Ficovi prekáža, že nad ním v Česku dvíhajú varovný prst. Sám však susedov rád kritizuje

Expremiér a poslanec za Smer Robert Fico odkázal českým politikom, aby nezasahovali do záležitostí Slovenska. Na facebooku to napísal v reakcii na vyjadrenie českého prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničia Jána Lipavského, ktorí hovorili o tom, že ich vývoj na Slovensku znepokojuje a treba ho pozorne sledovať.

Slovensko čakajú po páde vlády v septembri predčasné voľby, podľa predvolebných prieskumov má teraz najväčšiu šancu na víťazstvo práve Ficova strana.

„Najskôr to bol prezident Pavel, ktorý vyjadril znepokojenie nad vývojom na Slovensku… Minister zahraničia Lipavský z progresívnej strany Piráti vyhlásil, že môj možný návrat do funkcie premiéra SR je niečo, čo je nutné veľmi pozorne sledovať,“ napísal Fico. "Rád by som požiadal všetkých českých politikov, aby sa nenechali prehovoriť k tejto špinavej práci a nezasahovali do záležitostí,“ uviedol líder opozície.

Lipavský o možnom návrate Fica do kresla premiéra hovoril v nedeľu v programe Otázky Václava Moravca Českej televízie. Spomenul pritom napríklad Ficove názory na dodávky vojenskej techniky na Ukrajinu, ktoré chce expremiér zastaviť, alebo kritiku EÚ. „Prial by som si, aby to bola len predvolebná rétorika a od niektorých úplne nehoráznych výrokov Fico ustúpil,“ uviedol Lipavský.

Prezident Pavel svoje znepokojenie z politickej situácie na Slovensku zmienil vo februári počas debaty, ktorú organizovalo zastúpenie Európskej komisie v SR.

Fico vo februári, pár dní po víťazstve Pavla v druhom kole prezidentských volieb, nevyberavým spôsobom komentoval aktivity českého prezidenta. Ten podľa Fica iba za dva dni „veľmi jasne ukázal, kým je“. „Hneď vedel, komu má telefonovať, a hneď vyhlásil, že Ukrajina patrí do NATO,“ vyhlásil posmešne Fico, napísali Novinky.cz.

„Ale my už teraz presne vieme, a to ešte ani nezložil sľub, akú zahraničnú politiku bude tlačiť český prezident. A tú istú samozrejme tlačí aj naša pani prezidentka,“ pokračoval začiatkom februára Fico.

V marci si Fico opäť kopol do Pavla i prezidentky Zuzany Čaputovej. V reakcii na stretnutie hláv štátov v Bratislave Fico uviedol, že Pavel a Čaputová „sú ako cez kopirák“. „Pán prezident, na Slovensko sa chodí s klobúkom v ruke, nie s klobúkom na hlave. Slovensko je suverénna samostatná krajina a nepotrebuje rady od iných štátov,“ odkázal.