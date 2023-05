CNN: Je ukrajinská protivzdušná obrana nepreniknuteľná? Alebo ju chcú Rusi opotrebovať?

VIDEO: Chránil Kyjev, Rusi ho vystopovali. Zásah systému Patriot na Ukrajine.

Ruskí vojenskí velitelia si lámu hlavu nad kľúčovou otázkou: Prečo je ukrajinská protivzdušná obrana zrazu tak nepreniknuteľná? Len tento mesiac Rusko podniklo osem vĺn vzdušných útokov na Kyjev, pričom pri tej poslednej v skorých utorkových hodinách tam vyslalo najmenej 18 striel rôznych typov a roj dronov. Kyjev pritom tvrdí, že vyviazol len so škrabancami, a popiera, že by rakety a bezpilotné lietadlá zasiahli cieľ. To je možno prehnané tvrdenie – americkí predstavitelia sa domnievajú, že bol pravdepodobne poškodený systém Patriot vyrobený v USA. Aj keď ale pripustíme zveličenie, je podľa odborníkov jasné, že sa deje niečo pozoruhodné, píše na svojom webe stanica CNN.

VIDEO: Ruské rakety Kalibr odpálené z mora.

Donedávna väčšina analytikov a dokonca aj amerických obranných činiteľov pochybovala, že by ukrajinská protivzdušná obrana bola schopná odraziť trvalý ruský útok. Minulý mesiac unikli na verejnosť dokumenty americkej vlády, ktoré podrobne opisujú, že ukrajinské zásoby protivzdušných rakiet stredného doletu zo sovietskej éry sú značne vyčerpané. Dokonca aj ekonomický poradca ukrajinského prezidenta Oleksandr Rodňanskyj nedávno pre CNN priznal, že protivzdušná obrana jeho krajiny „to dostatočne nezvláda“.

Tieto hodnotenia nasledovali po útoku z 9. marca, keď Rusko vypálilo 84 rakiet na veľké ukrajinské mestá. Kyjev pripustil, že so šiestimi balistickými strelami Kinžal podarilo preniknúť jeho protivzdušnou obranou. Čo sa teda v priebehu niekoľkých týždňov zmenilo?

VIDEO: Nórsky NASAMS. Takto už bráni nebo nad Ukrajinou.

Je to všetko o Patriotoch?

Aspoň v Kyjevskej oblasti je zrejmou odpoveďou nasadenie systémov protivzdušnej obrany Patriot americkej výroby, ktoré na Ukrajinu dorazili minulý mesiac. Spojené štáty a Nemecko poskytli Ukrajine po jednej batérii. Podľa Centra pre strategické a medzinárodné otázky (CSIS) môžu strely Patriotu zasiahnuť lietadlá vo veľkých a stredných výškach, strely s plochou dráhou letu a niektoré balistické rakety. Obranné systémy Patriot sú také pôsobivé, že Rusko prisľúbilo ich likvidáciu. Niektorí odborníci sa skutočne domnievajú, že vlna útokov z tohto mesiaca bola vymyslená tak, aby ich početne prevalcovala.

Utorkové útoky na Kyjev pravdepodobne poškodili – hoci nezničili – jeden z ukrajinských systémov Patriot, povedal CNN americký činiteľ. Nie sú to však len Patrioty, ktorí chránia ukrajinské nebo. Podľa CSIS Kyjev dostal od ostatných krajín NATO aj inú protivzdušnú obranu s raketami krátkeho a stredného doletu. Patria medzi ne niektoré z najmodernejších dostupných systémov, ako sú nemecké batérie IRIS-T, aj menej pokročilé systémy, ako je protiraketový systém Hawk, predchodca systému Patriot.

„Ukrajinskí predstavitelia vyhlásili, že systém IRIS-T bol úspešný v 90 percentách prípadov,“ napísal vo svojej správe Ian Wiliams z CSIS a dodal, že podľa vyjadrenia amerického ministra obrany Lloyda Austina z novembra minulého roka mal iný západný dar – americký systém NASAMS – stopercentnú úspešnosť. Potom sú tu zbrane, ktoré Ukrajina vlastnila už pred vypuknutím vojny, väčšinou ide o systémy zo sovietskej éry, medzi ktoré patrí S-300 a Buk M1. Tie mali asi 80 percent úspešnosť pri zásahu proti ruským riadeným strelám, uvádza CSIS.

Opotrebovávacia vojna

Kyjevu sa však rýchlo míňa munícia pre jeho systémy zo sovietskej éry, vyplýva z uniknutých amerických dokumentov a správy CSIS. „Vzhľadom na obmedzený počet zostávajúcich rakiet ich Ukrajinci budú musieť držať pre ciele najvyššie priority – ruské lietadlá alebo rakety mieriace na najcitlivejšie ciele,“ uvádza CSIS. Niektorí si kladú otázku, či vyčerpanie ukrajinských zásob protilietadlových rakiet nie je celým zmyslom súčasných úderov.

V utorok Rusko spustilo paľbu z viacerých strán: balistické strely Kinžal vypustilo zo stíhačiek, strely s plochou dráhou letu Kalibr z Čierneho mora a riadené strely Iskander z pevniny, uviedol šéf ukrajinskej armády. Útok prišiel zo severu, juhu a východu.

Pri súčasnom tempe používania munície – na oboch stranách – by pre vojnu mohlo byť určujúce to, kto sa vyčerpá ako prvý vo vzdušných bojoch, mienia niektorí analytici.

„Vysoký objem aktivít protivzdušnej obrany nepochybne zaťažuje kapacitu ukrajinskej protivzdušnej obrany a ruská taktika sa zdá byť zameraná práve na vyčerpanie ukrajinskej obrannej kapacity,“ napísal Williams. Zároveň však podotkol, že zvyšky niektorých ruských rakiet naznačujú, že išlo o nové zásoby, čo by mohlo znamenať, že ruský arzenál môže byť vyčerpaný. Existujú pritom vážne pochybnosti o schopnosti Moskvy vyrábať vo veľkom nové zbrane, keďže jej západné sankcie bránia v prístupe ku kriticky dôležitým súčiastkam. Zároveň sa zdá, že západní podporovatelia Ukrajiny chcú Kyjev naďalej zásobovať.

Posily na ceste

Americké ministerstvo obrany 9. mája oznámilo nový balík v hodnote 1,2 miliardy dolárov, ktorý má posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu a delostrelecké zásoby. Podľa Pentagónu bude americká pomoc zahŕňať „dodatočné systémy protivzdušnej obrany a muničné vybavenie pre integráciu západných odpaľovacích zariadení, rakiet a radarov s ukrajinskými systémami protivzdušnej obrany“.

V pondelok potom Británia potvrdila, že na Ukrajinu pošle stovky rakiet protivzdušnej obrany.

Podľa Williamsa bude podpora Západu v najbližších týždňoch a mesiacoch rozhodujúca, pretože Rusko má dostatočné zásoby neriadených bômb zhadzovaných z lietadiel. Pokiaľ bude môcť ruské letectvo operovať nad Ukrajinou, mohlo by napáchať veľké škody.

„Ak sa Rusku podarí zdolať ukrajinskú protivzdušnú obranu opotrebovaním a získať vzdušnú prevahu, stane sa vojna pre Ukrajinu podstatne náročnejšia,“ domnieva sa Williams, podľa ktorého by posilňovanie ukrajinskej protivzdušnej obrany malo v dohľadnej dobe zostať v rámci západných balíčkov vojenskej pomoci prioritou.