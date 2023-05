Medvedev označil Pobaltie za ruské a Poľsko za „dočasne okupované“

Ruský politik prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter označil Litvu, Lotyšsko a Estónsko za „naše“ provincie, pričom tak podľa Euronews reagoval na minulotýždňové vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Moskva „už geopoliticky prehrala“.

Ukrajina poprela tvrdenie, že ruská hypersonická strela Kinžal počas leteckého útoku na Kyjev zničila raketový systém protivzdušnej obrany Patriot. Ruské ministerstvo obrany takmer okamžite po útoku tvrdilo, že systém americkej výroby bol zničený.

„Rusko sa de facto dostalo do podriadenosti voči Číne a stratilo prístup k Pobaltiu, čo bolo rozhodujúce, pretože to podnietilo rozhodnutie Švédska a Fínska vstúpiť do NATO,“ vyjadril sa Macron v rozhovore pre denník L'Opinion.

Sovietsky zväz (ZSSR) okupoval trojicu malých pobaltských štátov až do svojho kolapsu v roku 1991. Veľká časť tamojšieho obyvateľstva vníma Sovietsky zväz negatívne a prijala svoju budúcnosť v Európskej únii (EÚ) a Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), pripomína Euronews.

Po začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu sa v Pobaltí zväčšili obavy z hrozby, ktorú pre krajiny predstavuje Rusko. Sú hlasnými podporovateľmi Ukrajiny, poskytujú pomoc, zbrane a prijímajú tiež utečencov.

Medvedev, ktorý bol v rokoch 2008 až 2012 ruským prezidentom a v rokoch 2012 až 2020 premiérom, sa stal zúrivým protizápadným a provojnovým hlasom Kremľa a jeho výroky často vyvolávajú kontroverzie.

Vo svojom najnovšom výpade okrem iného označil Poľsko za „dočasne okupované“, pričom odkazoval na prítomnosť vojsk NATO v krajine, ktorá podľa agentúry AP zahŕňa aj 10-tisíc amerických vojakov.

I keď Poľsko nebolo priamo súčasťou ZSSR, patrilo k satelitným štátom Sovietskeho zväzu. Tamojšia komunistická vláda padla v roku 1989.

Medvedev v reakcii na Macronovo vyjadrenie napísal: „Geopolitická prehra? Všetky členské štáty NATO teraz večer chodia spať a ráno sa budia s myšlienkou na Rusko. Navyše, niektoré z nich, obzvlášť zbabelé a trpiace fantómovými bolesťami, ako napríklad dočasne okupované Poľsko a naše pobaltské provincie, sa poriadne pos*ali. Ak teda skutočne bola nejaká prehra, tak je to prehra primitívnej politiky NATO s jeho ambíciou zohrávať výnimočnú úlohu v 21. storočí.“ V príspevku na Twitteri, ktorý mal viac ako milión zobrazení, Medvedev ďalej tvrdil, že Európa sa správa ako vazal „zvrátených chúťok Američanov“, pričom podľa neho „s masochistickou túžbou škodí vlastnej ekonomike a obyčajným Európanom“.

Euronews v tejto súvislosti pripomína, že ruská vojna na Ukrajine podnietila v celej Európe vysokú infláciu, ktorá ovplyvnila najmä ceny potravín a energií. Napriek tomu však v januári prieskum Eurobarometra ukázal, že drvivá väčšina občanov Únie podporuje pokračujúcu podporu Ukrajiny zo strany bloku. Sedemdesiatštyri percent respondentov odpovedalo „áno“ na otázku, či súhlasia s tým, aby EÚ pomáhala Ukrajine, pričom jedna tretina uviedla, že s tým „rozhodne“ súhlasí. Čísla v jednotlivých krajinách sa však značne líšili.