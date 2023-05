Lipavský vyzval k jednote EÚ a USA voči Číne: Vojna Pekingu vyhovuje

Európa by mala bližšie spolupracovať so Spojenými štátmi pri vytváraní spoločnej politiky voči Číne. V rozhovore s hongkonským denníkom South China Morning Post (SCMP) to uviedol český minister zahraničia Ján Lipavský. EÚ musí podstatne viac spolupracovať s USA ako s Čínou, povedal.