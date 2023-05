Zdieľali čierny šibeničný humor. Zelenskyj a Johnson mali od začiatku vojny mimoriadne puto

#SpringIsHere – Jar je tu. Je to heslo ukrajinskej ofenzívy, ktorá má vytlačiť Rusov z okupovaných území? Video: Ukrajinské ministerstvo obrany Video

V noci, počas ktorej sa začala ruská invázia, Harrimu o štvrtej ráno zavolal vojenský predstaviteľ britského úradu vlády a informoval ho, že ruská armáda prekročila hranice. Harri mu povedal, aby zobudil Johnsona, ktorý už „o päť minút" telefonoval so Zelenským. „Zelenskyj bol napätý. Bol plný obáv, ale vzhľadom na to, čo sa dialo, veľmi pokojný. Bolo to trýznivé, bolo to strašné," povedal Harri. „Som v poriadku, mám dobrých ľudí, ale nikdy neviete, kedy sa po vašom meste rozlezú ruské špeciálne sily," povedal podľa Harriho Zelenskyj Johnsonovi. „Len dúfam, že to nie je naposledy, čo sa rozprávame," dodal ukrajinský prezident.

Video

V jednom z posledných rozhovorov počas obdobia, v ktorom bol Johnson premiérom, mu Zelenskyj povedal, že je „osobne sklamaný" z jeho rezignácie. Podľa Harriho sa Zelenskyj vyjadril: „Sme veľmi smutní, že si rezignoval. Sme všetci sklamaní, Boris. Ja osobne som sklamaný. Všetci na Ukrajine ťa majú radi. Je to pravda."