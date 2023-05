Vzdať sa do zajatia je zločin, hrozí zaň desať rokov väzenia, upresnil ruský súd

Z ukrajinského zajatia majú po návrate do Ruska vojaci smerovať za mreže. Výnimku dostanú len zranení. Vyplýva to z usmernenia, ktorý najvyšší súd vypracoval pre ruské súdy.

Vzdanie sa do zajatia sa považuje za trestný čin, konštatuje najvyšší súd v dokumente, o ktorom informuje portál Moscow Times. Je to návrat k praktikám zo stalinských čias, keď státisíce sovietskych vojakov po návrate z nemeckého zajatia skončili v gulagoch.

Vzdajú sa ruskí vojaci? Ukrajinci na nich pôsobia psychologicky Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany.

Povinnosť klásť odpor

Súdne inštancie musia brať do úvahy, že v súlade s článkom 23 stanov pre službu v ozbrojených silách Ruskej federácie je vojak v priebehu nepriateľských akcií, dokonca aj v situácii, keď stratil kontakt so svojim útvarom, alebo jednotkou a ocitol sa v úplnom obkľúčení, povinný nepriateľovi klásť rozhodný odpor a vyhnúť sa zajatiu.

„Je povinný čestne plniť svoju vojenskú povinnosť,“ zdôrazňuje najvyšší súd.

„Ak sa vojak vzhľadom na svoj fyzický stav nedokáže vyhnúť zajatiu, jeho faktické zajatie nepriateľom nepredstavuje spáchanie daného trestného činu(napríklad, keď je vojak v stave bezmocnosti v dôsledku ťažkého zranenia alebo v stave šoku),“ píše sa v rozhodnutí pléna Najvyššieho súdu.

Zbaviť sa trestnej zodpovednosti útekom

Okrem toho môže byť vojak oslobodený od trestného stíhania, ak sa po prvotnom vzdaní sa do zajatia pokúsil oslobodiť a vrátil sa na miesto služby bez toho, aby v zajatí spáchal zločiny. „Vojaka možno zbaviť trestnej zodpovednosti len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky stanovené touto normou,“ uvádza sa v rozhodnutí pléna.

Najvyšší súd tiež objasnil, ako by sa mali posudzovať prípady, keď vojak plní rozkaz nadriadeného, ktorý napĺňa podstatu trestného činu. Vtedy platia pravidlá všeobecnej trestnej zodpovednosti.

Na druhej strane by sa príkazy alebo rozkazy veliteľa mali posudzovať ako podnecovanie k spáchaniu trestného činu alebo organizácii daného trestného činu a kvalifikovať podľa príslušného článku osobitnej kapitoly Trestného zákona Ruskej federácie.

Podľa kapitoly 2 článku 42 Trestného zákona Ruskej federácie sa za vedome nezákonný rozkaz nadriadeného považuje rozkaz zameraný na spáchanie trestného činu alebo porušenie právnych predpisov Ruskej federácie, alebo taký, ktorý nemá nič spoločné s výkonom vojenskej služby za predpokladu, že podriadení o týchto okolnostiach vedia.

Nevykonanie vedome nezákonného príkazu nie je trestným činom podľa článku 332 Trestného zákona Ruskej federácie, zdôraznil najvyšší súd.

V septembri 2022 podpísal ruský prezident Vladimir Putin zákon, ktorý do Trestného zákona zahrnul nový článok „dobrovoľné vzdanie sa do zajatia“. Za vzdanie sa do zajatia prislúcha až 10 rokov odňatia slobody, a to aj v prípade, že nenapĺňa príznaky vlastizrady, za ktorú je sadzba podstatne vyššia.