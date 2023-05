Investigatívny novinár: Orbán robí kroky proti Ukrajine. S Ruskom je tak mimo, že sa mu to môže vážne vypomstiť

Maďarsko zablokovalo vyplatenie vojenskej podpory pre Kyjev vo výške 500 miliónov eur. Európska únia ju pre Ukrajinu mala uvoľniť z Európskeho mierového nástroja (EPF). No Budapešť uviedla, že tento fond sa používa výlučne pre Kyjev, čo vraj nie je správne, a peniaze by mali ísť aj na západný Balkán či do severnej Afriky. Istým spôsobom je to šikovná výhovorka, keďže vieme, že sa diskutuje, ako sa využíva tento nástroj. Naozaj však vláde Viktora Orbána záleží na tom, ako by mal EPF fungovať?

Nie, absolútne ju to nezaujíma. Blokovanie peňazí je vyslovene protiukrajinský krok. Nie je to o tom, že by Maďarsko chcelo na niečo poukázať. Orbánova vláda sa nikdy predtým nestarala o EPF.

Samozrejme, o tom, že je to výhovorka, svedčí, čo povedal maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Ten vyhlásil, že Maďarsko nemôže dať podpore zelenú, pokiaľ OTP banka zostane na sankčnej listine Ukrajiny. Prečo je OTP pre Orbána taká dôležitá?

Nie je. Operácie OTP v Rusku sú malé a ukrajinská sankčná listina nie je až taká dôležitá. Mne to naozaj skôr pripadá ako ďalšia výhovorka. Ak nie, potom jediným logickým vysvetlením môže byť, že Orbánova vláda sa obáva, že ďalšie americké opatrenia by mohli byť založené na ukrajinskom zozname. Nedávno USA uvalili sankcie na Ruskom kontrolovanú Medzinárodnú investičnú banku so sídlom v Budapešti. Orbánovu vládu to prinútilo, aby s ňou prerušila vzťahy.

Predpokladáte, že sa Orbán môže skutočne pokúsiť zastaviť ďalšie chystané sankcie proti Rusku, lebo je to jeho cieľ? Alebo to robí najmä preto, aby dostal z EÚ peniaze zablokované pre problémy Maďarska s právnym štátom? A ak chce dosiahnuť toto, funguje mu to?

Orbánovi sa zatiaľ podarilo vyjednať len niektoré výnimky zo sankcií únie, ako napríklad to, že na moskovského patriarchu Kirilla neuvalí žiadne opatrenia, či vyňatie firmy MOL z ropného embarga EÚ. Toto sa okrem Maďarska týkalo aj Slovenska. Orbán vie, že sám v skutočnosti nemôže zablokovať sankcie, a tak sa ich počas vyjednávacieho procesu snaží v prvom rade oslabiť. Ale, samozrejme, pritom sa vyhráža vetom a inými vecami, aby to využil ako páku v diskusii o uvoľnení fondov únie.

Na sociálnej sieti Twitter ste komentovali reakciu Szijjártóa, ktorý sa sťažoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten podľa uniknutých dokumentov uvažoval o zničení ropovodu Družba. Šéf diplomacie to označil za možnú hrozbu pre národnú bezpečnosť Maďarska. Vy ste to opísali ako vážnu slovnú eskaláciu, že vôbec po prvý raz naznačuje vojenskú reakciu Maďarska proti Ukrajine. Sú to silné vyjadrenia. Myslíte si, že Maďarsko je skutočne pripravené ešte viac eskalovať situáciu, a ak áno, ako by mohli reagovať partneri NATO a EÚ?

Opäť ide zo strany Orbánovej vlády len o rétoriku. Dal som si pozor, aby som povedal, že Szijjártó používa iba eskalačné reči. Pozrite si hudbu z videa, na ktorom sa minister objavil. Je ako z akčného filmu a upravili ju podľa Szijjártóových slov. Všetko je to divadlo. Orbánova vláda sa snaží vykresliť samu seba ako skutočnú obeť vojny. Z rekordne vysokej inflácie viní sankcie EÚ a za zhoršením vzťahov je vraj Kyjev. Ako som povedal, Orbán chce takto získať väčší vplyv na rokovania, ktoré súvisia s Ukrajinou. Mimochodom, maďarská armáda je v takom zlom stave, čo sa týka ľudských zdrojov, že by bolo samovražedné, keby sa zapojila do akéhokoľvek vojenského konfliktu. Myslím si však, že takáto rétorika je v rámci postojov spoločenstva EÚ a NATO tak mimo, že by sa mohla Maďarsku vážne vypomstiť a ešte viac ho izolovať.