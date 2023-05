Kybernetický gulag - ako Rusko sleduje, cenzuruje a kontroluje svojich občanov

Keď si ruská novinárka a aktivistka Jekaterina Maksimovová nemôže dovoliť prísť neskoro, vyhýba sa jazde moskovským metrom, aj keď by to pravdepodobne bolo najrýchlejšie. Ako napísala agentúra AP, dôvodom je, že len počas posledného roka tam bola päťkrát zadržaná kvôli všadeprítomným bezpečnostným kamerám so systémom rozpoznávania tváre. Polícia jej vždy povedala, že kamery na ňu "reagovali", hoci sa často zdalo, že nechápu prečo. A po pár hodinách ju pustili.