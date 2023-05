Zničiť systém Patriot strelou Kinžal nemožno, odkázal Kyjev do Kremľa

Zničiť systém protivzdušnej obrany Patriot hypersonickou strelou Kinžal nemožno, vyhlásil hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat v ukrajinskej televízii. Reagoval tak na tvrdenia Moskvy, že jej armáda pri utorňajšom vzdušnom údere na Ukrajine zasiahla Západom dodaný systém Patriot svojou nadzvukovou strelou. Americký denník The New York Times s odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických činiteľov napísal, že Rusko systém Patriot skutočne poškodilo, ten však zostal funkčný.

„Nebojte sa o osud Patriotov. Z technického hľadiska, je Patriot komplexný, batéria, divízia, systém, každý ho nazýva inak,“ uviedol hovorca vzdušných síl podľa serveru Ukrajinska pravda a dodal, že táto zbraň má radar a až osem odpaľovacích zariadení. „Čiže je nemožné zničiť tento systém nejakým Kinžalom. Nechajme to, čo hovoria (Rusi) v ich propagandistickom archíve,“ dodal hovorca a obvinil Moskvu z klamstiev.

„Včera sme to nekomentovali. Klamára (hovorcu ruského ministerstva obrany Igora) Konašenkova, ktorý osemkrát zničil celú zostavu nášho letectva, nekomentujeme. Keby sme mali toľko lietadiel, koľko ich ‚zničil‘, asi by sme už dávno zvíťazili,“ dodal Ihnat.

Video: US Army

Rusko v noci na utorok podniklo ďalší vzdušný útok na Kyjev a ukrajinskí predstavitelia informovali o zostrelení všetkých 18 použitých ruských rakiet, vrátane šiestich nadzvukových striel Kinžal, ktoré je ťažké zachytiť. Moskva neskôr oznámila, že pomocou hypersonickej strely zasiahla v Kyjeve systém Patriot, odmietla však tvrdenia o zostrelení šiestich striel Kinžal, podľa ministra obrany Sergeja Šojgua vraj ruská armáda toľko nadzvukových striel na Ukrajinu nevypustila.

Podľa agentúry Reuters, ktorá sa tiež odvoláva na dvoch amerických predstaviteľov, Patriot zrejme utrpel pri ruskom údere určité škody, ale pravdepodobne nebol zničený. Jeden z amerických činiteľov Reuters povedal, že Washington a Kyjev rokujú o najlepšom spôsobe opravy systému a v súčasnosti sa nezdá, že by musel byť preto z Ukrajiny odvezený.

Podobné informácie priniesol americký denník The Washington Post rovnako s odvolaním sa na amerického činiteľa, podľa ktorého rozsah poškodenia systému nie je zatiaľ úplne jasný, je však pravdepodobné, že ho Ukrajina nebude musieť prevážať na opravu do inej krajiny.

Televízia CNNs odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa uviedla, že Rusi zrejme poškodili jeden z dvoch systémov Patriot dodaných Západom a že sa zisťuje, či zbraň možno opraviť na Ukrajine. Systém Patriot vyrobený v USA bol pravdepodobne poškodený, ale nie zničený, povedal nemenovaný americký predstaviteľ televízii s tým, že USA posudzujú rozsah škôd. CNN pripomenula, že Ukrajina má aktuálne dva systémy Patriot – jeden poskytli Spojené štáty, druhý spoločne darovalo Nemecko a Holandsko.

Patriot je americký taktický obranný raketový systém so strelami ďalekého doletu, ktorý umožňuje likvidovať nepriateľské taktické balistické rakety, strely s plochou dráhou letu i lietadla. V utorok to bolo po prvý raz, čo Ukrajina hlásila zničenie hneď niekoľkých hypersonických striel; ak sa to potvrdí, bude to ukážka účinnosti novorozmiestnenej a Západom dodanej protivzdušnej obrany, napísal Reuters. Predtým bola podľa neho schopnosť systémov Patriot zachytiť strely Kinžal iba teoretická.

Tento systém pozostáva z troch hlavných častí. Prvou z nich je radarová stanica, ktorá zabezpečuje odhalenie cieľov a pomáha navádzať strelu na tento cieľ. Druhou časťou je kontrolná a riadiaca stanica, ktorá vyhodnocuje hrozby, vypočítava dráhu protirakiet a riadi paľbu. Komunikuje tiež s ďalšími odpaľovacími stanovišťami ďalších batérií. Tretiu súčasť systému tvoria batérie, ktoré majú zvyčajne šesť až osem odpaľovacích zariadení.