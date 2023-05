Poľskí pohraničiari čelia nárastu útokov na hraniciach s Bieloruskom. Varšava z toho viní aj ruské tajné služby

„Zaznamenávame významný nárast pokusov o napadnutie hraníc,“ uviedol Žaryn na twitteri. „Hybridná operácia proti Poľsku pokračuje,“ napísal s poznámkou, že najviac z akcií proti Európe ťaží Rusko. „Spustenie nelegálnej migračnej trasy proti NATO bolo súčasťou agresívnych akcií proti Západu. Rusko stále dúfa v destabilizáciu regiónu,“ dodal.

Pohraničná stráž podľa poľských médií informovala o nedávnom incidente pri Bielovežskom pralese, kde pohraničníci zabránili vstupu do krajiny trinástim migrantom a čelili potom hádzaniu kameňov. Niektoré osoby v skupine boli zamaskované a mali vysielačky. V „prvej línii“ boli znovu bieloruskí a ruskí dôstojníci, uviedol v poľskej verzii príspevku Žaryn.

Poľsko, ale aj Litva a Lotyšsko, zaznamenali od roku 2021 prudký nárast počtu migrantov prichádzajúcich z Blízkeho východu, Afganistanu alebo Afriky, odkiaľ utekajú pred chudobou alebo ozbrojenými konfliktami. Do krajín Európskej únie sa pokúšali dostať práve cez hranice s Bieloruskom. Poľsko na svojej hranici s touto krajinou preto postavilo 5,5 metra vysoký plot.

Foto: SITA/AP, Maxim Guchek Bielorusko / Poľsko / Deti migrantov a poľská pohraničná stráž pri ostatnom drôte na poľsko-bieloruskej hranici neďaleko mesta Grodno, 17. november 2021

Bielorusko pritom predtým nebolo kľúčovou migračnou cestou do EÚ. To sa zmenilo po tom, čo tamojší autoritársky vodca Alexander Lukašenko začal migrantov povzbudzovať, aby pricestovali do Minsku. Varšava a EÚ obviňujú autoritársky režim, že migrantov využil ako hybridnú zbraň v odplate za sankcie Európskej únie uvalené na Lukašenkov režim kvôli porušovaniu ľudských práv a potlačovaniu opozície.

Podľa skoršieho vyhlásenia šéfa poľskej vlády Mateusza Morawieckého sa bieloruský autoritársky vodca spoločne so svojím spojencom, ruským prezidentom Vladimirom Putinom rozhodli otestovať poľskú hranicu, a teda aj východnú hranicu Európskej únie.