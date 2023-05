Šojgu navštívil vojakov v okupovanej Záporožskej oblasti

Kam presne sa Šojgu v Záporožskej oblasti vypravil a kedy sa cesta uskutočnila, jeho rezort vo vyhlásení nespomína. Uvádza, že velitelia ministra informovali o „súčasnej situácii, charaktere nepriateľských akcií a plnení bojových úloh ruskými vojskami na hlavných taktických smeroch“. Šojgu „konštatoval vysokú efektivitu v odhaľovaní a ničení vojenského zariadenia a koncentrácií nepriateľských vojakov,“ cituje ministerstvo TASS.

Záporožská oblasť je jedným zo štyroch ukrajinských regiónov, ktoré Rusko čiastočne okupuje a zároveň sa ich vlani pokúsilo po proruskými úradmi narýchlo zorganizovanom hlasovaní anektovať. Kyjev ani svet zabratie ukrajinského územia neuznal. Ruské invázne sily sa zároveň podľa dostupných informácií pripravujú na chystanú ukrajinskú protiofenzívu, ktorej cieľom je získať okupované územia späť pod kontrolu Kyjeva.

Podľa svedkov agentúry Reuters je to aj prípad tamojšej Záporožskej jadrovej elektrárne a jej okolia, kde vraj Rusi vykopali nové zákopy a položili ďalšie míny. Ruskí vojaci majú okrem toho už niekoľko mesiacov na niektorých budovách elektrárne umiestnené palebné pozície a roztiahli tam siete, ktorých cieľom je ochrana pred dronmi, opisuje Reuters. Tieto opatrenia podľa nej upozorňujú na riziká, ktoré Ruskom rozpútaná vojna predstavuje pre bezpečnosť atómového zariadenia.

Šéf ukrajinskej spoločnosti Enerhoatom Petro Kotin podľa svojich slov neverí, že by ukrajinské ozbrojené sily zaútočili priamo na jadrovú elektráreň, ktorú už viac ako rok okupujú Rusi. „Mohli by sa skôr pokúsiť donútiť ruské jednotky k ústupu odrezaním zásobovacích trás,“ povedal Kotin Reuters. Ako najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť elektrárne vidí potenciálne prerušenie zvyšného vonkajšieho elektrického vedenia, ktoré je potrebné na chladenie reaktorov. Potom by energiu dodávali len záložné generátory.

Situácia okolo Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú okupujú ruské sily, je čoraz menej predvídateľná a potenciálne nebezpečná, varoval nedávno šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi.