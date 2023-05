Ako sa z frontového Kramatorsku stala romantická destinácia

Expres o 13:38 z Kyjeva prichádza do stanice Kramatorsk, kde je nástupište zaplavené kvetmi a mužmi s otvorenou náručou. Okrem vojakov idúcich do neďalekého Bachmutu sú medzi cestujúcimi hlavne manželky a dievčatá tých, ktorí už v Bachmute bojujú.

Dvadsaťsedemročná Viktorija a dvadsaťdeväťročná Karolina prišli, aby sa tu stretli so svojimi mužmi, 32-ročným Oleksandrom a 33-ročným Volodymyrom, ktorí na nich už čakajú na nástupišti. Len o deň skôr sa ešte Oleksandr aj Volodymyr zúčastnili prudkých bojov v Bachmute. Teraz vymenili pušky za ruže.

Páry sa v tichosti objímu a potom odchádzajú do prenajatých bytov na predmestí, opisuje The Economist.

Kramatorsk, priemyselné mesto, ktoré malo pred inváziou 150-tisíc obyvateľov, sa mení na romantickú destináciu. Na frontovej línii bol od roku 2014, jeho samotná existencia sa ale ocitla v ohrození po tom, čo vlani vo februári ruská strana povýšila svoje útoky na novú úroveň.

Počas niekoľkých týždňov továrne v Kramatorsku zavreli a civilné obyvateľstvo z neho ušlo. Teraz sa z neho stalo silne militarizované mesto. Ožil ale novou energiou ako miesto romantických stretnutí s vojakmi, ktorí sa nesmú príliš vzdialiť od miest bojov v Bachmute a Avdijivke. V meste síce nie sú žiadne hotely – zavreli postupne kvôli bombardovaniu vlani v lete, dieru na trhu ale zaplnili byty, ktoré si možno prenajať na deň alebo aj hodinu. Podnikom ako kvetinárstva, obchodom s darčekovým tovarom, reštauráciám a kaviarňam sa darí.

Realitný maklér Artem hovorí, že odkedy v októbri začal do Kramatorsku opäť jazdiť vlak z Kyjeva, sa jeho obchodom darí. Asi 80 percent jeho zákaziek tvoria krátkodobé prenájmy vojakom a ich partnerkám, zvyšok dlhodobé prenájmy utečencom. Byty prenajíma za 1000 hrivien na 24 hodín (približne 25 eur), teda asi za dvojnásobok toho, čo pred vojnou, a za cenu, ktorá je bežná v niektorých častiach Kyjeva.

Dopyt je ale vysoký a poháňaný vysokými armádnymi platmi. Ženy podľa neho obvykle prídu v sobotu expresným vlakom a zostanú deň alebo dva. „Mesto cez víkendy ožíva, páry sa prechádzajú v parku a držia sa za ruky, aj za vojnového dunenia a sirén,“ popisuje. Najbližšia ruská pozícia je od Kramatorska vzdialená 20 kilometrov, takže mesto môžu ľahko zasiahnuť raketomety alebo strely S-300.

V Kramatorsku sa darí aj trhu s komerčnou láskou. Odkedy vlani prepukla vojna, tu otvorili dva nevestince. Jeden je zastrčený v priemyselnej štvrti a funguje pod prísnym dohľadom armády. V nedeľu pred ním v rade čakali štyria vojaci.

Prevádzkovateľka ich najskôr nechcela všetkých vpustiť dovnútra – jeden bol zjavne opitý – nakoniec ich ale neodmietla. Autor článku bol vyzvaný, aby sa zapísal na voľný termín na ďalší deň za 4000 hrivien (približne 100 eur). Obchodom sa očividne darí. „Teraz nie je čas riešiť morálku,“ komentoval to jeden z oslovených armádnych predstaviteľov. „Jediná vec, na ktorú dávame pozor, je, aby vojaci nehovorili veci, ktoré by nemali, a aby to dievčatá neodovzdávali nepriateľovi,“ vysvetlil.

Ako sa ale ukazuje, obavy mať nemusia. Z neskoršieho rozhovoru s jednou zo sexuálnych pracovníčok totiž vyplýva, že sa ona sama aj jej kolegyne považujú za neoddeliteľnú súčasť vojnového úsilia. „Sme tu, aby sme našich skvelých chlapcov pozdvihli na duchu,“ hovorí svetlovlasá Natalija, ktorej má asi 25 rokov.

„Bránia nás a chceme im pomôcť akokoľvek dokážeme,“ dodáva. Vysvetľuje, že zariadenie, v ktorom pracuje, funguje 24 hodín denne, sedem dní v týždni, aj počas vzdušných náletov, a dokonca organizuje výjazdy aj na pozície bližšie k frontu. Predtým ich tím pôsobil v Mykolajive, ďalšom frontovom meste, ktoré leží na juhu Ukrajiny. Ženy sa ale presunuli, keď sa dozvedeli, že ich pravidelní zákazníci boli nasadení v Bachmute. „Vedeli sme, že veľa z nich sa živých nevráti, a chceli sme im byť nablízku,“ hovorí. Ďalšie ženy sa zverujú, že sa často dopočujú o svojich klientoch, ktorí boli zabití alebo ťažko ranení.

Jedna zo žien uvádza, že jej osemnásťročný syn bojuje v armáde. Skúšala mu zabrániť, aby narukoval, nakoniec je ale pyšná, že to urobil. Teraz ju dokáže rozplakať aj to, že sa v jej podniku objaví mladší vojak. „Nemôžete prestať myslieť na to, že tento chlapec pôjde na frontovú líniu a nikdy sa nevráti,“ hovorí. „Robíte, čo môžete, aby ste mu dodali odvahu, aby ste ho utešili. Hovoríte mu, že je bojovník a hrdina,“ popisuje.

Stretnutia s vojakmi nie sú vždy o sexe, pridáva sa Natalija. „Niekedy vojaci jednoducho chcú teplo inej ľudskej bytosti,“ myslí si. Bachmut v mnohých bojovníkoch zanechal traumy. „Psychický stav tých, čo odtiaľ prichádzajú, je hrozný, jednoducho hrozný,“ potvrdzuje Natalija.

Prvýkrát po mesiacoch ale prichádzajú z mesta ležiaceho juhovýchodne od Kramatorska dobré správy. Nečakané zdvihnutie zo strany Ukrajiny otáča po 11 mesiacoch priebeh bitky. Väčšina vyvýšených miest na severnom a južnom krídle mesta je teraz opäť pod kontrolou Ukrajiny.

Ukrajinskí vojaci, ktorí sa po víkende v Kramatorsku vracajú späť, sú však voči vidine akéhokoľvek úspechu obozretní. „Je to konštantné nebezpečenstvo,“ hovorí Alexander, ktorý bude o dva dni späť na svojej pozícii. Jeho manželka Viktorija opisuje, že si s Oleksandrom urobili počas spoločného víkendu mnoho plánov. „Láska je mocná zbraň. Je to plamienok, ktorý môjho muža udrží nažive,“ verí.