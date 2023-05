Výcvik áno, lietadlá nie. Kto sa ako prvý odváži dať Kyjevu F-16?

Ani Holanďania, Belgičania či Dáni, ktorí sú prví adepti na dodávku týchto lietadiel, nechcú nič sľubovať. Holandsko sa vyjadrilo, že uvidí, čo prinesie budúcnosť a Belgicko priamo povedalo, že lietadiel F-16 nemá nazvyš.

Politico pripomína, že takéto váhanie sa vyskytuje vždy, keď sa majú poskytnúť zbrane, ktoré môžu eskalovať konflikt. Najprv sa objaví váhanie, potom jedna z hlavných veľmocí, čo bývajú často Spojené štáty, urobí prvý krok a po nej sa zapojí koalícia európskych národov.

Ukrajinci presadnú do stíhačiek F-16. Čo musia zvládnuť na boj s Rusmi? Video

Pomalé rozhodovanie má podľa serveru Politico politické aj technické dôvody. Máloktoré krajiny majú prebytok stíhačiek F-16 a tieto stroje si vyžadujú dobrý výcvik a logistiku. Opätovný vývoz lietadiel musia povoliť USA, ale tie už naznačili, že s tým nebudú mať problémy.

Top Gun proti Rusku: Dostanú Ukrajinci stíhačky F-16? Video

Podľa Ukrajiny by práve Holandsko mohlo byť prvé, kto dodá F-16 Kyjevu. Holandsko má v operačnom nasadení 24 stíhačiek F-16 až do polovice roku 2024, potom by mohli ísť napríklad na predaj. Zároveň má aj 18 ďalších, ktoré nepoužíva. Dvanásť z nich malo byť prevedených do rúk súkromnej spoločnosti, ale oneskorilo sa to, uvádza Politico. Spojené štáty, ktoré majú veľa F-16, sa vyjadrili neurčito, Briti, ktorí silno presadzujú vznik „lietadlovej“ koalície zase žiadne F-16 nemajú.

Ruská superstíhačka Su-35 v boji. Stretne sa aj s F-16? Video

Poliaci, ktorí inak Ukrajinu výrazne podporujú, sú ochotní robiť podieľať sa na výcviku pilotov, ale keďže posunuli na Ukrajinu lietadlá MiG-29, nechcú sa vzdať žiadneho lietadla F-16 zo svojich 48 kusov.

Kedy by sa F-16 mohli objaviť na Ukrajine? Politico cituje dvoch európskych predstaviteľov zo stredu a východu Európy, ktorí nevylučujú ani jeseň tohto roku.

Jeden z európskych diplomatov podľa Politica zase uviedol, že USA by sa mohli viac stotožniť s myšlienkou poslať F-16 na Ukrajinu, ak Kyjev nedokáže dosiahnuť významné zisky v nadchádzajúcej ofenzíve, alebo ak Západ zistí, že nie je schopný zásobiť Ukrajinu inými kľúčovými vecami a rozhodne sa to kompenzovať „krídlami“.