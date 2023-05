Kinžaly? Musíme sa z nich aj smiať, hovorí Ukrajinka z ostreľovaného Kyjeva

Ležala som v posteli a dúfala som, že protivzdušná obrana zostrelí všetko, čo Rusko pošle, a trosky nebudú padať príliš blízko. Takto ste na sociálnej sieti Twitter opísali noc zo stredy na štvrtok v Kyjeve. Nebežali ste do krytu?

Nie, nešla som do krytu. Radšej používam to, čomu hovoríme pravidlo dvoch múrov, a vedia to mnohí Ukrajinci. Znamená to, že vo vnútornom priestore vás od okien musia oddeľovať aspoň dve steny. Toto pravidlo dodržiava veľa ľudí, lebo raketovým útokom čelíme na 99 percent v noci. Niekedy sa ani nezobudíte na sirény, ale až na výbuchy.

Pamätám sa, že o pravidle dvoch stien ste mi rozprávali, aj keď ste boli v Charkove. Spoliehajú sa naň ľudia?

Áno. Ako som vravela, útoky prichádzajú v noci. Nie je šanca, aby ste sa vždy dostali po sirénach do krytu, hlavne, keď máte napríklad malé deti, či ste starší. Preto sa ľudia usilujú nájsť spôsoby, ako tomu čeliť. Rodičia napríklad dávajú deti do vane, lebo kúpeľňa sa zvyčajne v bytoch nachádza niekde mimo okien. Aj tak sú však v strese, veď aj deti sa pýtajú, čo sa deje, či príde ďalší útok. Ráno stretávam nevyspatých kolegov a určite máme obavy. Uvedomujeme si, čo hrozné sa stalo v apríli v meste Uman, kde Rusko zasiahlo bytový blok, a zomrelo viac ako 20 ľudí vrátane detí. Takže to nie je tak, že by vás pravidlo dvoch stien vždy ochránilo. Nikdy neviete, kde rakety dopadnú. Rusi zasiahli i Odesu, viac ako 20 striel mierilo na Kyjev. Aj padajúce trosky zo zostrelených rakiet môžu byť nebezpečné. Videla som ich fotografie blízko škôlky či obytných domov. Útoky na Kyjev prišli po období relatívneho pokoja. Hlavné mesto nebolo takým častým terčom ako niektoré iné miesta na Ukrajine. Ľudia veľmi ďakujú protivzdušnej obrane, ktorá skutočne zachraňuje životy. Predstavte si, že by sme ju nemali, aká by to bola tragédia. Sme veľmi radi, že nám naši partneri s protivzdušnou obranou takto pomáhajú. Teraz máme systémy Patriot, ktoré boli schopné zostreliť aj ruské nadzvukové Kinžaly.

Vyzerá to tak, že Patriot je naozaj schopný zničiť Kinžaly, čo nebolo isté, veď Rusi sa radi chválili týmito strelami. Moskva teraz tvrdí, že Patriot zasiahla, hoci USA vravia, že systém je naďalej funkčný. Diskutujú ľudia o tomto takpovediac súboji Patriotov s Kinžalmi?

Smiech je najlepší spôsob, ako čeliť stresu. Ľudia preto vtipkujú o ruských tvrdeniach, aké skvelé sú Kinžaly, no napriek tomu ich Patriot dokázal zasiahnuť. V noci zo stredy na štvrtok Rusi neposlali nadzvukové rakety, ale strely s plochou dráhou letu, ktoré by sme dokázali zostreliť aj bez Patriota. Samozrejme, ľudia si kladú otázky, v akom stave je tento americký systém a či bude naďalej fungovať. Je však normále, že všetko, čo sa týka protivzdušnej obrany, je prísne tajné. Rusko ju totiž chce zničiť, je to jeho primárny cieľ. Vyzerá to tak, že Moskva sa veľmi snaží, aby zistila presné postavenie protivzdušnej obrany pri Kyjeve.

Čo Rusi skúšajú?

Po raketových útokoch vysielajú prieskumné drony. Je pochopiteľné, že Ukrajina sa fungovanie protivzdušnej obrany snaží utajiť. Preto ani nevieme, čo sa v skutočnosti s Patriotom stalo, či ho naozaj Rusi poškodili. Veríme však, že systém bude naďalej fungovať. Intenzívne raketové ostreľovanie ukrajinských miest, ktoré sa začalo vlani v októbri, nikdy úplne neustalo. Rusko používa rôzne strely a ich kombinácie. Vyzerá to tak, že skúša, čo by mu mohlo najlepšie fungovať. K dispozícii však máme nielen Patrioty, ale napríklad aj rakety IRIS-T, ktoré sa dobre osvedčili proti ruským strelám.

Všetko toto sa deje v rámci pokračujúcej debaty o očakávanej ukrajinskej ofenzíve. Predpokladáte, že ju uvidíme už pomerne skoro?

Myslím si, že vo veľmi krátkom čase budeme svedkami zintenzívnenia ukrajinských útokov na ruské zásobovacie trasy či sklady. Ak toto prinesie požadované výsledky, predpokladám, že potom sa dočkáme aj nejakej veľkej akcie. Len pred niekoľkými dňami prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že akékoľvek protiofenzíva si bude vyžadovať nasadenie veľkého počtu vojakov a že na niečo také je potrebné sa dokonale pripraviť. Ide o to, aby útok neviedol k príliš veľkým stratám. Čím lepšie dokážeme protiofenzívu naplánovať, tým lepšie to bude pre naše ozbrojené sily, veď každý život je vzácny. Je to aj dôvod, prečo Ukrajina neustále žiada partnerov o viac zbraní vrátane rakiet dlhého doletu, ktoré už prichádzajú, či o ďalšie drony. Je však zložité povedať, kedy sa skutočná protiofenzíva začne. Dodávky zbraní a ich príprava si vyžadujú istý čas. Ako som však povedala, určite uvidíme intenzívne útoky na ruské základne a logistické trasy. A tie už v podstate budú súčasťou protiofenzívy.