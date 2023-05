Ako chcú Američania dominovať nebu? Pripravujú novú stíhačku s mozgom

Je to prísne tajný program. Veď v ňom nejde o nič menej ako to, aby americké stíhačky ovládli nebo. USA vytvoria platformu novej generácie vzdušnej dominancie (NGAD). Zjednodušene povedané, Spojené štáty chcú nahradiť svoje lietadlá F-22 Raptor, čo sú stíhačky piatej generácie, strojmi šiestej generácie.

Pentagon oznámil, že na budúci rok plánuje vybrať dodávateľa. Do úvahy pripadajú najmä veľké spoločnosti, ako sú Lockheed Martin, Boeing či Northrop Grumman. Lietadlá by mali byť k dispozícii už v roku 2030, čo mnohí experti pokladajú za šibeničný termín. Čo sa týka motora stíhačky, ten by mohli dodať firmy General Electric alebo Pratt & Whitney.

Nové stíhačky: boj o nadvládu v nebi sa začal Video Zdroj: Lockheed Martin. Ako by mohla vyzerať platforma novej generácie vzdušnej dominancie, teda stíhačky šiestej generácie?

Generačný skok

„NGAD je životne dôležitým prvkom systémov vzdušnej dominancie, ktorý predstavuje generačný skok v porovnaní technológiou s F-22, ktorú nahradí,“ povedal Frank Kendall, štátny tajomník amerického ministerstva obrany, ktorý má na starosti letecké sily.

Mimochodom, Američania vzhľadom na technológiu „neviditeľnosti“ a ďalšie utajované detaily Raptory nepredávajú ani najbližším spojencom.

Portál BreakingDefense.com informoval, že Pentagon chce vo fiškálnom roku 2024 na projekt vyčleniť 1,9 miliardy dolárov s tým, že v roku 2028 by to bola už suma 4,1 miliardy. Celkovo sa predpokladá, že jedna stíhačka šiestej generácie by mohla stáť až niekoľko stovák miliónov dolárov. Je to oveľa viac ako suma 70 až 90 miliónov, ktorú v súčasnosti záujemcovia zaplatia za stroje piatej generácie F-35, ktoré sa napríklad chystá nakúpiť Česko.

Podľa Kendalla sa na prototype NGAD začalo pracovať už v roku 2015. Ako však štátny tajomník povedal ešte vlani, nejde len nový samostatný stroj.

Čítajte viac Ruská Armata verzus západné tanky? Vraj zázračný stroj sa vyhýba priamemu boju

„NGAD musí predstavovať oveľa viac ako len ďalšie stíhacie lietadlo riadené ľuďmi. Je to program, ktorý bude zahŕňať systém s posádkou, a spojený s oveľa lacnejšími autonómnymi bojovými strojmi bez posádky,“ uviedol Kendall.

Žiadny Top Gun

Je teda v podstate potrebné zabudnúť na priame vzdušné súboje, na aké sú zvyknutí diváci filmov ako Top Gun. Nová stíhačka by mala vo vzduchu ničiť súperov ešte skôr, ako si tí uvedomia, že im niečo hrozí. Bude môcť fungovať samostatne alebo vo formácii s dronmi. To má umožniť monitorovanie vzdušného priestoru a nasadenie kombinácie zbraní, ktorej by nemal odolať žiadny nepriateľ.

F-35 vzlietli. Rusi sú (atómovo) blízko, na severe prihára Video Zdroj: NATO. Nórsko od 19. januára do 9. februára nasadilo stíhačky F-35 na ochranu islandského vzdušného priestoru. Čo sa deje na severe?

Stroj by mal zároveň plniť funkcie riadenia, velenia a komunikácie. Mal by tiež dokázať útočiť na pozemné ciele vrátanie ničenia protivzdušnej obrany a zapájať sa do kybernetických operácií. Hoci stíhačky šiestej generácie budú mať pilotov, ráta sa aj s tým, že ich nasadenie by mohla riadiť umelá inteligencia.

Vie sa, že už v roku 2020 americké letectvo tajne navrhlo, postavilo a pilotovalo aspoň jeden prototyp bojového lietadla novej generácie. Informáciu vtedy zverejnili viaceré média v USA, ktoré sa špecializujú na oblasť vojenstva. Potvrdil ju Will Roper, ktorý mal vtedy v Pentagone na starosti nákupy, technológie a logistiku pre vzdušné sily. Vyhlásil, že USA sú pripravené postaviť lietadlá novej generácie spôsobom, akým to nikdy predtým nerobili.

„Môžem povedať len toľko, že testovacie lety NGAD boli úžasné. Bol som ohromený tým, ako dobre sa digitálne technológie prenášali do skutočného sveta.“ uviedol Roper pre BreakingDefen­se.com.

"Na to, aby sa výrobcom podarilo dosiahnuť vlastnosti očakávané od stíhačky šiestej generácie, budú do nej musieť začleniť rôzne konštrukčné prvky. Základom technológie budú takpovediac mozgy lietadla, teda pokročilé digitálne platformy, ktoré sa budú schopné prepájať, umelá inteligencia na palube a moderné komunikačné zariadenia. Súčasťou nových stíhačiek bude pravdepodobne aj virtuálny kokpit spojený s prilbou pilota, čo mu umožní 360 stupňový pohľad. Lietadlá šiestej generácie, rovnako ako ich predchodcovia, budú musieť byť vybavené pokročilou technológiou neviditeľnosti, najmä vzhľadom k tomu, že systémy protivzdušnej obrany sú čoraz sofistikovanejšie. Špekuluje sa aj o tom, že tieto stroje budú mať dokonca vo výbave zbrane s nasmerovanou energiou, ako je laserový systém blízkej obrany,“ napísal v analýze portál Insider.

Bombardér B-21 Raider: Svet také lietadlo ešte nevidel Video Zdroj: Northrop Grumman. Neviditeľný bombardéra B-21 Raider predstavili verejnosti vlani v decembri.

Vlani v decembri firma Northrop Grumman predstavila aj projekt neviditeľného bombardéra B-21 Raider. A samozrejme, USA nie sú jedinou krajinou, ktorá pracuje na stíhačke šiestej generácie. Takýto stroj spoločne vyvíjajú Francúzi, Nemci a Španieli a rovnaký zámer oznámili Briti, Japonci a Taliani. Ambíciu byť súčasťou exkluzívneho klubu majú aj Rusi a Číňania.