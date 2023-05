Rusi tancujú v ruinách Bachmutu. Je to naozaj víťazstvo Moskvy?

„Víťazstvo! Bachmut je náš! Pravdepodobne sú to rovnaké emócie, aké mali naši starí otcovia v Berlíne. Sme tu, aby sme chránili našu krajinu. Robíme dobrú prácu. Bojujeme proti neofašizmu,“ triumfálnym jazykom informovala cez víkend štátom kontrolovaná televízia Prvý kanál, že sa Rusom po desiatich mesiacoch bojov podarilo ovládnuť jedno ukrajinské mesto.

Rusi ovládajú Bachmut? Ukrajinské špeciálne jednotky sú stále v meste Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany. Rusi tvrdia, že dobyl Bachmut. Ukrajinci zverejnili video, podľa ktorého v meste 21. mája stále mali špeciálne jednotky.

Práca vagnerovcov

Z Bachmutu, v ktorom žilo pred vlaňajšou inváziou okolo 70-tisíc ľudí, zostali len dymiace ruiny. Nezmenia to ani tance moskovských propagandistov. A nie je ani celkom isté, či Rusi mesto skutočne ovládajú, a ak áno, ako dlho im to vydrží.

"V súčasnosti kontrolujú takmer celý Bachmut. Nie je jasné, či sa v najzápadnejších častiach mesta stále nachádzajú nejaké ukrajinské obranné pozície, alebo nie, ale minimálne môžeme povedať, že väčšina ukrajinských síl sa stiahla. Ak sa tam ešte nachádzajú obrancovia, situácia je mimoriadne zložitá, keďže Rusi môžu teraz efektívnejšie sústrediť svoje útoky a palebnú silu na tieto menšie časti mesta. Momentálne nemáme žiadne dôkazy o väčších ukrajinských protiútokoch vnútri Bachmutu,“ uviedol pre Pravdu fínsky vojenský analytik Emil Kastehelmi.

Do bojov pri Bachmute sa zapojili najmä vagnerovskí žoldnieri. Ich šéf Jevgenij Prigožin sa okupáciou mesta pochválil vo videu na komunikačnej platforme Telegram. "Obsadili sme celé územie, ktoré sme sľúbili dobyť, až do posledného centimetra,“ vyhlásil. Zároveň však Prigožin pripomenul, že jeho ľudia z Bachmutu odchádzajú a získané pozície preberú vojaci ruskej armády.

"Tieto sily však môžu mať teraz veľké problémy v obrane. Ak vagnerovské oddiely opustia Bachmut a jeho okolie, vytvorí sa v prednej časti frontu medzera vo veľkosti niekoľko desiatok kilometrov, ktorú bude potrebné vyplniť zálohami ruskej armády. Boli by však na to potrebné skúsené jednotky. V posledných týždňoch sa totiž ukázalo, že oddiely vytvorené z mobilizovaných vojakov a dobrovoľníkov pri Bachmute nedokázali čeliť ukrajinským útokom. Je však možné, že vagnerovci v oblasti zostanú. Začiatkom mája Prigožin sľúbil, že ich stiahne z Bachmutu, ale potom sa rozhodol zostať, aby dokončil útok. Je možné, že to bude teraz rovnaké, ak sa vyrieši jeho dlhotrvavajúci konflikt s ministerstvom obrany,“ napísal v analýze portál Meduza.

Rusi priniesli skazu. Čo zostalo z Bachmutu? Video Zdroj: 112. brigáda teritoriálnej obrany

Ukrajinci stále tvrdia, že Bachmut nie je úplne v ruských rukách. "Napriek tomu, že teraz kontrolujeme len malú časť mesta, dôležitosť jeho obrany nestráca na aktuálnosti. Vytvára to možnosť vstúpiť do Bachmutu v prípade zmeny situácie. A to sa určite stane,“ povedal cez víkend podľa agentúry AP veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády generálplukovník Olexandr Syrskyj.

"Po bokoch mesta Ukrajinci podnikli protiútoky. Podarilo sa im získať niekoľko taktických víťazstiev v severnej aj v južnej časti Bachmutu. Počas posledných dvoch týždňov Ukrajinci vytlačili Rusov z chromovskej cesty, vyčistili lesy pri mestečku Ivanivske a zabezpečili západnú stranu kanála Siverskyj Donec-Donbas. V súčasnosti Ukrajinci útočia smerom k dedine Kliščijivka, juhozápadne od Bachmutu. Samotná dedina a opevnenia pri nej sú stále pod ruskou kontrolou,“ vysvetlil Kastehelmi.

Americký prezident Joe Biden na summite krajín G7 v nedeľu povedal, že Rusi pri Bachmute prišli o 100-tisíc vojakov. S najväčšou pravdepodobnosťou tým myslel mŕtvych a zranených. Na porovnanie, pred niekoľkými dňami portál Euractiv informoval, že podľa európskych tajných služieb stratili Ukrajinci v bojoch pri meste 15-tisíc ľudí.

Vyčerpaní Rusi?

Tieto štatistiky sa nedajú overiť z nezávislých zdrojov. No zdá sa, že obranou Bachmutu Ukrajinci aspoň do istej miery dosiahli svoj cieľ, najmä v súvislosti s pripravovanou ofenzívou proti Rusom. "Hlavnou myšlienkou je vyčerpať ich a potom zaútočiť,“ citovala AP minulý týždeň vo štvrtok plukovníka Evhena Meževikina, veliteľa špecializovanej skupiny bojujúcej v Bachmute.

"Víťazstvo v meste nutne neznamená, že Rusko je bližšie k dobytiu Doneckej oblasti. Skôr otvára dvere k ešte tvrdším bitkám v smere na Sloviansk alebo Kosťantynivku, 20 kilometrov od Bachmutu,“ povedala pre AP Kateryna Stepanenko, ruská analytička z amerického Inštitútu pre štúdium vojny.

"Bachmut nie je strategicky dôležitý, ale stal sa tak trochu politickou a symbolickou otázkou pre obe strany. Jeho dobytie neznamená, že Rusi môžu rýchlo pokračovať smerom k iným mestám. Nedošlo k žiadnemu prelomu a ich sily sú vyčerpané. Aj na západ od Bachmutu je veľa terénu, ktorý môže obmedziť ich postup, ako sú kopce, lesy, kanály, malé jazerá a zastavané oblasti. Pre Rusov neexistuje jednoduchý spôsob, ako v blízkej budúcnosti pokračovať v ofenzíve v oblasti Bachmutu,“ pripomenul Kastehelmi.