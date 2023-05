Ukrajinských pilotov možno preškoliť na F-16 za štyri mesiace

Štyri mesiace na preškolenie Ukrajincov predstavujú oveľa kratší čas, než aký doteraz uvádzal Pentagón ako dobu nevyhnutnú na osvojenie si zložitej západnej leteckej techniky.

Top Gun proti Rusku: Dostanú Ukrajinci stíhačky F-16? Video Zdroj: US Air Force

Dokument vznikol na základni USAF v Arizone, kde výcvikom prechádzali dvaja ukrajinskí vojenskí piloti. Tí doteraz mali skúsenosti so stíhačkami sovietskej konštrukcie MiG-29 a Su-27, ale nikdy nelietali s F-16, ani nepostúpili výcvik na tomto stroji. Na základni ich len krátko zoznámili s touto stíhačkou, a potom im ponúkli „vyskúšať si“ ju na leteckom simulátore. Ukrajinskí piloti tak vo virtuálnej realite na simulátore „absolvovali“ deväť misií a „nalietali“ celkovo 11,5 hodiny.

Počínanie Ukrajincov vyhodnocovali štyria skúsení americkí piloti, slúžiaci ako inštruktori. Dospeli k záveru, že ukrajinskí piloti sú schopní si celkom úspešne poradiť aj s najzložitejšími manévrami, ako je pristátie s vypnutým motorom, alebo útok podľa parametrov zadaných počas letu, a to bez výcviku na F-16 a len po jednorazovom predvedení.

Americké stíhačky pre 21. storočie. Video

Najväčšie ťažkosti Ukrajincom podľa inštruktorov robila zložitá avionika F-16 so všetkými údajmi zobrazovanými v angličtine. Tá tiež predstavovala problém, aj keď po dvoch týždňoch bolo viditeľné „výrazné zlepšenie“ jazykových schopností oboch pilotov. Tí tiež neboli zvyknutí lietať vo formáciách viacerých lietadiel, pretože ich výcvik sa stále opieral o taktiku zo sovietskej éry.

Celkovo komisia dospela k záveru, že štyri mesiace výcviku by reálne mohli stačiť, aby sa ukrajinskí piloti naučili lietať s F-16. Tieto závery podľa Yahoo News môžu zvýšiť tlak na západných spojencov Ukrajiny, v prvom rade na samotných Američanov, ktorí až doteraz odmietali Kyjevu poskytnúť moderné stíhačky. A to aj kvôli presvedčeniu, že piloti by sa rovnako nestačili vycvičiť na tieto zložité stroje dosť rýchlo, aby mohli zasiahnuť do terajšej vojny Ruska proti Ukrajine.

Námestník ministra obrany Colin Kahl vo februári povedal výboru Kongresu pre ozbrojené zložky, že vycvičiť ukrajinských pilotov v lietaní so stíhačkami F-16 by trvalo rok a pol a bolo by to extrémne drahé. Kahl je podľa médií teraz na odchode z Pentagónu.