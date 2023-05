Ukrajina: je čínsky mierový plán aj súčasťou súboja veľmocí?

Zatiaľ je to dosť utajená cesta. Čínsky vyslanec Li Chuej by sa mal objaviť v Rusku a na Ukrajine a podľa Pekingu zavíta aj do Francúzska, Poľska a Nemecka. Diplomat komunistického režimu v stredu ukončil dvojdňovú návštevu Ukrajiny.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba čínskeho hosťa podľa komuniké ministerstva upozornil, že Ukrajina neprijme žiadne návrhy, ktoré by predpokladali stratu jej územia alebo zmrazenie konfliktu.

Li Chuej slúžil ako veľvyslanec v Rusku v rokoch 2009 až 2019. Je najvyššie postaveným čínskym predstaviteľom, ktorý od začiatku vlaňajšej invázie rokoval v Kyjeve. Návšteva nadväzuje na mierový plán, ktorý predstavil Peking vo februári, a na aprílový telefonický rozhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.

VIDEO: Rusko plus Čína. Vstupujeme do éry nových kríz?

Nič prevratné

„Cesta vyjadruje náš záväzok podporovať mier a rokovania,“ citovala agentúra AP Wang Wen-pina, hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí.

Čítajte viac Expert: Peking neopustí Moskvu, lebo Rusko dokáže zničiť USA

Asi nikto však od Li Chueja nič prevratné neočakáva. V prvom rade bude musieť presvedčiť Ukrajinu. Podľa denníka Japan Times je Li Chuej milovníkom ruskej literatúry, dostal od prezidenta Vladimira Putina Rad priateľstva a v roku 2020 uviedol, že Peking a Moskva budú stáť bok po boku, aby čelili istým silám, ktoré sa usilujú o hegemóniu, čím očividne myslel USA a ich spojencov.

Diplomata s týmto profilom asi v Kyjeve neprivítajú najvrúcnejšie. "Jednoducho nevieme, či má Li Chuej pripravený nejaký prepracovanejší plán, alebo či len skúma situáciu,“ reagoval pre Pravdu Stephen Noakes, riaditeľ Centra pre čínske štúdie na Aucklandskej univerzite.

VIDEO: Nácvik streľby: torpédoborec USA, na ktorý sa hnevá Čína, v akcii

Pozrite nácvik streľby z torpédoborca Milius na videu US Navy, ktorý v apríli preplával Juhočínskym morom. Peking vyhlásil, že loď nelegálne prenikla do čínskych vôd. Vojenské námorníctvo USA uviedlo, že cieľom misie bolo uplatniť právo slobodnej plavby v Juhočínskom mori.

Expert si však myslí, že Peking predsa len chce o niečom rokovať. "Je nerealistické myslieť si, že na žiadosť Číny dôjde k náhlemu stiahnutiu ruských jednotiek. No mám pocit, že v skutočnosti existuje skromnejší, ale dôkladne premyslený návrh, o ktorom sa bude diskutovať. Z pohľadu Si Ťin-pchinga by nedávalo zmysel vyslať svojho diplomata na takú dôležitú a veľkú misiu bez plánu. Ale zároveň nechce prísť s niečím, čo by vzbudzovalo priveľké očakávania a bolo by úplne nerealizovateľné. Takáto vec by mohla pre Čínu znamenať stratu tváre, čomu sa chcú lídri v Pekingu určite vyhnúť,“ objasnil Noakes.

Otázkou je, či má Čína v zálohe niečo viac, ako už spomenutý návrh, ktorý predstavila vo februári. Mal 12 bodov: rešpektovanie suverenity všetkých krajín, vzdanie sa mentality studenej vojny, zastavenie bojov, obnovenie mierových rokovaní, riešenie humanitárnej krízy, ochrana civilistov a vojnových zajatcov, zaistenie bezpečnosti jadrových elektrární, zníženie strategických rizík, uľahčenie vývozu obilia, ukončenie jednostranných sankcií, udržanie bezpečnosti priemyselných a dodávateľských reťazcov a podpora povojnovej rekonštrukcie.

