Zelenskyj vedie nacistický režim a má väzbu na Izrael, vyhlásilo Rusko

Ruské veľvyslanectvo v Egypte uviedlo, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stojí na čele nacistického režimu a má pokrvné väzby na Izrael, píše spravodajský web The Times of Israel (TOI). Tweet podľa neho neskôr vymazalo a zverejnilo upravený bez zmienky o Izraeli.

„Prezident nacistického režimu v Kyjeve má pokrvné väzby na Izrael. Prišiel na arabskú politickú akciu a nielenže nehorázne klamal o koreňoch konfliktu, ale tiež si dovolil odsúdiť neutrálny arabský postoj k tejto otázke,“ uviedlo veľvyslanectvo v sobotu na twitteri s odvolaním sa na Zelenského účasť na summite Ligy arabských štátov (LAS) v saudskoarabskej Džidde. Tweet podľa TOI ambasáda následne vymazala a v nedeľu zverejnila upravený, ktorý Izrael už nespomína.

Zelenskyj na summite LAS odkázal na pohnutú históriu arabského sveta, ktorý zažil inváziu a okupáciu, a povedal, že arabské národy pochopia, že Ukrajina „sa nikdy nepodriadi žiadnym cudzincom ani kolonizátorom“. Kritizoval iránske dodávky útočných dronov Rusku a hovoril o utrpení moslimských krymských Tatárov po ruskej anexii tohto územia v roku 2014. Zelenskyj na summite tiež vyzval na podporu svojho mierového plánu pre Ukrajinu a uviedol, že niektoré krajiny, aj z arabského regiónu, zatvárajú oči pred zločinmi Ruska.

The Times of Israel v tejto súvislosti píše, že sa ruskí predstavitelia opakovane snažia ospravedlniť svoju inváziu na Ukrajinu ako boj proti neonacizmu, hoci ukrajinský prezident Zelenskyj je Žid. Vlani ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyvolal diplomatickú roztržku s Izraelom, keď vyhlásil: „Zelenskyj je Žid? Hitler bol podľa mňa tiež židovského pôvodu, takže to vôbec nič neznamená. Počúvame od Židov, že najväčší antisemiti boli práve Židia“. O niekoľko dní neskôr sa ruský prezident Vladimir Putin podľa kancelárie izraelského predsedu vlády pri telefonickom rozhovore vtedajšiemu izraelskému premiérovi Naftalimu Bennettovi, ospravedlnil.

Izrael poskytol Ukrajine humanitárnu pomoc a vybavenie, ako sú helmy či ochranné vesty. Nevyhovel však žiadostiam Kyjeva o vyspelé technológie protivzdušnej obrany. Izrael sa tak rozhodol zo strategických dôvodov, keďže chce pokračovať v operáciách v Sýrii, ktorých cieľom je zabrániť zakoreneniu iránskych síl v blízkosti Izraela, a potrebuje si tak zachovať otvorené komunikačné kanály s ruskou armádou v Sýrii, aby neohrozil svojich pilotov.