Georgetownská škola pozvala na slávnosť dcéru Navaľného, nastal chaos

Hoci Alexej Navaľnyj je ostrým kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina a korupcie v Rusku, študenti poukazujú na to, že sa vyjadroval o imigrantoch ako o „šváboch“, predniesol urážky na adresu homosexuálov a len nedávno povedal, že by mal byť Krym navrátený Ukrajine.

Navaľnyj je od roku 2021 v Rusku väznený na základe obvinenia z podvodu v procese, ktorý jeho priaznivci označili za politicky motivovaný. Jeho dcéra Daria spoločne s jeho manželkou v tom čase vystupovali ako jeho zástupkyňa a Georgetownská univerzita uviedla, že Dariu pozvala, aby poukázala na ťažké postavenie politických väzňov vo svete.

Fakulta medzinárodných vzťahov Georgetownskej univerzity je plná študentov, ktorí sa v najbližších rokoch pravdepodobne stanú vplyvnými činiteľmi na medzinárodnej scéne, a k príležitosti propagácie preto na školu s prejavom cestujú významné osobnosti. V minulých rokoch sa na pódiu vystriedali napríklad minister zahraničia Antony Blinken, generálny tajomník OSN António Guterres a bývalá ministerka zahraničia Madeleine Albrightová.

Vzhľadom na vojnu na Ukrajine a nedávne uväznenie novinára denníka The Wall Street Journal Evana Gershkovicha v Rusku sa Navaľná, 22-ročná študentka psychológie na Stanfordovej univerzite, zdala byť pre školu vhodnou voľbou, ktorá by zdôraznila slobodu slova a zároveň sa vymedzila voči správaniu Kremľa. Mnoho ukrajinských a gruzínskych študentov malo však na vec iný názor.

Ukrajinská študentka posledného ročníka Iryna Tiasková, uviedla, že by raz chcela pracovať v ukrajinskom parlamente a vyobrazenie s ruskou politickou osobnosťou, či už provojnovou, alebo nie, by jej mohlo v budúcnosti uškodiť. „Londýnski absolventi podávali ruku Blinkenovi, ktorý prednášal prejav. Mám jej snáď podať ruku ja? To neurobím, ani keby som musela,“ povedala Tiasková.

Keď sa dozvedela, že medzi rečníkmi bude Navaľná, spomína ukrajinská študentka Ruslana Kočmarová, myslela si, že „to je zlý vtip“. Začala potom organizovať protest študentov.

Študenti adresovali vedeniu školy množstvo rozhorčených listov a stovky študentov, vyučujúcich a absolventov podpísali petíciu protestujúcu proti pozvaniu Navaľnej do kampusu.

Univerzita reagovala tým, že sa snažila rozptýliť pozornosť na viacerých rečníkov. Pozvala tiež Debru Ticeovú, matku väzneného novinára Austina Tice, a Evana Mawarireho, zimbabwianskeho pastora a bojovníka proti korupcii, nespravodlivosti a chudobe. Vedenie však neuvažuje o tom, že by Navaľnú z programu vyradilo.

„Raz rozoslané pozvánky už nesťahujeme, ani neodrádzame rečníkov od toho, aby tu vystúpili,“ povedal Joel Hellman, dekan fakulty medzinárodných vzťahov. „Keď medzi študentmi vzniknú obavy, s rečníkmi komunikujeme, aby ich mohli v prejavoch vziať do úvahy,“ dodal dekan.

Študenti majú teraz v pláne svoj nesúhlas prejaviť aj v momente, keď Navaľná pri promócii vystúpi na pódiu; mnoho absolventov plánuje vstať chrbtom k pódiu s ukrajinskými vlajkami v rukách na znamenie pokojného protestu.

Z diskusií na sociálnych sieťach je zrejmé, že voči prejavu Navaľnej sa neohradzujú všetci študenti, niektorí ho naopak zvedavo očakávajú. Koniec jarného semestra je v Georgetowne však obdobím, keď sa všetci sústredia na záverečné skúšky a oslavy konca roka. Tento rok, ako uviedla iná ukrajinská študentka, „to bol chaos a neporiadok“.