Čítajte viac Vzťahy Moskva - Peking: zaútočil by Si Ťin-pching na Ukrajinu, keby vládol Rusku?

Odvtedy Peking verejne o ďalšom rozpracovaní plánu príliš nehovoril. Skôr sa v posledných týždňoch debatovalo o návšteve Si Ťin-pchinga v Moskve a či je Čína ochotná poskytnúť Rusku zbrane, respektíve, či to už náhodou neurobila. Ale aj o tom, že začiatkom mája Peking podporil rezolúciu Valného zhromaždenia, v ktorej sa hovorí o agresii Ruska proti Ukrajine. Bolo prekvapujúce, že za to Čína hlasovala. Peking sa však poponáhľal s vysvetlením, že to, čo sa deje na Ukrajine, v skutočnosti nedefinuje ako ruskú agresiu.

"Nemyslím si, že Li Chuejove cesty do Ruska a na Ukrajinu povedú k nejakým podstatným výsledkom. Ani Moskva, ani Kyjev nemajú v tejto chvíli dôvod usilovať sa o mierové riešenie. USA a ďalší členovia NATO budú naďalej zásobovať Ukrajinu dostatočným množstvom zbraní a munície, aby mohla vzdorovať Rusku a možno dokonca dosiahne menšie územné zisky. Zdá sa však, že Rusi stále majú mužov, zbrane, finančné a iné zdroje na to, aby ďalej viedli vojnu. A jadrové odstrašenie Kremľu zaručuje, že Spojené štáty a Severoatlantická aliancia neposkytnú Ukrajine vojenskú pomoc v takej kvalite a množstve, že by mohla úplne poraziť Rusko,“ uviedol pre Pravdu Harold Tanner, expert na čínsku históriu a politiku zo Severotexaskej univerzity.

Čínsky aktivizmus

Odborník na medzinárodné vzťahy Harsh V. Pant z indického think-tanku Observer Research Foundation si myslí, že čínsky aktivizmus na Ukrajine je skôr nácvikom verejnej diplomacie než nejakým vážnym pokusom o ukončenie vojny. "Akýkoľvek mierový proces medzi Ruskom a Ukrajinou bude závisieť od toho, ako sa v nasledujúcich mesiacoch vyvinie realita na bojisku. Peking to dobre vie. Jeho primárnym cieľom je vystupovať ako globálna veľmoc, ktorá má záujem o mier, čo chce dať do kontrastu s úlohou USA a získať si tak sympatie v rozvojovom svete,“ skonštatoval pre Pravdu Pant.

Súhlasí s ním M. Taylor Fravel, riaditeľ Programu bezpečnostných štúdií na univerzite Massachusetts Institute of Technology.

VIDEO: Jar je tu. Majú už Ukrajinci pre protiútok heslo?

#SpringIsHere – Jar je tu. Je to heslo ukrajinskej ofenzívy, ktorá má vytlačiť Rusov z okupovaných území? Video: Ukrajinské ministerstvo obrany

"Predpokladám, že pri svojich prvých návštevách sa Li Chuej zameria predovšetkým na vytváranie komunikačných kanálov a partnerských vzťahov. Mohol by tiež posúdiť reakcie na 12-bodový návrh Číny. Tieto rozhovory potom môžu určiť, čo bude nasledovať. Čína však chce do sveta vyslať aj veľa odkazov, ktoré ju budú vykresľovať ako neutrálneho hráča oddaného mieru na rozdiel od USA, ktoré vraj prilievajú olej do ohňa,“ objasnil pre Pravdu M. Taylor Fravel.

Podľa Noakesa nie sú kroky Pekingu poháňané iba vypočítavým želaním, aby vyzeral dobre na globálnej scéne. "No všetko, čo sa deje, je potrebné chápať v kontexte geopolitiky a súperenia veľmocí, v ktorom sú buď víťazi, alebo porazení. Z tohto pohľadu by bol úspech Číny diplomatickou výhrou, ktorú by USA nezískali pre seba. Washington by to dostalo do nepríjemnej pozície. Bolo by preň veľmi ťažké znevážiť úsilie Pekingu, keby ten dosiahol v tomto veľkom konflikte hoci len malý úspech,“ dodal Noakes.