachmute viac ako 70-tisíc ľudí. Dnes sú z mesta dymiace trosky. Video: 112. brigáda teritoriálnej obrany

Register škôd bude spravovať nový úrad v rámci RE, ktorý bude sídliť v holandskom Haagu, pobočku však bude mať i priamo na Ukrajine.

Register bude slúžiť ako evidencia dôkazov a oznámení poškodených o škodách, stratách alebo ujmách. Podľa RE bude prvým krokom k budúcemu medzinárodnému mechanizmu odškodnenia obetí ruskej agresie. Zriaďuje sa na počiatočné obdobie troch rokov.

Zriadenie tohto nového orgánu nepodporilo Maďarsko, Srbsko alebo Turecko.

Maďarsko napriek ruskému vpádu na Ukrajinu neprerušilo vzťahy s Moskvou. Budapešť napadnutej krajine odmieta poskytovať vojenskú pomoc a nepovoľuje oficiálne ani ďalším krajinám, aby zbrane pre ukrajinskú armádu prevážali cez maďarské územie. V utorok vyšlo najavo, že Budapešť zablokovala vyplatenie ďalšej časti vojenskej pomoci Európskej únie určenej Ukrajine v hodnote 500 miliónov eur.

Generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová označila rozhodnutie vytvoriť register škôd pod záštitou Rady Európy za historické. „Podporí obete pri zaznamenávaní ich strát a má zásadný význam pre kompenzačný mechanizmus,“ zdôraznila.

Ukrajina zriadenie registra škôd víta a je vďačná zúčastneným štátom za vysokú úroveň podpory, uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ s výzvou, aby sa k iniciatíve pridali ďalšie krajiny z celého sveta.

Významný príspevok k pokrytiu počiatočných nákladov poskytla Európska únia, uviedla RE.

Ročný rozpočet nového registra škôd spôsobených Ukrajincom by mal byť asi 7,1 milióna eur, minimálny ročný príspevok by predstavoval 25 000 eur, maximálny 1,2 milióna eur. Sumy by mali byť stanovené na prvej konferencii účastníkov zriadeného registra škôd začiatkom tohto júna 2023.

Stretnutie hláv štátov a vlád Rady Európy na Islande je len štvrtým summitom tejto organizácie od jej vzniku v roku 1949. Naposledy ho v roku 2005 hostilo Poľsko. Island po skončení summitu v stredu odovzdá rotujúce predsedníctvo vo Výbore ministrov RE Lotyšsku.