Ukrajina by mohla dostať až 36 stíhačiek F-16. Stroje zrejme poskytnú Dánsko a Holandsko

Poskytnutie lietadiel F-16 Ukrajine by teda v ich prípade nepredstavovalo ohrozenie ich vlastných obranných kapacít. „Odhadovaný počet stíhačiek, ktoré môžu byť odovzdané Ukrajine, priamo závisí od harmonogramu toho, kedy dorazia stroje F-35 a kedy sa podarí dosiahnuť ich operačnú pripravenosť,“ píše web. Počíta tiež s možnosťou, že k Dánsku a Holandsku by sa mohli pripojiť aj ďalšie krajiny, ktoré disponujú stíhačkami F-16, takže ich dodávka na Ukrajinu by mohla byť nakoniec väčšia.

Ukrajinci presadnú do stíhačiek F-16. Čo musia zvládnuť na boj s Rusmi?

Video Zdroj: US Air Force

Pokiaľ budú Holandsko a Dánsko jediné dve krajiny, ktoré stroje dodajú, môže Ukrajina počítať s jednou alebo dvoma jednotkami po 12 strojoch od Holandska a jednou od Dánska, teda s 24 až 36 lietadlami, myslí si web. V budúcnosti potom podľa neho môže byť tento počet navýšený na 70 s tým, ako budú obe menované krajiny dostávať stroje F-35 z USA.

Holandsko si pôvodne v roku 2016 objednalo 24 stíhačiek F-35. Tieto lietadlá potom podľa plánu dostalo medzi rokmi 2020 a 2022. Neskôr rozšírilo objednávku na 46 lietadiel. Zvyšné stíhačky by mali doraziť koncom roka 2023 a dosiahnuť operačnú pripravenosť v roku 2024.

Na pozadí ruskej invázie na Ukrajinu si v lete 2022 Holandsko objednalo ďalších šesť týchto stíhacích lietadiel piatej generácie, vypočítava Defense Express. Holandsko plánovalo po dosiahnutí operačnej pripravenosti prvých svojich stíhačiek F-35 v roku 2021 odpísať 12 strojov F-16 a predať ich súkromnej spoločnosti Draken International.

V súčasnosti tieto stroje prechádzajú opravami. Ďalších 28 strojov F-16 plánovalo Holandsko predať rovnaké spoločnosti po dosiahnutí operačnej pripravenosti ďalších stíhačiek F-35 v roku 2024.

Dánsko si v roku 2016 objednalo 27 stíhačiek F-35. Dostať by ich malo 17 koncom tohto roka, niektoré z nich sú ale určené na výcvik pilotov a majú zostať v USA. V rokoch 2024 až 2026 by malo Dánsko postupne dostať zvyšných desať lietadiel. Kodaň pôvodne plánovala odpísať všetkých svojich 30 strojov F-16 do roku 2024, to ale odložila na neskôr vzhľadom na harmonogram dodávok stíhačiek novšej generácie.

Akékoľvek dodávky na Ukrajinu či do inej cudzej krajiny musia mať súhlas Washingtonu, ktorý sa k veci doteraz staval skôr odmietavo. Dodávky stíhačiek na Ukrajinu ale v piatok na summite ekonomicky vyspelých krajín G7 podporil americký prezident Joe Biden.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potom Bidenovo oznámenie vítal ako „historické rozhodnutie“. Ukrajina sa o prísľub dodávok stíhačiek F-16 usiluje už mnoho mesiacov. Londýn okrem toho tento týždeň ohlásil, že spoločne s Holandskom pracuje na vytvorení takzvanej medzinárodnej koalície, ktorej cieľom je zabezpečiť Ukrajine dodávky týchto lietadiel a zodpovedajúci výcvik jej pilotov. Británia však stíhačky F-16 sama vo výzbroji nemá.